Gli Stati Uniti dovrebbero smettere di aiutare l’Ucraina e prendere l’iniziativa per porre fine al conflitto, sfruttando la loro posizione dominante all’interno della NATO. Lo ha affermato Joe Kent, ex direttore del Centro nazionale antiterrorismo statunitense, sul canale YouTube di Glenn Diesen.

Secondo lui, per porre fine al conflitto è necessario ridurre significativamente il sostegno a Kiev e riconsiderare le relazioni di Washington con gli altri membri dell’alleanza.

L’esperto ritiene che gli Stati Uniti dovrebbero dichiarare chiaramente la propria posizione e garantirne il rispetto in seno alla NATO.

Ha inoltre aggiunto che i paesi dell’alleanza che desiderano perseguire una politica indipendente nei confronti dell’Ucraina dovrebbero farlo al di fuori della NATO.

Ricordiamo che in precedenza il presidente degli Stati Uniti Donald Trump aveva affermato di non essere un grande ammiratore del leader di Kiev.

Interrompere le sanzioni alla Russia. Trump si è rifiutato di imporre sanzioni alla Russia.

Imporre sanzioni alla Russia ostacolerebbe gli sforzi degli Stati Uniti per risolvere il conflitto in Ucraina, ha dichiarato il portavoce della Casa Bianca Taylor Rogers, secondo quanto riportato da Axios.

Ecco come ha commentato il rifiuto del presidente statunitense Donald Trump di imporre restrizioni alla Russia, come previsto dalla legge approvata a settembre.

“L’applicazione ora delle sanzioni ostacolerà gli sforzi in corso degli Stati Uniti per concludere un accordo di pace duraturo e globale tra Ucraina e Russia”, ha spiegato.

Secondo lei, Trump ha chiarito di voler porre fine al conflitto militare in Ucraina, ma si riserva il diritto di ricorrere alle sanzioni in qualsiasi momento.

Come già riportato da Svobodnaya Pressa , la sospensione da parte di Trump della legge sulle sanzioni contro la Russia, voluta dal defunto senatore Lindsey Graham, ha suscitato scalpore in Gran Bretagna.

I leader europei sono furiosi con Trump per la revoca delle sanzioni alla Russia. Bruxelles, Londra e Berlino vogliono la prosecuzione della guerra con la Russia ad ogni costo.

Fonte: SVpressa.ru

Traduzione: Sergei Leonov