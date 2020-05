Spostamenti pandemici Equilibrio geopolitico da ovest a est

da Redazione

È tutt’altro che chiaro come il mondo alla fine passerà dall’attuale pandemia di Covid-19. Ci sono sia apprensioni profonde che segnali di speranza anche per un futuro migliore.

L’Organizzazione mondiale della sanità questa settimana avverte che la malattia virale potrebbe non essere sradicata e potrebbe diventare una minaccia permanente alla salute umana allo stesso modo in cui si presenta la malattia da HIV.

In ogni caso, i decessi globali causati da Covid-19 sono destinati ad aumentare oltre l’ attuale livello di 300.000, provocando così un ulteriore caos nelle economie e nelle società nazionali.

La devastazione economica della pandemia ha portata globale, ma le economie occidentali sembrano particolarmente colpite. Gli Stati Uniti e l’Europa stanno osservando cupamente cadute terribili nelle loro economie che sono state descritte come le peggiori dalla Grande Depressione degli anni ’30. Non vi sono dubbi sul fatto che la pandemia stia causando un cambiamento epocale nel mondo.

Una recente analisi dell’Economist Intelligence Unit prevede che l’equilibrio geopolitico del potere economico ruoterà in modo decisivo da ovest a est in seguito alla pandemia.

L’EIU commenta: “Agirà come un acceleratore delle attuali tendenze geopolitiche, in particolare la crescente rivalità tra Stati Uniti e Cina e lo spostamento dell’equilibrio economico del potere da ovest a est”.

L’escalation di accuse provocatorie da parte dell’amministrazione Trump contro la Cina che incolpa quest’ultima per la pandemia è infondata e sconsiderata. Ma tale diffamazione parla dell’antagonismo più acuto che gli Stati Uniti esprimono nei confronti della Cina, un antagonismo che sta bollendo da anni prima che emergesse l’ultima crisi. La pandemia di Covid-19 ha intensificato l’ostilità americana verso Pechino proprio perché la crisi ha messo in luce la fragilità del potere globale americano e il cambiamento di fondo che era già in atto lontano da un ordine mondiale dominato dagli Stati Uniti. In breve, Washington si sta scatenando da una spaventosa realizzazione dei propri sentimenti di insicurezza come presunto “potere eccezionale” del mondo.

In un mondo di fronte a minacce esistenziali, l’accento deve essere posto sulla cooperazione multilaterale e sul partenariato reciproco. La storia di un patogeno invisibile che si muove rapidamente e senza soluzione di continuità attraverso i confini, rendendo inutili i sistemi di sicurezza da trilioni di dollari, dimostra l’imperativo della cooperazione globale.

La cosiddetta politica “America First” del presidente Trump, e più in generale la presunzione unipolare americana che esiste da decenni, viene esposta per il pericoloso errore che è. L’abbandono dell’Organizzazione mondiale della sanità da parte di Trump sulla base di rivendicazioni diffamatorie relative alla Cina incarna la ridondanza del modello statunitense di potere globale. Gli abusi e i fallimenti degli Stati Uniti nel contenere la pandemia di Covid-19 derivano non solo dalle sue cattive politiche estere, ma anche dal fallimento della sua economia capitalista e dalla monetizzazione delle infrastrutture di sanità pubblica in particolare.

Come ha affermato eloquentemente l’epidemiologo evoluzionista Rob Wallace in una recente intervista : “Le pandemie sono specchi. Suggeriscono a una società il suo status. “

Con un numero di morti straordinariamente elevato, gli Stati Uniti (80.000) e la Gran Bretagna (40.000) dimostrano che i loro sistemi socio-economici sono ben lontani da uno stato di salute. Il modello anglo-americano del capitalismo è un fallimento. Parti d’Europa hanno fatto meglio nel gestire la pandemia a causa della più ampia socialdemocrazia, ma l’adesione al capitalismo neoliberista aveva fatto molto per esacerbare il danno causato dalla malattia nell’Unione europea, come attestano l’Italia e la Spagna.

Homless accampati a Los Angeles (miseria in aumento negli USA)

Più in generale, la Cina e l’Eurasia hanno mostrato maggiore forza d’animo e capacità di resistenza nella gestione della pandemia. Il bilancio delle vittime è molto inferiore rispetto alle nazioni occidentali, nonostante l’infezione diffusa da Covid-19. Parte di questo successo è un maggiore intervento statale e servizi di sanità pubblica. Ciò non significa che la Cina, la Russia e altri siano paragoni del progresso economico che devono essere emulati dal resto del mondo. Ma una cosa al loro immenso merito è la costante difesa del multilateralismo e del mutuo partenariato che i leader di questi paesi hanno fatto nel corso di molti anni.

Tale difesa è in netto contrasto con la mentalità a somma zero della guerra fredda degli Stati Uniti e dei suoi alleati europei (servitori), che cerca di delimitare il mondo in sfere di influenza sotto l’egemonia di Washington e del capitale privato occidentale.

Vi sono chiari segnali del fatto che il precedente ordine globale dominato dagli Stati Uniti è in realtà un disordine in cui prevalgono relazioni distruttive, predatorie e guerre senza fine. Una malattia pandemica ha semplicemente esposto il disordine sociopatico del capitalismo globale dominato dagli Stati Uniti.

Poiché la minaccia delle pandemie sembra aumentare ogni dieci anni, secondo questo studio internazionale di Rob Wallace e dei suoi colleghi, è giunto il momento di un nuovo accordo globale e una visione della cooperazione tra le nazioni.

Sembra del tutto appropriato che questa attuale pandemia stia spostando l’equilibrio globale del potere economico da ovest a est in modo da facilitare la transizione verso un mondo più vitale. Una transizione pacifica di successo è tutt’altro che scontata. Ma è possibile.

Fonte: Strategic Culture (editoriale)

Traduzione: Luciano Lago