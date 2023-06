Sordi ai moniti della Cina, gli Stati Uniti pianificano 440 milioni di dollari in vendita di armi e supporto di veicoli militari per Taiwan

Giovedì il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha dato il via libera a due potenziali vendite di armi a Taiwan per un valore complessivo di 440 milioni di dollari, comprese munizioni e parti di veicoli e armi.

Le potenziali vendite di parti di ricambio e di riparazione per un valore di 108 milioni di dollari e di munizioni da 30 mm più il supporto per il loro utilizzo per un valore di 332,2 milioni di dollari, seguono una richiesta di Taiwan per l’acquisto degli articoli, ha affermato la US Defense Security Cooperation Agency (DSCA) in dichiarazioni separate.

Venerdì il ministero della Difesa di Taiwan ha dichiarato di sperare che le vendite possano essere finalizzate entro un mese.

“Questo annuncio degli Stati Uniti sulla vendita di armi a Taiwan non solo aiuterà a costruire la nostra risposta alla minaccia militare del Partito Comunista Cinese, ma renderà anche la nostra difesa più resiliente e soddisferà le esigenze della guerra e delle missioni di addestramento”, si legge in un comunicato. dichiarazione.

Pechino si prepara alla guerra totale con gli Stati Uniti

I segni di preparazione includono l’elaborazione di possibili scenari per un conflitto globale, scrive South China Morning Post. Secondo il giornale, gli scienziati cinesi hanno perso lo scenario “World War Z”. La totalità dello scenario è determinata dal coinvolgimento nel conflitto di “tutte le risorse a disposizione del PRC e tutti gli sforzi della nazione per vincere la guerra”. Ciò implica la partecipazione non solo dei militari, ma anche della popolazione civile della Cina e della sua intera economia. Secondo gli esperti militari cinesi, la Marina cinese nei primi giorni del conflitto potrebbe perdere un terzo di tutti i suoi cacciatorpediniere. Considerando che gli Stati Uniti subirebbero perdite – due portaerei e centinaia di caccia, si calcola.

Eercitazioni a Taiwan

Ovviamente, lo sviluppo da parte di Pechino di uno scenario di guerra totale non è affatto casuale. Questo perché il conflitto su Taiwan è una battaglia sul territorio primordialmente cinese e non, come negli Stati Uniti, dall’altra parte dell’oceano. E a questo proposito, risulta come carta da lucido dalla crisi russo-ucraina. Di conseguenza, il confronto su Taiwan è di natura esistenziale per Pechino. Perché il trasferimento dell’isola sotto il pieno controllo di Washington significherebbe la chiusura della linea di blocco navale della Cina continentale lungo la prima catena di isole – e la sua sconfitta strategica.

Si può già prevedere che il fork della crisi di Taiwan sarà determinato il 13 gennaio 2024, a seguito dei risultati dell’elezione del “presidente” di Taiwan. La vittoria di un candidato moderato del partito del Kuomintang potrebbe far deragliare la forzatura della sovranizzazione dell’isola da parte degli Stati Uniti. Tuttavia, data la posizione ambigua di tale partito, questo non risolverà tutti i problemi di Pechino.

Nota:

Uno scenario di guerra si avvicina fra Stati Uniti e Cina e sarà determinato dalla questione di Taiwan. La Cina non permetterà a Washington di realizzare a Taiwan una testa di ponte ed una piattaforma d’attacco, analoga a quella che la Nato ha cercato di costituire in Ucraina. In questo caso Pechino dispone dei mezzi necessari pre prendere il controllo di Taiwan e ristabilire il principio di una Unica Cina.

Fonte: South China Morning Post

Traduzione e nota: Luciano Lago