Spegni la TV – La programmazione neurolinguistica è stata utilizzata contro le popolazioni in molti paesi e il Regno Unito potrebbe essere la centrale di guida

C’è un famoso esempio di Derren Brown che usa la Programmazione Neurolinguistica (“PNL”) per influenzare la scelta di un regalo da parte di Simon Pegg. Brown è un noto illusionista, mentalista, ipnoterapeuta e autore britannico .

Basato sullo scenario – “Immagina, invece di cercare di capire cosa vuole la tua complicata amica per il suo compleanno, potresti semplicemente uscire, comprare quello che vuoi e poi convincerla che è quello che vuole, la vita sarebbe molto più semplice” – Brown dimostra l’ipnosi conversazionale utilizzando tecniche come l’ancoraggio, i segnali visivi, la suggestione e la sostituzione.

Come tecnologia, la PNL ha un’incredibile esperienza nell’avviare un cambiamento rapido ed efficace negli individui e nei gruppi .

Se chiedi a 10 persone otterrai 10 risposte diverse ma quando arrivi al punto cruciale: la PNL è lì, una forma segreta di ipnosi diretta . Come per tutte le cose, la PNL può essere usata nel bene o nel male. Dipende dall’intenzione di chi lo usa. L’uso dannoso delle tecniche di PNL, il lato oscuro della PNL, può con ogni probabilità essere utilizzato sia per il controllo mentale che per il lavaggio del cervello.

Gli ipnoterapeuti hanno notato l’ipnosi sfacciata e le tecniche di PNL utilizzate dal governo del Regno Unito e dai media controllati dallo stato / ereditati durante la “pandemia”. Miss Antropist 2.0 riassume queste tecniche in un thread su Twitter:

“ Il Frazionamento . Gli fai fare qualcosa non una volta, ma più e più volte, aumentando ogni volta il livello di intensità. Di solito lo fai fare 3 volte (nota: abbiamo avuto 3 blocchi/lock-down). Aumenta la conformità: è molto più probabile che tu faccia ciò che loro vogliono.

“ Un insieme di “sì”. Fagli dire “sì” a qualcosa di piccolo all’inizio (2 settimane per “appiattire la curva”), poi aumenta gradualmente (mesi di lockdown, Natale annullato, costringendoli socialmente / economicamente a vaccinarsi). In questo modo, è molto più probabile che le persone continuino a dire di sì (senza ribellarsi).

“ Confusione. Mantienili in un costante stato di incertezza. La mente cosciente risponde “disconnettendosi” mentre cerca la risposta appropriata a qualcosa per cui non ha precedenti. È quindi molto più facile per il manipolatore accedere all’inconscio e cambiare i sistemi di credenze. Ad esempio, le regole di preclusione cambiano virtualmente di giorno in giorno; viviamo in un mondo in cui non abbiamo mai vissuto prima, tutti inciampano senza sapere come comportarsi. Non abbiamo più l’energia per combattere i nostri oppressori.

“ La ripetizione . Ripeti le stesse informazioni più e più volte.

“ L’illusione della scelta . Fai credere loro di avere il controllo dando loro 2 scelte, che portano entrambe allo stesso risultato. Ad esempio, “Vuoi la Pfizer o l’Oxford?” Oppure “Puoi scegliere di essere buono o cattivo. Cattivo = non rispetta il blocco. Buono = niente più lock-down”.

“ Approvazione sociale . Immagini e video di star del cinema e della televisione, musicisti, influencer e atleti che ricevono la loro dose di vaccino. “ Guarda, tutte queste grandi celebrità lo stanno prendendo e lo sostengono! “

“ Rarità del rimedio . ” Dovrai aspettare il tuo turno per il vaccino… potremmo finire le dosi !” “, Per creare un aumento del numero di persone che si iscrivono per il loro vaccino, aumentando così l’adesione”.

Anche lo “Scientific Advisory Group for Emergencies” (SAGE), che fornisce consulenza al governo britannico, si affida a sottocomitati di esperti per consulenze specifiche sul Covid-19. Questi sottocomitati includono: NERVTAG; SPI-M; e, Scientific Pandemic Influenza Group on Behaviors (“SPI-B”). Il Pandemic Influenza Behavior and Communications Panel (“SPI-B & C”) ha consigliato SAGE durante la “falsa pandemia di influenza suina” del 2009/10. Sebbene l’influenza suina del 2009/10 sia stata ” uno dei più grandi scandali medici del secolo “, lo SPI-B&C si è riunito di nuovo nel febbraio 2020, questa volta il suo mandato era limitato al comportamento ed è stato ribattezzato SPI-B.

In una riunione del 22 marzo 2020, lo SPI-B ha proposto l’uso della paura – “un senso di minaccia personale” – attraverso i media e l’intimidazione – ” l’uso della disapprovazione sociale nei casi di non conformità “- contro il pubblico dei fiduciosi britannici . Il rapporto SPI-B affermava inoltre: ” Ci sono nove modi principali per ottenere un cambiamento di comportamento: educazione, persuasione, incentivo, coercizione, responsabilizzazione, formazione, restrizione, ristrutturazione ambientale e modelli comportamentali”. Successivamente, abbiamo assistito a una campagna mediatica unificata in linea con queste tecniche, seguita da un drastico cambiamento nella percezione e nel comportamento del pubblico.

Come possiamo chiamarlo in modo diverso dal lavaggio del cervello ?

L’anno scorso, BBC , CBC , Radio Canada , The New York Times (alias Jew York Times) e Microsoft hanno collaborato a Project Origin per combattere la “disinformazione” delle fonti alternative, utilizzando una collaborazione multi-stakeholder e interorganizzativa incentrata sui contenuti delle notizie e delle informazioni. Inoltre, all’inizio di quest’anno, la BBC e Microsoft hanno collaborato con Adobe, Arm, Intel e Truepic per creare la “Coalition for Content Provenance and Authenticity” (“C2PA”) : un organismo di standard end-to-end per combattere “disinformazione, bugie e frodi sui contenuti online”.

Questo è davvero preoccupante considerando che proprio la BBC ,che ha implementato le strategie psicologiche della “pandemia” di SPI-B, è la più grande macchina di propaganda che il mondo abbia mai visto . Non dovremmo credere a tutto ciò che dice la BBC senza verificarlo con un’altra fonte.

Da allora decine di psicologi hanno accusato il governo britannico di usare ” strategie psicologiche segrete “. Nell’aprile 2021, erano così preoccupati che il pubblico britannico fosse stato sottoposto a sperimentazioni di massa nell’uso di strategie che funzionavano “al di sotto del loro livello di coscienza ” che hanno presentato una denuncia formale al loro corpo professionale, per decidere se i consulenti del governo fossero colpevoli di una violazione etica.

Come se SAGE e BBC non fossero abbastanza per far fronte alla psiche pubblica, è risaputo almeno dal maggio dello scorso anno che la 77a Brigata, che fa parte dell’esercito britannico, ha fatto parte della comunicazione strategica di Covid- 19 . Le attività della 77a Brigata includono la guerra dell’informazione e il ” supporto per attività di informazione contro-accusa “, che include ” la creazione e la diffusione di contenuti multimediali digitali e più ampi contenuti multimediali a supporto di compiti designati “.

Almeno da aprile 2020, Google e l’organizzazione di intelligence dei segnali del Regno Unito GCHQ lavorano all’interno del Servizio sanitario nazionale (“NHS”). Dobbiamo chiederci perché sono necessarie le competenze delle agenzie militari e di intelligence per “servire e proteggere” la popolazione britannica da un coronavirus, quando esistono molti altri virus che possono infettare gli esseri umani come hanno fatto, ogni anno, per decenni.

L’uso di tecniche di PNL contro la popolazione britannica da parte delle proprie istituzioni pubbliche può, ad alcuni, sembrare una follia, come se il ‘mondo fosse impazzito’.

Ma “ questa non è follia. Quello che abbiamo di fronte è un piano calcolato ed è un errore chiamarlo “follia” perché è molto preciso; è molto calcolato ” , ha affermato Brian Gerrish in un’intervista con Stiftung Corona Ausschuss (o Corona Investigation Committee). Gerrish, dopo aver trascorso ventuno anni nella Royal Navy, fondò la UK Column con Mike Robinson . Insieme studiano l’uso della psicologia comportamentale applicata dal governo del Regno Unito da oltre 20 anni.

Dal 2010/11, un team di psicologi, il Behavioral Insights Team (“BIT”), ha lavorato direttamente a fianco non solo del processo politico, ma anche del processo decisionale nel governo del Regno Unito. In un documento del 2010, “Mindspace”, il governo del Regno Unito si è vantato di poter cambiare il modo in cui le persone pensano e si comportano, e che le persone non sono consapevoli di quello che è stato loro fatto.

Il Consiglio franco-britannico, un ente di beneficenza creato per ” migliorare le relazioni tra Gran Bretagna e Francia “, in realtà è servito da facciata per riunire squadre di psicologia politica dalla Gran Bretagna e dalla Francia per produrre piani comuni. ” Era molto chiaro che c’erano stati sforzi concertati per espandere l’uso di queste tecniche: non solo dalla Gran Bretagna e dalla Francia, ma l’implicazione all’epoca era che queste tecniche sarebbero state utilizzate attraverso la più ampia base di potere dell’Unione Europea ” , ha detto Gerrish.

Passiamo velocemente al 2019. Molto presto nella “pandemia di Covid”, SAGE ha avuto un incontro interno con elementi della BIT del governo. Un briefing dell’incontro “ha ammesso che il team di SAGE e la politica del governo sul coronavirus avrebbero usato la psicologia applicata per aumentare la paura nella popolazione, al fine di convincere la popolazione ad aderire più strettamente alla politica del governo sulla risposta al coronavirus ” , ha affermato Gerrish. .

L’ILO ha utilizzato, tra le altre cose, la PNL per influenzare praticamente tutti i documenti prodotti dal governo. ” Ogni dichiarazione che il governo fa, ogni pezzo di carta che esce, è invariabilmente realizzato con molta cura, è messo insieme con molta attenzione ” , ha detto Gerrish.

Infine, ma certamente non insignificante, c’è lo Scopo Comune : un’organizzazione profondamente sinistra con migliaia di agenti con potere e influenza nel Regno Unito. La formazione, che utilizza la PNL, è progettata per fornire alle persone una nuova serie di valori per “condurre oltre l’autorità” e consentire loro di assumere il potere in quella che chiamano una “società post-democratica “. Common Purpose ha membri nel NHS, nella BBC, la polizia, la professione legale, la chiesa, molti dei 7.000 quango britannici (quango per “quasi organizzazione non governativa” è un organismo statale più o meno indipendente dal potere esecutivo), consigli locali, servizio civile, dipartimenti governativi , parlamento e controlla molte agenzie di sviluppo regionale.

Durante la “pandemia” la maggior parte dei paesi ha seguito lo stesso “copione”. Riguardo a dove è stato scritto questo “sceneggiatura”, Gerrish ha detto: ” Sono molto imbarazzato nel dire che credo che [il quartier generale] sia nel Regno Unito “.

Per guardare la testimonianza completa di Gerrish davanti al Corona Inquiry Committee, segui questo LINK e la trascrizione può essere trovata QUI

Come smettere di essere ipnotizzati e liberarci dalla loro manipolazione? Inizia spegnendo la televisione e scopri quali risorse online utilizzano gli “indottrinatori” – Google, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, i “fattori di verifica”, ecc . – e come vengono utilizzati.

Fai le tue ricerche. Trova fonti multimediali affidabili e indipendenti da seguire. Unisciti a gruppi locali che si incontrano e non hanno paura di discutere la verità. Poi condividi, parla apertamente. Esponendo e diffondendo informazioni, potremmo essere in grado di aiutare gli altri a “vedere la luce”. La vera conoscenza uccide l’illusione che hanno creato. E in questo senso, la “pandemia” che ci è stata lanciata per spaventarci potrebbe effettivamente essere proprio la cosa che farà tornare le persone a diventare esseri umani.



