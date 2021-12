Sta prendendo forma un “secolo russo” (per impostazione predefinita)?

di Stephen Karganovic

Intrisa dei suoi valori tradizionali e dell’idealismo temperato dal buon senso della sua gente, la Russia è destinata a diventare uno dei principali poli di civiltà del mondo emergente multipolare

In una recente analisi degna di nota , il pubblicista russo-americano Dmitry Orlov avanza un argomento che può sembrare fasullo, ma in realtà ha più sostanza di quanto sembri.

In sintesi, ciò che afferma Orlov è che le critiche spesso ascoltate lanciate ai russi secondo cui non hanno padroneggiato la tecnica del soft power sono fraintese. E che le armi militari all’avanguardia ampiamente pubblicizzate non sono le risorse più potenti dell’arsenale russo. Orlov avanza la sorprendente ipotesi che l’arma più potente della Russia non sia nemmeno segreta, ma sia allo scoperto perché tutti possano vederla. E, avrebbe probabilmente aggiunto, viene anche ammirata.

Quell’arma, secondo Orlov, è l’ostentato e magnetico abbraccio della normalità dei valori tradizionali da parte della Russia, che la rende attraente per innumerevoli cittadini dell’ex “mondo libero” che sono arrivati ​​a detestare la degenerazione morale dell’Occidente, dove si sentono intrappolati. Stanno cercando una società alternativa, dove la decenza e i valori tradizionali siano attivamente affermati e promossi. Per molti di loro (cittadini occidentali), politica a parte, la Russia contemporanea è proprio il tipo di società di cui sentono la mancanza nei propri paesi e che ora cercano altrove.

Ricorrenza ortodossa celebrata dal Patriarca di Mosca in presenza di Putin

“È un mondo da cui sempre più persone in Occidente vorrebbero fuggire”, spiega Orlov, “lasciandosi alle spalle un paesaggio rovinato dal vandalismo della sinistra globalista e dal pentimento forzato per il crimine di appartenere a una certa razza o di aver osato esalare anidride carbonica. Questampate di occidentali non vogliono sottomettersi all’empia inquisizione ideologica che elargisce punizioni a coloro che rimangono poco entusiasti e non sostengono la perversione sessuale, la disforia di genere, la distruzione delle famiglie tradizionali e il lavaggio del cervello dei giovani. Anche se non possono fuggire, possono trarre conforto dal sapere che esiste una realtà alternativa più normale e meno degradata, e possono segretamente simpatizzare con essa”.

Il discorso di Orlov suona in modo più sorprendentemente persuasivo quanto più profondamente si riflette sul senso della sua argomentazione invece di concentrarsi sugli esempi corroboranti che fornisce. Potrebbe non esserci, ancora, nell’Occidente sotto il lavaggio del cervello l’ondata di sostegno solidale per la rinascita della Russia tradizionale in divenire, ma la consapevolezza che le identità morali della Guerra Fredda sono state in gran parte invertite è palpabile in aumento. Come minimo, nella percezione diffusa il Mondo Libero non è più né geograficamente né culturalmente dove fino a poco tempo fa si pensava quasi universalmente che fosse.

Un esame dei media occidentali rende eloquentemente il motivo per cui ampi segmenti della popolazione sono presi dal desiderio di normalità. Esempi di follia sono sparsi nel panorama culturale dell’Occidente morente. Una giovane donna in Gran Bretagna, nata con una condizione invalidante , ha citato con successo l’ostetrico di sua madre per non aver impedito la sua nascita prima del suo concepimento due decenni prima. In Svizzera, con l’assistenza tecnica dei Paesi Bassi all’avanguardia, una capsula della morte stampata in 3Dviene commercializzato per le persone inclini al suicidio che desiderano porre fine alla propria esistenza in modo conveniente ed efficiente, aggirando i pochi ostacoli medici e burocratici rimasti all’autodistruzione assistita. Inoltre sul tema della morte, che sembra ossessionare l’occidente moribondo, in Germania è stato assurdamente decretato che la vaccinazione anti-Covid-19 è un requisito preliminare per l’eutanasia da eseguire legalmente. E di fronte alle sfide legali alla sentenza Roe v. Wade che consente l’aborto negli Stati Uniti, il governatore della California Gavin Newsom ha annunciato la sua intenzione di rendere la California uno “stato santuario dell’aborto”, dove il denaro dei contribuenti non solo finanzierà gli aborti che sono proibiti altrove, ma coprirà anche i costi di viaggio e alloggio per le persone che vengono in California per abortire.

Per rendere ancora più vivido il punto che in Occidente la cultura della morte è fiorente, la Commissione per l’uguaglianza dell’Unione Europea ha emanato una “direttiva sulla comunicazione inclusiva” per evitare la parola “Natale”a favore del “periodo di vacanza” più inclusivo, al fine, presumibilmente, di non offendere i seguaci di altre fedi. I presunti beneficiari della loro assurda inclusività, naturalmente, hanno vissuto per secoli fianco a fianco con i seguaci di Cristo senza mai manifestare la minima obiezione alla menzione pubblica della festa in onore della Sua nascita. Per inciso, la parola ortodossa per Natale è “Natività”, e questo collega la direttiva natalizia della Commissione in modo ancora più netto al leitmotiv morboso degli esempi precedenti.

Per buona misura, la stessa Commissione ha anche raccomandato di sostituire nell’uso generico i nomi cristiani Maria e Giuseppe con alternative “inclusive”, come Malika e Julio.

Questo è, ovviamente, ma un campione rappresentativo molto limitato della pura follia che dilaga oggi nel mondo occidentale.

Processione ortodossa

Ma ora torniamo a Dmitry Orlov. Lui sostiene che “quello che rende questa trasformazione particolarmente notevole è che dieci anni fa il soft power della Russia esisteva a malapena. A quel tempo, una piccola ma forte opposizione dimostrò nel centro di Mosca, cantando “Abbiamo bisogno di una Russia diversa”. Ma ora centinaia di milioni di francesi, tedeschi, americani e altri in Occidente stanno cantando ciò che equivale a “Abbiamo bisogno di un Occidente diverso”. Con abietto orrore delle loro élite politiche guardano alla Russia, il paese di estrema scorrettezza politica, con desiderio, gioia e speranza. . .”

Più infurierà la pandemia della follia risvegliata, maggiore sarà la loro influenza, prevede Orlov: “Quando questa conflagrazione di follia di massa alla fine si esaurirà, sarà la Russia che avrà il seme della civiltà con cui rifertilizzare il paesaggio del devastato patrimonio culturale dell’Occidente”.

Niente di particolarmente originale qui, ma vale la pena ribadirlo. Brillanti pensatori russi del XIX secolo, compreso Dostoevskij, avevano già previsto che prima della Fine sarebbe stata la Russia ad avere l’ultima parola.

“Nel frattempo”, continua Orlov, “questo si preannuncia già come un secolo russo”. E diventa poetico riguardo al suo statista preferito: “Questo livello di soft power è qualcosa al di là dei sogni più sfrenati di chiunque; è la maestria nel judo di Putin portata all’ennesima potenza. Nel judo si dirige contro il nemico la stessa forza propria dell’avversario; qui, l’avversario sta dirigendo il proprio potere contro se stesso mentre il maestro di judo si limita a guardare, annuendo in segno di approvazione. In ogni paese che i liberali tentano di riformare a loro piacimento, la Russia guadagna automaticamente milioni di fan, costringendo ogni possibile confronto geopolitico con la Russia a passare in secondo piano davanti alla forza neutralizzante di una grande comunanza di valori tradizionali. Rimanendo passivo e non rischiando nulla,

Riformattato in un linguaggio meno fiorito, il punto fondamentale di Orlov è ancora ampiamente supportato da molte prove empiriche.

Come notò già ai suoi tempi il profeticamente perspicace Dostoevskij, l’Europa (nota anche come il collettivo “Occidente”) non era altro che “il più caro dei cimiteri” ( дорогое кладбище ). Nonostante l’irregolarità dell’attuale rinascita della Russia, imbevuta dei suoi valori tradizionali e, soprattutto, dell’idealismo temperato dal buon senso del suo popolo di grande talento, è destinata a diventare uno dei principali poli di civiltà dell’emergente mondo multipolare dove, come Orlov sottolinea giustamente, l’attrazione culturale svolgerà un ruolo molto più potente della forza militare bruta.

Strategic Culture

Traduzione: Luciano Lago

