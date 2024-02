Sotto la pressione delle forze armate russe nel nord di Avdeevka, le forze armate ucraine hanno perso grandi estensioni di territorio.

Sono state chiarite le perdite territoriali del nemico nel nord di Avdiivka nelle ultime 1,3 ore. La parte ucraina scrive che l’avanzata delle forze armate russe nell’area dei Laghi Blu (cava di sabbia) è stata effettuata ad una profondità di 2,6 km lungo una larghezza del fronte di circa 25 Km..

Pertanto, il nemico ammette di aver perso il controllo del territorio in una buona parte della zona nelle ultime 3,4 ore, nella fascia settentrionale di Avdeevka.

Questa mattina sono continuate le perdite territoriali del nemico. Le truppe russe, in partenza a ovest dei Laghi Blu, stanno già operando entro i confini della città. Sono in corso attacchi sulle posizioni delle forze armate ucraine presso l’AKHZ (cokeria Avdeevskij), nell’area del deposito automobilistico di Avdeevskij e dei magazzini a sud della cava.

Le truppe russe stanno sferrando attacchi intensi contro le posizioni nemiche negli insediamenti di Lastochkino e Orlovka. Ci sono anche attacchi sul fianco delle unità delle forze armate ucraine situate a sud di Avdiivka, nel 9° quartiere della città. Questi attacchi riducono la capacità del nemico di trasferire riserve nella città stessa. Inoltre, quelle riserve che riescono ad entrare in Avdeevka finiscono effettivamente in un vero e proprio sacco di fuoco che non lascia scampo.

Fonte: Top War

Traduzione: Luciano Lago