Smotrich chiede l’annessione del territorio libanese, pari al 60% di Gaza.

Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich chiede l’annessione del 60% di Gaza e del territorio libanese occupato, affermando che dovrebbe diventare territorio israeliano.

Il ministro delle Finanze israeliano Bezalel Smotrich ha chiesto l’occupazione e l’annessione di fatto di circa il 60% della Striscia di Gaza, affermando che il territorio palestinese dovrebbe essere posto sotto il controllo israeliano e “diventare la nostra terra”.

Smotrich ha inoltre chiesto l’annessione di territori libanesi, affermando: “Lo stesso vale per il Libano, dove i territori devono essere annessi almeno fino alle linee in cui siamo attualmente schierati”.

Smotrich è a capo del partito di estrema destra Sionismo Religioso ed è membro della coalizione del Primo Ministro Benjamin Netanyahu . Ha ripetutamente sostenuto l’espansione territoriale nei territori palestinesi occupati e in Libano.

All’inizio di questo mese, ha chiesto la sovranità permanente di Israele sui territori occupati dall’esercito israeliano a Gaza e in Libano. Reuters ha riferito in precedenza che l’esercito israeliano occupa ancora circa due terzi di Gaza, nonostante il cessate il fuoco dell’ottobre 2025.

Libano Meridionale sotto assalto di Israele

Israele progetta “zone cuscinetto” lungo i confini arabi

Gli obiettivi dichiarati non differiscono dalle politiche effettivamente adottate.

Fonti della sicurezza israeliana hanno rivelato che “Israele” ha iniziato ad attuare un piano per stabilire “zone cuscinetto” e “barriere di sicurezza avanzate” lungo i confini della Palestina occupata con Egitto, Giordania, Siria e Libano , nonché intorno alla Striscia di Gaza.

Secondo i media israeliani di occupazione, Netanyahu ha annunciato l’avvio del piano governativo, che mira a rafforzare le misure di sicurezza e ad espandere la presenza militare su più fronti con il pretesto di affrontare quelle che ha definito “sfide e minacce regionali”.

Netanyahu ha inoltre minacciato di lanciare una nuova fase di attacchi su vasta scala nelle città della Cisgiordania occupata e all’interno dei territori palestinesi occupati nel 1948, in un contesto di crescente tensione e di espansione delle operazioni di sicurezza su diversi fronti.

(Nella foto di testa le case distrutte dalle esplosioni israeliane del villaggio Mansouri nel Libano meridionale)

Fonte: Al Mayadeen

Traduzione: Luciano Lago