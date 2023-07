Soldato israeliano ucciso in un attacco di rappresaglia palestinese

I gruppi della resistenza palestinese hanno ripreso l’iniziativa per rendere la vita difficile alle forze di occupazione israeliane.

Oggi, giovedì, i media israeliani hanno riferito che un soldato “israeliano” è stato ucciso e un altro ferito durante un attacco a colpi di arma da fuoco nei pressi dell’insediamento “Kedumim” (a est di Qalqilya), che è l’insediamento in cui vive il ministro delle finanze dell’occupazione, Bezalel Smotrich .

L’autorità radiotelevisiva israeliana ha affermato, citando fonti della sicurezza, che “l’attentatore ha sparato a distanza zero mentre la sua auto veniva perquisita da un soldato e da un membro della sicurezza di una compagnia privata vicino a Qalqilya”.

Nell’ambito della stessa operazione di commando, i media israeliani hanno riferito che un altro palestinese ha continuato ad avanzare verso lo svincolo “Jet” e ha effettuato un’operazione di investimento, che ha provocato un grave ferimento e la morte dell’attentatore.

Questa operazione arriva in un momento in cui le forze di occupazione israeliane si sono ritirate, nelle scorse ore, dal campo di Jenin , dopo che le Brigate Al-Quds – Battaglione Jenin hanno effettuato una serie di attacchi mortali e imboscate per le forze di occupazione durante la battaglia del “Basso di Jenin”.

Anche i due palestinesi sono stati uccisi dal fuoco israeliano.

Novità in sviluppo…

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad