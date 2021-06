Sotto esame





di Alfredo Jalife-Rahme

Il presidente Joe Biden avrà tre vertici cruciali dall’11 al 16 giugno: 1) con il G-7 in Cornovaglia, Inghilterra; 2) con la NATO a Bruxelles e 3) con lo zar Vlady Putin a Ginevra. Biden cerca di ripristinare le alleanze transatlantiche che hanno subito un duro colpo alla fiducia reciproca a causa del cyberspionaggio dell’Agenzia per la sicurezza nazionale ai leader di Germania e Francia con la complicità della Danimarca.

Il G-7 sta cercando di riconquistare la sua rilevanza finanziaria e ha appena stretto uno storico accordo per tassare le transazioni digitali nei paradisi fiscali Big Tech della Silicon Valley ( https://bit.ly/34Y75ZS ).

Per la salute mentale dialettica è importante conoscere l’antitesi che Yang Xiyu (YX), ricercatore dell’Istituto di studi internazionali della Cina, enuncia sul quotidiano non ufficiale Global Times : “Addio ai giorni del G-7 nel de -Fase di americanizzazione” ( https://bit.ly/3x8ttvK ).

YX giudica che “l’influenza e la potenza” del G-7: “una creatura d’altri tempi” non valga nemmeno la pena di essere guardata, perché “il baricentro politico ed economico del mondo si è spostato verso est”.

Secondo YX, l’ascesa delle economie asiatiche e meccanismi come il G-20 –prodotto della grave crisi finanziaria del 2008– “hanno ridotto l’influenza del G-7”, che ha preceduto la crisi petrolifera del 1973.

Riunione del G7

Se la missione del G-7 era “rafforzare la governance finanziaria internazionale, allora sarebbe stato un fallimento assoluto”, poiché il suo peggior errore è stato quello di aver escluso “paesi in via di sviluppo o altre piattaforme per la governance multilaterale” quando la “politica globale e le strutture di sicurezza (sic) e l’ordine finanziario ed economico internazionale sono diventati sempre più insostenibili”, mentre “un nuovo ordine mondiale è lungi dall’essere configurato”.

La non trascurabile partecipazione quest’anno di India, Corea del Sud e Australia punta ad “accrescere il peso degli Stati Uniti nelle aree finanziarie ed economiche del mondo” e “espandere i (sic) valori americani” per “formare un” blocco democratico “Globale” (sic) . Il problema di fondo è che “l’influenza degli Stati Uniti è diminuita nelle aree finanziarie ed economiche del mondo”.

YX giudica che “gli Stati Uniti e i paesi europei hanno opinioni sostanzialmente diverse nei confronti della Cina” quando “gli europei non supportano la trasformazione del G-7 in un blocco” democratico “contro la Cina.

Il duo anglosassone degli Stati Uniti e della Gran Bretagna sta pensando di espandere il G-7 in un G-10 con l’aggiunta di India, Corea del Sud e Australia, tre membri del QUAD, il gruppo quadripartito che guida gli Stati Uniti nell’Indo- regione del Pacifico? Il cosiddetto “blocco democratico globale”, che si assume il previsto G-10, è diretto contro la Cina.

Biden ha lasciato fuori la Russia per non ostacolare il suo prossimo vertice alla ricerca di un etereo G-2 geostrategico contro la Cina?

Riunione de G-20

Per YX, il G-20 – cui partecipano Cina e paesi in via di sviluppo – “gioca un ruolo più importante nell’economia internazionale”. Superati nel campo della competitività geoeconomica, gli Stati Uniti ora alzano la loro offerta attraverso le loro carte geopolitiche: “si passa dalle configurazioni di coalizione alle tattiche di repressione aperte.

YX prevede che si tratta di una “cattiva (sic) competizione” quando il “risultato finale sarà una sistematica de-americanizzazione nel mondo”: a lungo termine “non sarà la Cina ad essere isolata nel mondo, ma saranno gli Stati Uniti ad isolarsi dal mondo”. Conclude che “dopotutto, gli Stati Uniti sono un paese egemonico che ha distrutto l’edificio dell’ordine internazionale”.



Il G-7, fondato 48 anni fa, è una reliquia del passato di cui Biden non si rende conto o fa finta di non notare?

Vorrei chiarire: il G-7 non domina più finanziariamente o politicamente il mondo, la cui influenza parossistica lo ha raggiunto con la globalizzazione finanziaria e il crollo dell’ex-URSS quando la Cina ancora non appariva sui radar. Ma, se ancora coeso, il che non è affatto garantito, il G-7 rappresenta ancora oltre il 45% del PIL nominale globale contro il 18% della sola Cina.

Fonte: alfredojalife.com (La Jornada)

Traduzione: Luciano Lago