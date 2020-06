Sospetti di tangenti dall’Arabia Saudita all’ex Re di Spagna Juan Carlos I

da Redazione

La Procura della Corte Suprema di Spagna indaga sul collegamento del re emerito Juan Carlos I con una serie di irregolarità in un contratto con l’Arabia Saudita.

L’organismo giudiziario ha intrapreso questo lunedì l’indagine sulla destinazione di 80 milioni di euro, che sarebbero stati distribuiti come commissioni illegali nel progetto per costruire il treno ad alta velocità che collega le città saudite di Medina e La Mecca.

Secondo le testimonianze offerte lo scorso settembre dalla donna d’affari tedesca Corinna Larsen, la ex amica di Juan Carlos con cui il re aveva una relazione extraconiugale, il re emerito di Spagna sarebbe stato tra le persone che avrebbero ricevuto commissioni per la gara d’appalto di detta linea ferroviaria al marchio Spagnolo ad alta velocità (AVE) nel 2011.

L’indagine, avviata a dicembre 2018, si concentra sul “delimitare o escludere” la rilevanza criminale degli eventi verificatisi dal giugno 2014, ovvero il momento in cui Juan Carlos ha abdicato a suo figlio, Felipe de Borbón, e ha perso l’inviolabilità che la Costituzione spagnola gli ha concesso.

” Pertanto, è necessario svolgere nuovi procedimenti che interessano direttamente il re emerito, che – come è noto – viene trattato dinanzi alla Seconda Sezione della Corte suprema ” , si legge nella nota della Procura della Corte suprema.

L’ex re di Spagna con i monarchi sauditi

Il 5 giugno la procura generale ha emanato un decreto per questa indagine, che è collegato a un’altra procura svizzera su un presunto conto milionario del re emerito in un paradiso fiscale.

Le finanze di Juan Carlos sono state sotto inchiesta per anni. La questione è tornata in prima linea di informazione dopo vari dati pubblicati dalla stampa svizzera e britannica, facendo sì che la Royal House annunciasse che Felipe VI stava cedendo l’eredità che poteva ricevere da suo padre, sospendendo anche la sua indennità annuale, secondo l’agenzia di stampa spagnola. Europa Press.

L’elenco degli scandali che hanno recentemente messo in ombra la monarchia spagnola è lungo, come il caso Nóos e la condanna del marito di Infanta Cristina, Iñaki Urdangarin, oltre al caso dell’attrice Bárbara Rey .

Fonte: Hispan Tv

Traduzione: Luciano Lago