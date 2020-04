Soros: “La crisi del coronavirus mostra che è tempo di abolire la famiglia”

da Redazione

Premessa

Giù le maschere. L’attuale pandemia presenta almeno il vantaggio che il nemico parla chiaramente. Lo sapevamo bene, ma ora sono lì a dire a chiare lettere quello che vogliono, ovvero quello che stanno cercando. Non vogliono solo distruggere la nazione, l’identità, i sessi … Anche la famiglia.

Come Ratte da fogna ! Il testo che riproduciamo non merita ulteriori commenti. Rende tutto in modo cristallino. Richiede, ovviamente, di avere un bacinella accanto. Per il vomito.

Ricordiamo: Open Democracy , con le sue accuse “anticapitaliste” incluse (ci sono persone ingenue che ancora ci credono), è un giornale finanziato dalle fondazioni di George Soros , la principale deille quali si chiama Open Society. Anche altre “organizzazioni filantropiche”, la Ford Foundation, le Atlantic Philanthropies, il Rockefeller Brothers Fund e il Joseph Rowntree Charitable Trust, partecipano al baraccone.

Il testo del Memorandum di Soros

“Al momento di scrivere queste righe l’umanità è senza dubbio entrata nei tempi della pandemia del Coronavirus.

Nella speranza di “appiattire la curva” della pandemia, ampi settori della società hanno adottato pratiche di riduzione del contagio note come “distanziamento sociale” e “confinamento in casa”.

Le cronache di queste pratiche sono sui social media e sui media, molte delle quali comprensibilmente ansiose, scioccate e disperate, a causa della perdita di reddito o della paura della malattia dei propri cari. Tuttavia, molti di questi messaggi sono, al contrario, divertenti, eccitati, esprimono la felicità di non dover lavorare e sono pieni della creatività comica di coloro che sono costretti a rimanere a casa.

È vero che sono stati espressi sentimenti eco-fascisti [sic] e sono state fatti richiami allo stato perchè eserciti un controllo autoritario sulla situazione, ma anche gli aiuti reciproci si sono moltiplicati: acquisti di generi alimentari e forniture per la disinfezione dell’immunodeficienza; assistenza all’infanzia e kit di iniezione sicuri per prostitute e consumatori di sostanze [leggi “droghe”]; esenzioni di pagamento; moratorie di sfratto; detrazioni di affitto; e gli sforzi per proteggere i senzatetto.

Quest’ultimo solleva, in particolare, il nocciolo della questione della risposta data alla pandemia, e che sembra indiscutibile per la maggior parte: le famiglie.

Sembra che le case di un solo nucleo familiare siano quelle dove ci aspettiamo intuitivamente di ritirarci per prevenire la diffusione della malattia. “Stare a casa” è quello che in qualche modo si suppone che serva per tenerci sani. Ma ci sono diversi problemi in questo, come possono scoprire chiunque sia incline a pensare in modo critico (anche solo per un momento): problemi che potrebbero essere riassunti come la mistificazione della forma della coppia; la romanticizzazione della parentela e la disinfezione di uno spazio fondamentalmente insicuro come la casa privata.

In che modo un’area definita dalle potenti asimmetrie di potere delle attività domestiche (il lavoro riproduttivo è un lavoro altamente di genere), l’affitto e l’ipoteca, la proprietà fondiaria, l’educazione patriarcale e (spesso) possono essere utili alla salute? ) l’istituzione del matrimonio? Dopotutto, è in quelle case standard dove tutti sanno, ma non lo dicono mai, dove si radica la maggior parte della violenza terrestre : l’OMS definisce la violenza domestica “la più diffusa ma una delle violazioni meno denunciate dei diritti umani “.

Non vi è dubbio che le persone eccentriche ed effeminate, specialmente quelle molto vecchie e molto giovani, non sono al sicuro lì: il loro fiorire nella casa capitalista è l’eccezione, non la regola. Ne consegue che, a un esame più attento, entrambi i termini “distanziamento sociale” e “confinamento in casa” sembrano essere importanti sia per ciò che non dicono (cioè per ciò che presumono e inghiottono) e per quello che fanno. Confinati in quale luogo … e con chi ? Distanza da chi … o da tutti ma da chi?

Ma il primo e più grave problema con l’ordine di rimanere a casa è semplicemente questo: non tutti hanno accesso alle abitazioni private. E, per risolverlo, ci sono almeno un paio di modi alternativi: condividere e occupare. In una sfida etica alle direttive statali, i vicini relativamente immuni di molte città hanno volontariamente aperto le loro case agli esposti e ai malati, ritenendo che il dovere di solidarietà di vicinato con gli sfrattati sia più pressante dell’imperativo per evitare il contagio.

Nel frattempo, accovacciata e vivendo in case (“auto-quarantena in corso”, dice un segno nella finestra di una madre),” Moms 4 Housing” sta aprendo la strada per contrastare la gentrificazione in California e stabilire un approccio abitativo come giusto umano di base.

Sfortunatamente, ci sono ancora molte altre popolazioni la cui risposta alla pandemia non potrebbe essere “rimanere a casa”, anche se lo volessero. Oltre ai senzatetto (ad esempio persone ammucchiate in carceri, centri di detenzione, campi profughi o dormitori prefabbricati, persone intrappolate in case di riposo sovraffollate o detenute contro la loro volontà in strutture mediche e / o psichiatriche. Sì COVID -19 è incompatibile con queste istituzioni, nel senso che una risposta umana alla pandemia è impossibile in tali spazi non democratici, quindi avrà dimostrato che queste istituzioni sono incompatibili con la dignità umana.

A Los Angeles, i funzionari statali forniscono rimorchi individuali e cabine di isolamento per i senzatetto. Ma una risposta molto più logica potrebbe essere: aprire tutti gli hotel e i palazzi privati ​​sulla base di case luminose e spaziose, sanitarie (non modificate) per tutti. Liberate tutti i prigionieri e i detenuti ora, rifacete le strutture di cura come ampi villaggi autonomi e licenziate tutti gli operai a tempo pieno in modo che possano abbandonare definitivamente le loro case, trasferirsi con i loro amici e perseguire la pigrizia almeno per il prossimo decennio. .

In secondo luogo, gran parte di quelli che devono essere in case private non sono lì in sicurezza; e non essere in grado di uscire moltiplica ulteriormente il rischio. Una quarantena è, in effetti, il sogno di un abusatore: una situazione in cui viene dato un potere quasi infinito a coloro che hanno il vantaggio di possedere una casa.

Di conseguenza, all’inizio dell’epidemia cinese, le ONG femministe hanno pubblicato linee guida per sopravvivere contro abusi domestici specifici del coronavirus. Secondo vari rapporti, il numero di casi di violenza domestica è triplicato nelle stazioni di polizia in tutto il paese; Il 21 marzo 2020, The Guardian Ha citato la fondatrice di un’organizzazione no profit per donne cinesi affermando: “Secondo le nostre statistiche, il 90% delle denunce di violenza di genere sono legate all’epidemia di Covid-19”.

Soros ispiratore delle sardine

In sostanza la pandemia non è il momento di far dimenticare la necessità di abolire la famiglia. (Sic).

E mentre il virus si diffonde in tutti gli Stati Uniti, faremmo bene a prestare attenzione a questo. Già il CEO dell’Associazione nazionale contro la violenza domestica negli Stati Uniti ha sottolineato : «Gli stupratori minacciano di gettare le loro vittime per le strade per farli ammalare […]. Abbiamo sentito che alcuni conservano risorse finanziarie o assistenza medica “.

In breve, la pandemia non è il momento di far dimenticare la necessità di abolire la famiglia . Secondo le parole della teorica femminista e madre Madeline Lane-McKinley , “Le case sono le pentole a pressione del capitalismo. Questa crisi porterà un aumento delle faccende domestiche: pulizia, cucina, cure, ma anche abusi sui minori, abusi sessuali, stupri, torture psicologiche e altro ancora. Lungi dall’essere un momento per abbracciare l’ideologia dei “valori familiari”, la pandemia è un momento estremamente importante per soddisfare i bisogni, evacuare e generalmente dare potere ai sopravvissuti e alle persone confinate nella casa nucleare.

E terzo, anche quando la casa nucleare non rappresenta una minaccia fisica o mentale diretta, anche quando il coniuge non viene maltrattato, i bambini non vengono violentati e le persone strane non vengono criticate, anche allora, francamente, la famiglia privata, come modalità di riproduzione sociale , continua a fare schifo .

Ci rende stereotipi di genere, nazionalità e razza. Ci normalizza per un lavoro produttivo. Ci fa credere che siamo “individui”. Riduce al minimo i costi di capitale, massimizzando al contempo il lavoro vitale degli esseri umani (in miliardi di piccole scatole, ognuna assurdamente equipaggiata con la propria cucina, micro-cura e lavanderia). Ci ricatta per confondere le uniche fonti di amore e cura che abbiamo per quanto possibile.

Meritiamo meglio della famiglia. E il tempo del Coronavirus è un ottimo momento per praticare l’abolizione

Meritiamo meglio della famiglia. E il momento Corona è un ottimo momento per esercitarsi nell’abolizione. Nelle parole sempre incoraggianti di Anne Boyer : «Dobbiamo imparare a fare il bene per il bene di qualcuno che è ancora strano. Ora dobbiamo vivere come prove quotidiane che crediamo che ci sia un valore nella vita dei malati di cancro, degli anziani, dei disabili, delle persone in condizioni di vita impensabili, affollate e a rischio. “

Non sappiamo ancora se possiamo estrarre qualcosa di meglio del capitalismo dai resti di questa piaga e della prossima depressione. Direi solo con una certa certezza che, nel 2020, la dialettica delle famiglie contro le famiglie , delle famiglie reali contro la casa , si intensificherà .

George Soros

https://elmanifiesto.com/sociedad/668388548/La-crisis-del-coronavirus-muestra-que-es-hora-de-abolir-la-familia-ed-Javier-Ruiz-Portella.html

Fonte: El Manifiesto

Traduzione: Luciano Lago