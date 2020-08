Sorpresa di ottobre: ​​la guerra con l’Iran sarà lo shock della vigilia delle elezioni di Trump?

L’ assassinio ordinato da Donald Trump del 3 gennaio, mediante un drone, del Maggiore Generale Qasem Soleimani, è stato il primo passo per trasformare la ribollente Guerra Fredda tra Stati Uniti e Iran in una guerra calda nelle settimane prima delle elezioni presidenziali americane?

Certo, non c’è modo di saperlo, ma indietro di due cifre nella maggior parte dei sondaggi nazionali e affiancato dal segretario di Stato ultra-falco Mike Pompeo, Trump è una figura notoriamente irruenta e irregolare. Nelle ultime settimane, ad esempio, non ha esitato a inviare forze paramilitari federali nelle città americane gestite da sindaci democratici e la sua amministrazione sembra anche aver lanciato una serie di azioni segrete contro Teheran che sembrano sempre più evidenti e hanno gli osservatori iraniani preoccupati se la sorpresa di ottobre potrebbe essere nelle carte.

Gran parte di questa preoccupazione deriva dal fatto che, in tutto l’Iran, alcune cose sono esplose o hanno preso fuoco in modi che sembravano sia misteriosi che minacciosi. All’inizio del mese scorso, ad esempio, un’esplosione sospetta in un impianto di ricerca nucleare iraniano a Natanz, che è anche il sito della sua produzione di centrifughe, ha catturato brevemente i titoli dei giornali. Non si sa se il sito sia stato gravemente danneggiato da una bomba introdotta di nascosto nell’edificio o da qualche tipo di attacco aereo.

“Un funzionario dell’intelligence mediorientale ha detto che Israele ha piazzato una bomba in un edificio in cui si stavano sviluppando centrifughe avanzate”, ha riferito il New York Times. Simili eventi infuocati affliggono il paese da settimane. Il 26 giugno, ad esempio, c’è stata “un’enorme esplosione nell’area di una delle principali basi militari e di sviluppo delle armi iraniane a est di Teheran”. Il 15 luglio, sette navi hanno preso fuoco in un cantiere navale iraniano. Altri misteriosi incendi ed esplosioni hanno colpito strutture industriali, una centrale elettrica, una fabbrica di produzione di missili, un complesso medico, un impianto petrolchimico e altri siti.

“Alcuni funzionari dicono che una strategia congiunta americano-israeliana si sta evolvendo – alcuni potrebbero obiettare che regredisce – a una serie di attacchi clandestini a breve termine”, ha concluso un altro rapporto sul Times .

Parte di questo sabotaggio è stato condotto sullo sfondo di un piano d’azione della CIA “molto aggressivo” di due anni per intraprendere attacchi informatici offensivi contro quel paese. Secondo un rapporto investigativo di notizie : “La Central Intelligence Agency ha condotto una serie di operazioni informatiche segrete contro l’Iran e altri obiettivi da quando ha ottenuto una vittoria segreta nel 2018, quando il presidente Trump ha firmato quella che equivale a una vasta autorizzazione per tali attività, secondo ex funzionari statunitensi. con una conoscenza diretta della questione ..

La scoperta ha reso più facile per la CIA danneggiare le infrastrutture critiche degli avversari, come gli impianti petrolchimici “.

Nel frattempo, il 23 luglio , due jet da combattimento statunitensi hanno ronzato intorno ad un aereo di linea civile iraniano nello spazio aereo siriano, causando una sterzata e un calo improvviso del suo pilota, ferendo un certo numero di passeggeri dell’aereo.

Per molti in Iran, l’assassinio con i droni di Soleimani – e la campagna di sabotaggio che ne è seguita – è stata una virtuale dichiarazione di guerra. L’equivalente dell’omicidio ordinato presidenzialmente dal maggiore generale iraniano, secondo alcuni analisti, sarebbe stato l’assassinio dell’Iran del Segretario di Stato Pompeo o del Presidente dei capi di stato maggiore congiunti Mark Milley, sebbene tali analogie in realtà sottostimano la statura di Soleimani nel firmamento iraniano.

All’indomani, l’Iran ha tratttenuto in gran parte il suo fuoco, la sua unica risposta è stata un attacco telegrafico limitato a un paio di basi militari americane in Iraq. Se l’omicidio di Soleimani aveva lo scopo di trascinare l’Iran in un’escalation militare in un anno elettorale, questo è fallito. Quindi forse gli Stati Uniti e Israele hanno progettato il tamburo degli attacchi contro obiettivi iraniani critici quest’estate come provocazioni crescenti intese a spingere l’Iran a ritorsioni in modi che potrebbero fornire una scusa per una risposta degli Stati Uniti molto più ampia.

È improbabile che un tale conflitto in arrivo coinvolga le forze di terra statunitensi contro una nazione molte volte più grande e più potente dell’Iraq. Invece, comporterebbe forse una campagna prolungata di attacchi aerei contro dozzine di installazioni di difesa aerea iraniane e altri obiettivi militari, insieme alla vasta rete di strutture che gli Stati Uniti hanno identificato come parte del programma di ricerca nucleare di quel paese.

L ‘”arte” del patto nel 2020

Oltre alla pressione militare e alle feroci sanzioni contro l’economia iraniana, Washington ha cinicamente cercato di trarre vantaggio dal fatto che l’Iran, già in uno stato indebolito, è stato particolarmente colpito dalla pandemia di Covid-19. Quelle sanzioni americane, ad esempio, hanno reso molto più difficile per quel paese ottenere il sostegno economico e le forniture mediche e umanitarie di cui ha disperatamente bisogno, dato il numero di morti in aumento.

Secondo un rapporto dell’European Leadership Network ,

“Piuttosto che allentare la pressione durante la crisi, gli Stati Uniti hanno applicato altri quattro cicli di sanzioni da febbraio e hanno contribuito a far deragliare la richiesta dell’Iran per un prestito del FMI [Fondo monetario internazionale]. I tre strumenti finanziari speciali progettati per facilitare il trasferimento di aiuti umanitari all’Iran a fronte di sanzioni secondarie sulle transazioni bancarie internazionali … si sono finora dimostrati canali one-shot, ostacolati dalla burocrazia normativa degli Stati Uniti “.

Inutilmente Human Rights Watch ha fatto una chiamata negli Stati Uniti nel mese di aprile per allentare le sue sanzioni al fine di facilitare la capacità dell’Iran di cimentarsi con la pandemia mortale, che ha ufficialmente ucciso quasi 17.000 persone da febbraio (o, eventualmente, se un conto trapelato della le cifre effettive sulla morte del governo sono accurate, quasi 42.000).

L’Iran ha tutte le ragioni per sentirsi offeso. A grande rischio politico, il presidente Hassan Rouhani e il leader supremo Ali Khamenei hanno concordato nel 2015 un accordo con gli Stati Uniti e altre cinque potenze mondiali sul programma di ricerca nucleare iraniano. Quell’accordo, il Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), ha realizzato esattamente quello che avrebbe dovuto fare: ha portato l’Iran a fare concessioni significative, tagliando sia la sua ricerca nucleare che il suo programma di arricchimento dell’uranio in cambio di un alleggerimento delle sanzioni economiche dagli Stati Uniti e da altri partner commerciali.

Sebbene il JCPOA abbia funzionato bene, nel 2018 il presidente Trump si è ritirato unilateralmente da esso, ha reimpostato sanzioni molto più severe contro l’Iran, ha iniziato quella che l’amministrazione ha definito una campagna di “massima pressione” contro Teheran, e da quando ha assassinato Soleimani ha apparentemente lanciato azioni militari poco prima che effettive di guerra. All’interno dell’Iran, la posizione conflittuale di Trump ha aiutato a inclinare la politica a destra , minando Rouhani, un relativamente moderato, e sviscerando il movimento riformista nel paese. Alle elezioni per il parlamento di febbraio, ultraconservatori e sostenitori della linea dura hanno ottenuto una grande vittoria .

Corpo iraniani d’elite CGRI

Ma anche la leadership iraniana può leggere un calendario. Come gli elettori negli Stati Uniti, sanno che l’amministrazione Trump sarà probabilmente rimossa dal mandato entro tre mesi. E sanno che, in caso di guerra, è molto probabile che molti americani – inclusi, purtroppo, alcuni falchi democratici al Congresso e influenti analisti dei think tank di Washington a metà strada – si raduneranno per protestare alla casa Bianca. Quindi, a meno che la campagna di guerra segreta contro obiettivi in ​​Iran non si intensifichi drammaticamente, è improbabile che la leadership iraniana dia a Trump, Pompeo e alla troupe la scusa che stanno cercando.

A riprova del fatto che la leadership iraniana sta prestando molta attenzione alle difficoltà elettorali del presidente, Khamenei ha respinto solo di recente nei termini più espliciti possibili quello che la maggior parte degli osservatori ritiene sia l’ennesimo cinico stratagemma del presidente americano, quando ha improvvisamente chiesto all’Iran di riprendere il ruolo di negoziato diretto- colloqui con il leader. In un discorso del 31 luglio , il leader iraniano ha risposto che l’Iran è ben consapevole che Trump sta cercando solo colloqui fittizi per aiutarlo alle elezioni di novembre. (A giugno, Trump ha twittato all’ Iran: “Non aspettare fino a dopo le elezioni statunitensi per fare il grande affare! Vincerò! “)

In effetti, dimostrando che Washington non ha intenzione di negoziare con l’Iran in buona fede, dopo aver distrutto il JCPOA e aumentato le sanzioni, l’amministrazione Trump ha annunciato un oneroso elenco di 12 condizioni che dovrebbero precedere il inizio di tali colloqui. In sintesi, equivalevano a una richiesta di una resa iraniana all’ingrosso e umiliante. Questo per quanto riguarda l’arte dell’affare nel 2020.

Sorprese di ottobre, allora e adesso

Nel frattempo, gli Stati Uniti non stanno ricevendo molto sostegno dal resto del mondo per i loro sforzi sottilmente mascherati di creare caos, una possibile rivolta e le condizioni per imporre un cambio di regime sull’Iran prima del 3 novembre. Alle Nazioni Unite, quando il Segretario di Stato Pompeo ha chiesto al Consiglio di Sicurezza di estendere un gravoso embargo sulle armisull’Iran, non solo Russia e Cina hanno promesso di porre il veto a qualsiasi risoluzione del genere, ma anche gli alleati europei dell’America si sono opposti. Sono stati particolarmente offesi dalla minaccia di Pompeo di imporre sanzioni economiche “snapback” all’Iran come stabilito nel JCPOA se l’embargo sulle armi non fosse stato approvato dal Consiglio.

Non è mancato ai partecipanti il ​​fatto che, per giustificare la sua richiesta di nuove sanzioni ONU, il segretario di stato americano invocava proprio l’accordo che Washington aveva unilateralmente abbandonato. “Dopo aver lasciato il JCPOA, gli Stati Uniti non partecipano più e non hanno il diritto di attivare uno snapback alle Nazioni Unite”, è stato il modo in cui ha risposto l’ambasciatore cinese delle Nazioni Unite .

Cooperazione miltare tra Cina e Iran

Quell’altra grande potenza emergente, la Cina, è, infatti, diventata un importante spoiler e alleato iraniano contro la strategia di cambio di regime dell’amministrazione Trump, anche se le sue relazioni con Washington diventano più difficili di settimana in settimana. Il mese scorso, ha riferito il New York Times che l’Iran e la Cina avevano firmato “una vasta partnership economica e di sicurezza che avrebbe spianato la strada a miliardi di dollari di investimenti cinesi in energia e in altri settori, minando gli sforzi dell’amministrazione Trump per isolare il governo iraniano”. Secondo quanto riferito, il documento di 18 pagine richiede una più stretta cooperazione militare e un investimento cinese da 400 miliardi di dollari e un accordo commerciale che, tra le altre cose, mira direttamente allo sforzo di Trump-Pompeo di paralizzare l’economia iraniana e le sue esportazioni di petrolio.

Secondo Shireen Hunter , un veterano analista mediorientale alla Georgetown University, quell’accordo dovrebbe essere considerato un accordo che cambia il mondo, in quanto potenzialmente fornisce alla Cina “un punto d’appoggio permanente in Iran” e mina “la supremazia strategica degli Stati Uniti nel Golfo [Persiano]. ” È, ha osservato con un certo allarme, un risultato diretto dell’ossessione anti-iraniana di Trump e della riluttanza dell’Europa ad affrontare la dura politica di sanzioni di Washington.

Il 20 giugno, in un graffiante editoriale , il Washington Post ha acconsentito, ridicolizzando la strategia di “massima pressione” dell’amministrazione contro l’Iran. Non solo il presidente non era riuscito a far cadere il governo iraniano o lo aveva costretto a cambiare il suo comportamento nei conflitti in luoghi come la Siria e lo Yemen, ma ora, con un potente colpo agli interessi degli Stati Uniti, “un partenariato iraniano con la Cina … potrebbe salvare l’Iran economia dando a Pechino un nuovo posto potente nella regione “.

Se, tuttavia, l’establishment tradizionale della politica estera di Washington ritiene che la politica di Trump nei confronti dell’Iran stia fallendo e quindi lavorando contro l’egemonia degli Stati Uniti nel Golfo Persico, la sua amministrazione sembra non preoccuparsene. Man mano che aumentano le prove che il suo approccio all’Iran non sta avendo l’effetto desiderato, la Casa Bianca continua a ritmo sostenuto: spremere quel paese economicamente, minando i suoi sforzi per combattere il Covid-19, minacciandolo militarmente, nominando un “inviato speciale” di una linea extra dura “per l’Iran, e apparentemente ( insieme a Israele ) sta portando avanti una campagna di terrorismo segreta all’interno del paese.

Reparti iraniani in parata

Negli ultimi quattro decenni, “la sorpresa di ottobre” si è evoluta in una frase generica che significa qualsiasi azione inaspettata da parte di una campagna presidenziale appena prima di un’elezione progettata per dare a uno dei candidati un vantaggio a sorpresa.

Ironia della sorte, le sue origini erano in Iran. Nel 1980, durante la gara tra il presidente Jimmy Carter e l’ex governatore della California Ronald Reagan, emersero voci secondo cui Carter avrebbe potuto organizzare un raid per salvare decine di diplomatici americani tenuti prigionieri a Teheran. (Non l’ha fatto.) Secondo altri rapporti, la campagna di Reagan aveva stabilito contatti clandestini con Teheran allo scopo di persuadere quel paese a non rilasciare i suoi ostaggi americani fino a dopo le elezioni. (Due libri, October Surprise di Gary Sick, consigliere senior per la sicurezza nazionale di Carter, e Trick or Treason del giornalista investigativo Bob Parry hanno approfondito la possibilità che il candidato Reagan, l’ex direttore della CIA Bill Casey e altri si fossero impegnati in una cospirazione con l’Iran per vincere quelle elezioni .)

Considerate al di là dell’ironia se, questo ottobre, l’ultima “sorpresa” elettorale dovesse riportarci alle origini stesse del termine sotto forma di una sorta di conflitto armato che potrebbe solo finire terribilmente per tutti i soggetti coinvolti. È una formula per il disastro e come tante altre cose, quando si tratta di Donald J. Trump, non può essere esclusa.

