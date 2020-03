Spagna: Tecnica del colpo di Stato

da Redazione

È la prova che il governo Sánchez sta usando la crisi del coronavirus per ottenere il massimo ritorno politico in termini di potere puro e nudo. In precedenza era già stato chiaro che questo governo a Madrid intendeva compensare la precarietà della sua maggioranza parlamentare con una massiccia occupazione delle sorgenti del potere: vedi gesti come la nomina dell’ex ministro della Giustizia come procuratore generale dello Stato, il controllo del potere legislativo sul ferro o il consolidamento dell’egemonia nei principali media, che è andato molto chiaramente in quella direzione. Ora la grande crisi gli ha dato l’opportunità di rafforzare il legame.

I fatti dicono molto:

Primo: la dichiarazione dello stato di allarme , un presupposto costituzionale pienamente giustificato dall’emergenza sanitaria, ma che il governo ha interpretato ampiamente per attribuire a se stesso il potere di intervenire, requisire, limitare e vietare in misura mai vista prima.

Secondo: approfittando della dichiarazione dello stato di allarme, il capo della gamba comunista/mondialista del governo, il vicepresidente Iglesias, avventura l’idea di nazionalizzare i servizi sanitari privati.

Terzo: il decreto sullo stato di allarme, completamente inopportuno , modifica la legge sui servizi di sicurezza , il CNI, per introdurre il vicepresidente Iglesias e l’uomo di fiducia di Sánchez, Iván Redondo, al vertice.

Quarto: immediatamente dopo, il governo rimuove di fatto qualsiasi controllo parlamentare e centralizza tutte le azioni legislative sul Presidente del Congresso.

Quinto: il 19 marzo viene pubblicato l’Ordine SND / 261/2020, che mette tutte le attività giudiziarie nelle mani del Ministro della Giustizia, ad eccezione degli organi giudiziari specifici.

Attenzione ai passaggi: estremo rafforzamento del ramo esecutivo, neutralizzazione del ramo legislativo, riduzione del ramo giudiziario. Lo stato di allarme ha davvero richiesto tutto ciò? La risposta è no Questo governo, al riparo dallo stato di allarme, ha intrapreso un pericoloso percorso autoritario . La domanda è: perché, a quale scopo.

In una circostanza come quella che stiamo vivendo, nessuno contesta la necessità di centralizzare le fonti dello Stato per motivi di efficienza: è bene dare autorità all’Esecutivo se serve a ridurre gli effetti della pandemia. Tuttavia, in Spagna ci sono due circostanze assolutamente uniche, che non esistono in nessun altro paese europeo e che destano inevitabili preoccupazioni.

Uno è che un partito come Podemos siede nel Consiglio dei Ministri, che ha ripetutamente espresso il suo nullo apprezzamento per la “democrazia borghese” e il cui modello, apertamente proclamato, è una sorta di socialismo bolivariano. L’altro è che la maggioranza del governo si basa su forze separatiste che non hanno nascosto il loro desiderio di fare a pezzi lo Stato. e distruggere il tessuto nazionale, anche violentemente. Dall’uno e dall’altro, mondialisti e separatisti, ci si può solo aspettare – e sarebbe stupido aspettarsi diversamente – che usano qualsiasi pretesto per realizzare il loro scopo, che in entrambi i casi è la cancellazione dell’attuale modello statale e la sua sostituzione con qualcos’altro. Di fronte a un tale paesaggio, le sorgenti dello Stato possono essere messe in mani così insicure?

Come si svolge un colpo di stato

Un colpo di stato è soprattutto un’operazione tecnica per controllare le fonti di energia al di fuori dei canali convenzionali. Non deve essere violento, anche se a volte può verificarsi con violenza. Un colpo di stato non è un’insurrezione, una rivolta, una sedizione o una rivoluzione. O non deve esserlo. Un colpo di stato può essere semplicemente una manovra burocratica per manipolare i canali legali e assumere il potere di fatto.

Quello che definisce il colpo di stato è proprio quel carattere “tecnico”: lo Stato è una macchina con le sue leve esecutive, legislative, giudiziarie, economiche e mediatiche, e il colpo di stato consiste nel prenderne il controllo in parte o in tutto. . Tale scenario è stato ben visto da Curzio Malaparte nelle sue tecniche classiche del colpo di stato quando ha sottolineato il 18 ° Brumaio di Napoleone Bonaparte come il primo colpo di stato moderno: nel novembre 1799, un generale, con un uso minimo della forza, fu nominato console dal Consiglio degli Anziani, cioè dal legittimo potere legislativo. Uno stato non fu abbattuto per costruirne uno nuovo, ma vi fu un radicale cambiamento di potere all’interno dello stato stesso, con gli strumenti già stabiliti. Tali strumenti non devono essere istituzionali, ma possono anche essere strettamente materiali: quando Trotsky guidò il colpo di stato rivoluzionario del 1917 – sottolinea Malaparte – non si rivolse alla Duma, già inutile, ma piuttosto alle centrali elettriche, stazioni ferroviarie e uffici postali.

Il colpo arriva sempre in una situazione eccezionale. Nel caso di Bonaparte, la situazione eccezionale fu servita dalla cospirazione giacobina contro il governo. Hitler invocò qualcosa di simile per la “notte dei lunghi coltelli”, in cui ripulì a fondo il suo stesso movimento. La situazione eccezionale, in cui il potere viene lasciato sospeso nel vuoto, è sempre favorevole a ambizioni stimolanti. Questa situazione può presentarsi da sola, a seguito di eventi imprevisti, ad esempio una grave crisi sanitaria, oppure può essere causata da una rivoluzionaria strategia di destabilizzazione. In un caso o nell’altro, il fattore determinante è l’emergere di una forza che si mostra pronta a cavalcare l’eccezionale situazione per imporsi a qualsiasi avversario. Perché alla fine questo è il vero scopo dell’operazione.

Sovrano è colui che decide in stato di eccezione

Come diceva Carl Schmitt , sovrano è colui che decide in stato di eccezione. In normali condizioni di coesistenza pacifica possiamo fare retorica con formule come la “sovranità popolare”, ma il fatto è che il sovrano, nel senso strettamente etimologico del termine, è solo colui che si mostra al di sopra degli altri, il che significa supremo . E niente di meglio di uno stato di eccezione per testarlo.

Madrid. Guardia civile presidia strade e metro

Oggi, in un sistema complesso come il nostro (in Spagna), è appena immaginabile un colpo di stato nel vecchio stile, con l’occupazione delle infrastrutture o la neutralizzazione delle istituzioni. Tuttavia, è perfettamente fattibile per un colpo di stato ufficiale fare tutte queste cose in modo asettico sotto la copertura, ad esempio di una catastrofe naturale o di uno stato di salute, ovvero in una situazione eccezionale. Teoricamente, nel nostro sistema giuridico, il potere esecutivo non può decretare tali stati senza passare attraverso l’approvazione parlamentare, ma sappiamo tutti che il potere legislativo, in Spagna, non è altro che un’estensione dei partiti politici e, in tal modo, del ramo esecutivo. Se riduciamo anche il Parlamento a zero, come ha appena fatto il nostro governo, siamo a un passo dal colpo di stato. Almeno tecnicamente parlando.

La situazione è quella che è: abbiamo un ramo esecutivo che ha arrogato a se stesso funzioni estreme e ha letteralmente evirato gli altri due rami. L’eccezionale situazione creata dal decreto di allarme consente al governo di fare quello che vuole in questo momento. Abbiamo libertà di movimento e di riunione sospesa per motivi di salute e intervenuta dalle forze di sicurezza e libertà di espressione, confinata nella giungla virtuale di Internet.

Bisognerebbe tornare agli anni ’40, in una situazione postbellica , per trovare un precedente per un tale accumulo di potere. E dobbiamo essere attenti ai prossimi passi, perché lo stato di allarme verrà esteso per altri quindici giorni e questo sembra lungi dall’essere terminato.

Santiago Abascal

Fonte: Alerta Digital

Traduzione: Lisandro Alvarado