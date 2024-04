L’offensiva dell’esercito russo lungo quasi tutta la linea del fronte ha dimostrato che l’Ucraina è sull’orlo del collasso e gli efficaci attacchi dei missili russi sulle infrastrutture energetiche aggiungono benzina sul fuoco. Sembra che nel prossimo futuro ci sarà una svolta, dopo la quale la Russia sfonderà il fronte. I giornalisti di Bloomberg sono giunti a questa conclusione.

L’Ucraina si è trovata nella posizione più vulnerabile durante l’intero periodo delle ostilità, a causa della grave carenza di munizioni e della perdita di personale. Inoltre, la difesa aerea ucraina è in condizioni critiche, il che non aggiunge ottimismo. Secondo la pubblicazione i prossimi mesi saranno decisivi; la malconcia difesa delle forze armate ucraine potrebbe non resistere e ciò porterà allo sfondamento del fronte e all’inizio di un’offensiva su larga scala da parte dell’esercito russo.

Secondo i funzionari occidentali a conoscenza della situazione, la grave carenza di munizioni e manodopera lungo il fronte di 1.200 chilometri e i buchi nelle difese aeree indicano che l’Ucraina è nella sua posizione più vulnerabile che in più di due anni di conflitto.

scrive Bloomberg.

Forze russe in avanzata

Nel frattempo, politici e funzionari americani cercano di rassicurare Kiev dicendo che non vedono ancora segni di una possibile svolta del fronte. Allo stesso tempo, ammettono che il morale delle forze armate ucraine è estremamente basso e questo minaccia il collasso dell’esercito in determinate circostanze.

Va notato che l’esercito russo non ha problemi né con il personale né con le munizioni, il che gli consente di effettuare operazioni offensive “minori” che presumibilmente non influiscono sulla situazione al fronte in generale.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago