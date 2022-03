“Sostegno incrollabile”: Washington venderà all’Ue 15 miliardi di m3 di gas naturale liquefatto

Gli Stati Uniti venderanno circa 15 miliardi di m3 di gas naturale liquefatto ai 27 paesi membri dell’UE con l’obiettivo di liberarli completamente dalle importazioni dalla Russia, che fornisce loro circa 150 miliardi di m3 di gas all’anno.

Il 25 marzo il presidente della Commissione europea ha annunciato che gli Stati Uniti avrebbero fornito all’Unione europea 15 miliardi di m3 di gas naturale liquefatto (GNL). “Vorrei esprimere al popolo americano il riconoscimento dell’Europa per il suo incrollabile sostegno”, ha salutato Ursula von der Leyen, che ha affermato di aver visto in questo accordo una garanzia di “sicurezza e indipendenza energetica” dell’Europa.

Riconoscendo la dipendenza dal gas russo, Ursula von der Leyen ha anche affermato che l’unica via d’uscita sarebbe investire “in energie rinnovabili” ma anche in riserve più massicce di questa energia fossile. “Vogliamo diversificare le nostre fonti di approvvigionamento”, ha assicurato, riferendosi a “fornitori di fiducia”, tra cui Washington in testa. “Quindi, l’impegno americano di fornire all’UE 15 miliardi di m3 di energia quest’anno è un grande passo in questa direzione”, ha affermato ancora la tedesca. Oltre agli Stati Uniti, la Commissione ha avviato negoziati con i principali paesi produttori ( Norvegia, Qatar, Algeria).

Gli Stati Uniti sono già il più grande fornitore di GNL dell’UE (22 miliardi di m3 nel 2021), anche se rappresentano solo il 6,3% circa delle loro importazioni totali di gas. Il gas non sarà necessariamente americano, anche gli Stati Uniti potranno, come quest’inverno, reindirizzare le consegne in Europa dall’Asia, secondo un funzionario americano, che richiederà “molto lavoro diplomatico”. I volumi previsti aumenteranno negli anni: la Commissione dovrà coordinarsi per garantire, almeno fino al 2030, una domanda di circa 50 miliardi di m3/anno di GNL americano aggiuntivo, l’equivalente di un terzo del suo consumo totale di gas russo . Molto meno esposta, Washington ha imposto un embargo sul petrolio e sul gas russo. Tuttavia, una quota che raggiunge il 55% per la Germania e oltre il 95% per Finlandia, Ungheria e Repubblica Ceca. Inoltre, alcuni paesi europei mancano ancora di infrastrutture per il GNL, come la Germania, che non ha terminal.

Mosca fornisce circa 150 miliardi di m3 di gas all’anno, di cui solo 15 miliardi di GNL. Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha assicurato che questo piano aiuterà l’UE a raggiungere l’obiettivo “ambizioso” di eliminare completamente il gas russo “ben prima del 2030”.

Nota: Il prezzo del gas fornito dalle compagnie USA ancora non è dato conoscere ma già si sa che sarà un prezzo di mercato che corrisponde a quasi il doppio di quanto i paesi europei pagano alla Russia.

Draghi con Biden



La Von der Leyen e gli altri eurocrati europei, assieme a Draghi, sono commossi per la “tanta generosità” dello Zio Sam d’America sempre così solerte ad intervenire in Europa per staccare il vecchio continente dalla dipendenza energetica russa. La guerra in Ucraina ha dato la svolta decisiva all’interruzione della cooperazione europea con la Russia e questo viene salutato come un fatto positivo da Washington che può ottenere il campo libero per le società multinazionali USA nei settori dove esisteva l’interscambio con la Russia.

Si capisce che tutto questo avviene “per il benessere” degli europei che vengono allontanati dalla dipendenza dall’orso russo e possono giovarsi dell’aiuto della democrazia americana. Qualcuno metteva in dubbio chi fosse dietro l’istigazione alla guerra nel vecchio continente ma non ci sono certezze, soltanto sospetti dei soliti “complottisti”.

Fonte: RT Francia

Traduzione e nota: Luciano Lago