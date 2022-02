Spiragli di trattativa in Ucraina ma Biden insiste per la guerra





Le novità sulla crisi Ucraina sono legate alla visita del cancelliere tedesco Olaf Scholz a Kiev ed ai colloqui intrattenuti da questi con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Scholz ha riferito che il presidente Zelensky gli ha promesso di presentare un pacchetto di progetti di legge sul Donbass, ha riferito lo stesso cancelliere dopo un incontro con il leader ucraino .

“Il presidente dell’Ucraina nei nostri negoziati mi ha nuovamente assicurato che i progetti di legge sullo status speciale, sulla riforma costituzionale, sul suffragio saranno presentati per la discussione nel formato di Minsk”, ha detto Scholz in una conferenza stampa.

Ha sottolineato che la ripresa del “formato Normandia” è una questione importante che vale la pena affrontare.

Parlando dei piani di Kiev per entrare a far parte della NATO, Scholz ha osservato che ora questo problema non è all’ordine del giorno in termini pratici. “Pertanto, è abbastanza insolito vedere che il governo russo sta facendo ciò che non è all’ordine del giorno in pratica, come parte di un grande problema politico”, ha aggiunto il capo del governo tedesco.

Sarebbe la prima volta che il governo di Kiev ammette la possibilità di uno status speciale per le province del Donbass, cosa che fino ad ora aveva sempre negato di riconoscere. Una questione che è parte integrante del Protocollo per la risoluzione del conflitto nel sud-est dell’Ucraina, firmato a Minsk il 5 settembre 2014 dalle autorità di Kiev. In questo si prevede prevede l’avvio di un dialogo nazionale con la il DPR e LPR , mediati dalla Russia e dall’OSCE, il decentramento del potere , compresa l’ adozione in Ucraina di una legge sullo status speciale di alcune regioni delle regioni di Donetsk e Lugansk e lo svolgimento di elezioni locali anticipate nel Donbass .

Ad oggi, Kiev non ha sostanzialmente rispettato alcun punto degli accordi di Minsk. Le autorità ucraine stanno cercando di distorcere gravemente l’essenza degli accordi e la sequenza della loro attuazione.

Le forze armate ucraine hanno concentrato fino alla metà del personale vicino alla linea di contatto nel Donbass, nel frattempo l’Occidente, mentre lancia l’allarme sulla minaccia Russa continua a rifornire di armi l’Ucraina e invia istruttori militari. Come sottolineato a Mosca , una situazione del genere potrebbe provocare Kiev ad avventure militari.

Militari ucraini si addestrano



Questo sul fronte ucraino mentre sul fronte statunitense, a Washington, si registrano dichiarazioni che amplificano la retorica di guerra.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, ad esempio, ha annunciato che ” le cose potrebbero impazzire rapidamente ” e aveva esortato i cittadini del paese nel lasciare l’Ucraina, il che ha portato altre nazioni in tutto il mondo, incluso il Regno Unito, a seguire rapidamente l’esempio.

L’amministrazione Biden ha anche indicato mercoledì 16 il giorno di una potenziale invasione russa, con il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan che afferma che le bombe potrebbero piovere sulla capitale ucraina, Kiev.

Questa frase è stata ripetuta a pappagallo dal ministro delle forze armate del Regno Unito, James Heappey, che ha detto : “La mia paura è [un’invasione] è molto imminente, questo non vuol dire che accadrà sicuramente … questo è un avvertimento perché pochi minuti dopo che Putin ha dato l’ ordine, missili e bombe potrebbero atterrare sulle città ucraine ”.

Nello stesso tono i media occidentali che concorrono ad amplificare la retorica di guerra, sembra che ricevono direttive precise per alimentare questo clima pre bellico. Basta vedere i titoli : ” Conto alla rovescia per la guerra ” e ” 48 ore per salvare l’Europa ” ed erano solo due degli schizzi in prima pagina. E uno sguardo superficiale ai canali via cavo statunitensi, come la CNN, questa mostra una isteria quasi incontenibile verso il conflitto.

Nello stesso tempo il presidente russo Vladi Putin viene indicato come “il nuovo Hitler” che minaccia l’Europa, in uno sforzo di retorica di propaganda con cui gli anglosassoni cercano di presentare i loro governi come quelli che vogliono preservare la pace e la “democrazia”, mentre gli altri, la Russia, la Bielorussia, la Cina, l’Iran, l Siria, sono i paesi dei “cattivi tiranni”, quelli che insidiano la pace e vogliono espandere la loro orbita di influenza. Questo lo dicono gli americani che dispongono di circa 850 basi militari in giro per il mondo e che hanno le loro truppe dislocate in 160 paesi diversi.

Si vuole far dimenticare al pubblico che le guerre e le invasioni di paesi sovrani degli ultimi trenta anni sono state sempre provocate ed istigate da loro, USA e Gran Bretagna, ma questo è solo un dettaglio. Altrettanto si vuole far dimenticare che il golpe a Kiev nel 2014 fu pilotato dalla CIA e dai servizi occidentali per installare un governo fantoccio filo USA. Si vuole occultare che gli occidentali hanno installato in Ucraina basi militari e missilistiche che sono soli 5 minuti di volo da Mosca. Una minaccia che la Russia non è disposta a tollerare come quella di un possibile ingresso dell’Ucraina nella NATO, visto il carattere aggressivo di questa alleanza di cui hanno fatto esperienza i cittadini dell’Iraq, dell’ex Jugoslavia, della Libia, della Siria, dell’Afghanistan e di altri paesi ancora.

Si potrebbe essere meno pessimisti ma realisticamente ci sono troppi interessi in questo momento che premono per una guerra .

Fonti: Agenzie

Sintesi e commento: Luciano Lago