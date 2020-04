“Sorveglianza di massa”, così sia

da Redazione

di Philippe Grasset (*)

Ovviamente, l’ultimo design alla moda, intendo per le vesti di alto ordine, fuori dalla bouillabaisse dei plotter professionisti, è che, in questo inferno della pandemia Covid-19, il Sistema raccoglie le ultime briciole del suo impero in rovina per porre il suo sforzo decisivo come in un coito cosmico e offrirci la sua “soluzione finale” postmoderna: l’installazione di una “sorveglianza di massa”, presumibilmente per combattere contro Covid-19, in verità per tenerci sotto controllo del suo giogo. Pépé Escobar descrive minuziosamente questo Grande Confinamento delle persone grazie all'”immunità digitale” in Salsa-BillGates (che presto arriverà). Termina lo stesso con una considerazione:

“ Tuttavia, in tutto questo, nel mezzo di tanta ansia, una rabbia finora contenuta sembra rafforzarsi, possibilmente esplodere in modo inaspettato. Alla luce della prodigiosa velocità alla quale il sistema cambia, non vi è alcuna garanzia che lo 0,1% della popolazione, costituito dalla stess elite si senta effettivamente sicuro e solido . “

L’analista Caitline Johnstone, che è molto acuta, scrive nella stessa direzione , secondo lo stesso approccio in cui rileva il collasso accelerato in corso del Sistema finanziario e politico e la sua reazione disperata per riguadagnare il controllo delle cose del mondo, con lo stabilire una censura e una sorveglianza di massa esercitata su di noi con il pretesto della nostra protezione contro Covid-19. “

Poiché l’elite ha paura di noi (il popolo bue che potrebbe svegliarsi) ” scrive, citando Jonathan Cook e lei stessa come parte interessata, identificando questo tentativo del Sistema, che sembra proprio mirato, nella sua cronologia, secondo la proposta di cercare di ” controllare le masse prima che il controllo venga perso per sempre”, sula base delle capacità del Sistema. In questo arriva alla conclusione di un testo illustrato in particolare da un gilet giallo francese:

“L’intensificazione della censura su Internet e l’intensificazione della sorveglianza rientra in una strategia che mira in entrambi i casi a controllare le masse prima che il controllo venga perso per sempre, e nessuno dei due è destinato a ridursi quando la minaccia del virus sparirà. Le persone non sono più in strada, i movimenti sono limitati, le loro comunicazioni sono limitate e i dispositivi che portano in tasca vengono guardati in modo sempre più invadente (tracciamento).

Naturalmente ci sono attori in buona fede che vogliono legittimamente proteggere le persone dal virus, così come ci sono stati attori in buona fede che hanno voluto proteggere le persone dal terrorismo dopo l’11 settembre, ma dove c’è potere e paura nel pubblico, esiste un programma per riformare la libertà delle masse.

Il giornalista Jonathan Cook lo ha riassunto perfettamente: “I nostri leader sono terrorizzati. Non dal virus, ma da noi ” .

Nel corso del suo testo, cita argomenti concreti e storici, in particolare del giornalista Sam Biddle, di The Interccept , e anche qui vale la pena di leggere. L’argomento è buono ma è completamente reversibile, e quindi passiamo dalla proposizione teorica (“Il sistema stabilirà la sorveglianza di massa per controllarci”) alla pratica altamente incerta:

“… i metodi di sorveglianza di massa potrebbero salvare vite umane in tutto il mondo, consentendo alle autorità di tracciare e frenare la diffusione del nuovo coronavirus con velocità e precisione senza precedenti nelle passate pandemie”, ha scritto Sam Biddle di ” The Interccept ‘la scorsa settimana , aggiungendo,

“ C’è un problema evidente: abbiamo già sentito tutto questo. Dopo gli attacchi dell’11 settembre, agli americani è stato detto che una maggiore sorveglianza e una migliore condivisione dei dati avrebbero permesso allo stato di fermare il terrorismo prima che iniziasse, il che ha portato il Congresso a concedere poteri di vigilanza senza precedenti che spesso non sono riusciti a prevenire nulla . La persistenza e l’espansione di questo spionaggio per quasi due decenni, così come gli abusi esposti da Snowden e altri, ci ricordano che i poteri di emergenza possono sopravvivere alle loro situazioni di emergenza e divenire definitivi”.

L’argomento è reversibile perché siamo qui, nell’aprile 2020, per continuare a discutere la loro intenzione di controllarci assolutamente, dall’atto di anticipazione dell’autunno 2001 (il Patriot Act ) e tutto il resto che seguì e fu descritto da Snowden, per “controllarci assolutamente”. È vero che il “Patriot Act” (leggi speciali negli USA) era stato stabilito con una possibile intenzione, e per alcuni assolutamente necessaria, di stabilire ed esercitare una sorveglianza di massa come quella annunciata oggi; ma il fatto che oggi ne stiamo discutendo con rabbia e perplessità, ci indica che ovviamente non ci sono riusciti. Perché dovrebbero riuscire questa volta, quando accumulano errori grossolani, quando non vedono arrivare nulla per tempo, quando vengono catturati come bambini inconsci e irresponsabili, come zombie-System, da un Trump-2016, da movimenti populisti, da una rivolta di giubbotti gialli, da un volgare Covid-19?

Questo per dire che la cosa è discutibile: non sto parlando dell’intenzione, che è un argomento cospiratorio oltre che un’analisi fondata, ma senza un valore adeguato. Non vinci una guerra con “intenzione”.

La cosa è quindi discutibile, ma alla fine non ne discuterò davvero. Per me, non esiste alcun argomento possibile, esiste una posizione di principio. L’avevo già esposto una volta in dettaglio, da un episodio della mia vita professionale, e l’avevo chiamato ” Il sistema e il metodo del bene “, dopo un generale dell’esercito americano. Faccio una citazione abbastanza lunga dell’episodio stesso, – o perdonami o ignoralo a seconda – risalendo al 1973, e poi me lo spiego per oggi, nel 2020 …

” Nella primavera del 1973, ero un giornalista molto saggio e persino molto pazzo del mio pro-americanismo (tendenza-Pentagono). Ho lavorato in quello che è diventato per noi, su dedefensa.org, il sistema di stampa. (Un grande quotidiano, seconda edizione della stampa in lingua francese in Belgio.)

Nella primavera del 1973, immagina, brava gente, che la sfera politico-militare dell’attuale blocco BAO ronzava di voci sul possibile, se non probabile, ritiro del Truppe statunitensi dall’Europa. Non c’era bisogno di un Trump per quello, un Nixon era abbastanza … […]

Quindi, da giovane giornalista, avevo ottenuto il notevole privilegio di fare un’intervista con SACEUR (comandante supremo delle forze alleate in Europa) all’interno delle sue mura, a Evere, in Belgio. Era il generale Andrew Goodpaster, un generale piuttosto scaltro (così raro tra loro), accomodante, compromesso, ecc. ; per niente uno di quei cowboy che picchiano i pugni sul tavolo, muovono i meccanici e ti danno le risposte in una parola (“sì”, “no”, “cazzo”, ecc.). Quindi speravo di ottenere da lui, a causa del suo carattere, alcune informazioni nascoste sulla situazione di questa domanda sul ritiro degli Stati Uniti dall’Europa. La mia prima domanda è stata assolutamente, almeno così pensavo, senza schiettezza o precauzioni per metterlo in imbarazzo e ottenere una risposta contorta, piuttosto lunga, dove potrei prendere una cosa o l’altra; mostrando lì, forse, e forse anche, una certa ingenuità, ma cosa, l’intervista era lì, anche l’ovvia domanda, finalmente la gioventù del giornalista che sogna solo di questa cosa strana e sfuggente, – lo scoop …

Potresti dirmi, Generale, se si considera la possibilità di un ritiro delle truppe americane dall’Europa, come si dice in vari ambienti?

No.

Questa sola parola, senza nient’altro, come un rumore tintinnante: mi tolse il respiro, come se mi avesse lanciato un colpo nello stomaco senza preavviso, senza preparare nulla, senza nulla. Ci fu un silenzio di dieci secondi, che è molto lungo in questo tipo di circostanze; vedendo il mio imbarazzo, quasi il mio sgomento, decise con un rapido sorriso comprensivo di aiutarmi come se dovesse raggiungere qualcuno che stava annegando.

Sempre imbarazzo, sgomento, e ancora il suo sorriso. Aveva appena deciso di “lasciarsi andare” come si suol dire; prese immediatamente la solita precauzione (“Chiudi il registratore, da ora in poi e fino a quando non lo riaccendiamo, non ti ho detto nulla … se pubblichi qualcosa, negherò categoricamente, con un’alzata di spalle OK? ”) … Ha spiegato di più a suo agio.

Capisci, per me, questa possibilità non esiste, punto. Nulla mi è stato detto ufficialmente e, burocraticamente, non ho sentito nulla, quindi ci fermeremo lì. Se vuoi, è una posizione dialettica, assolutamente intangibile, un principio di strategia dialettica che direi. È così grave che ho proibito ai servizi di pianificazione del personale di studiare tale possibilità , mentre in tempi normali si potrebbe fare senza voci specifiche per giustificarlo, semplicemente come possibilità. Per me non è nemmeno una possibilità, è un assoluto che mi mette contro il muro, dove non posso più muovermi su questa idea assoluta: questa possibilità non esiste.

“Vedi, non solo questa è una posizione ufficiale per me, ma è anche una posizione psicologica . Accettare di parlarne (per dire la mia completa opposizione, ovviamente) significa ammettere che esiste la possibilità, è già concedere un punto all’avversario e un punto fondamentale . Forse esiste la possibilità, proprio come il cielo sta cadendo sulle nostre teste, ma cosa mi importa? Naturalmente, tatticamente, dico che sarebbe un disastro, ecc., Ma sempre indirettamente. Il principio strategico è intangibile: questa possibilità non esiste, periodo … ”

È positivo che questa lezione mi sia stata impartita da un uomo del Sistema, nell’uniforme del Sistema, dimostrando in tal modo che si riferisce a una Verità che nemmeno il Sistema può respingere … Vedi, tutto è in questo frase in cui lo sostituisco di cui in questo 1973 discorso (ritiro delle truppe Usa in Europa) da ciò che stiamo discutendo oggi (la vittoria del sistema, con qualsiasi mezzo): ” per me [la vittoria del Sistema] non è nemmeno una possibilità, è un assoluto che mi mette contro il muro, dove non posso più muovermi su questa idea assoluta: questa possibilità [della vittoria del Sistema] non esiste … […] Il principio strategico è immateriale: questa possibilità non esiste, punto “

Consentitemi di essere chiaro: non sto dicendo che il Sistema sarà sconfitto, alla fine, semplicemente non menziono la domanda, non la pongo perché letteralmente non sorge. Sto combattendo e il fatto di questa battaglia giustifica se stesso e abbronza la mia anima, e in queste condizioni va da sé e soprattutto va da sé che il Sistema non può prevalere. Quindi, da questa parte ho la mia anima in pace, chiara come il cielo del mattino e chiara come l’acqua di sorgente.

La natura canta in me perché so che la mia stessa battaglia è una grazia e che, di fronte a questa grazia, il Sistema volatilizzerà, si liquefà, sarà liquidato, sarà “entropia” come siamo “fatti hara-kiri », Ma certamente meno nobile, infinitamente più grossolano per l’inumano. Questa grazia che mi abita rende il Sistema un povero e gigantesco imbroglio che può solo scomparire, e persino non esiste come tale. Non possiamo parlare della vittoria di qualcosa che non esiste, “sorveglianza di massa” o no.

Scrivendo questo, non sono un ottimista, certamente no. Rispondo solo ciò che sono e agisco secondo ciò che devo. Sono abitato dalla fiducia ( fides , che è una specie di “fede” secondo la mia concezione) che le parole creano situazioni – e, in un certo senso, “rendono operativa” la grazia che ti è stata data.

Quando arrivo al fondo delle cose, quando attivo l’ ignoto mentre un cavaliere indossa la sua armatura, quando finisco e perfeziono la forma e l’essenza di un testo che mi piace rileggere perché, in questo caso, Ho detto quello che volevo dire e creando così la circostanza che conta per la mia missione, sono abitato da una totale fiducia (” folle felicità “, come è scritto da qualche parte, da questa penna che mi guida). In questo momento, senza la necessità di discutere, con la semplice evidenza del Principio, il Sistema è scomparso tra le sue rovine e la sua famigerata miseria. Sarà così e tutto il resto è solo pettegolezzi inutili.

fonte: https://www.dedefensa.org

*Philippe Grasset, analista francese, editore e saggista. Sei libri pubblicati ( Tre saggi: The funny trigger in 1978,Il malato mondo americano nel 1999, Cronaca dello shock nel 2003; un romanzo storico: Le regard de Yéjov nel 1989; più recentemente, Le anime di Verdun e La grazia della storia ). Secondo stime generali, una ventina di libri inediti, alcuni dei quali sono probabilmente persi per sempre.