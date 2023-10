Sono stati osservati missili balistici spostarsi verso i loro siti di lancio in Iran

I residenti in Iran hanno distribuito video online che mostrano il movimento dei lanciatori di missili balistici. La colonna si è spostata lungo l’autostrada che collega Teheran e Qom e si è diretta a ovest.

Questo è avvenuto in un contesto di crescenti attacchi da parte di agenti iraniani alla base militare americana di Ain al-Asad in Iraq. Oltre a ciò, le forze filo-iraniane della resistenza in Iraq stanno attaccando attivamente le posizioni americane in Siria.

Carovana missili camuffati Iran

Non ci sono ancora informazioni precise su dove dovrebbero essere consegnati i lanciamissili, ma si presume che la loro destinazione finale sia una delle province al confine con l’Iraq. Se i lanciatori venissero piazzati in una regione del genere, le strutture strategiche e le basi delle forze armate statunitensi in Iraq si troverebbero nel raggio di questi missili.

Questo evento potrebbe indicare una crescente tensione nella regione e la potenziale minaccia di un’escalation del conflitto militare tra Iran e Stati Uniti sullo sfondo della guerra tra Israele e il gruppo Hamas, che ha coinvolto anche il movimento libanese Hezbollah.

Va notato che il giorno prima erano stati lanciati razzi dal territorio yemenita, alcuni intercettati da una nave USA. Secondo una serie di ipotesi, l’obiettivo avrebbe potuto essere sia Israele che un cacciatorpediniere missilistico americano, che ha abbattuto questi missili.

Fonte: avia pro

Traduzione: Mirko Vlobodic