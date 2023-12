Bisan Owda, un giornalista 25enne di Gaza, ha recentemente espresso una visione desolante: “Non ho più alcuna speranza di sopravvivere… sono certo che morirò nelle prossime settimane o forse giorni”. la pericolosa realtà che i giornalisti devono affrontare, rischiando la vita per denunciare le brutali verità oscurate dalla nebbia della guerra.

Bisan e altri reporter palestinesi, come Motaz, un altro coraggioso fotoreporter del campo profughi di Deir al-Balah, si ergono come eroi non celebrati nel mezzo di un devastante genocidio. Bisan, riconoscendo in lacrime il pericolo imminente che deve affrontare, e Motaz che passa dal documentare al sopravvivere, sottolineano lo straordinario coraggio dei giornalisti palestinesi determinati a svelare la verità.

Al contrario, i principali media occidentali, esemplificati dal New York Times, presentano una forte disparità. Invece di amplificare le voci di individui come Bisan e Motaz, le principali pubblicazioni propagano una narrazione che perpetua la disinformazione e dà il via libera alla tragedia in corso.

Il bilancio a Gaza è sconcertante: oltre 20.000 vite perse, tra cui quasi 10.000 bambini innocenti. Tra le rovine delle case e gli echi degli attacchi aerei, diventa chiaro che gli sforzi coraggiosi di questi giornalisti servono come unica finestra sulla portata di questo orrore.

Smascherare la complicità dei media: l’urgente appello alla verità a Gaza

Purtroppo il New York Times non riesce a riportare la situazione in modo accurato. La sua persistenza nel pubblicare informazioni fuorvianti non solo aiuta a diffondere la propaganda, ma segue anche un modello storico. L’attuale rapporto fa eco al precedente impegno della pubblicazione in una campagna di disinformazione precedente all’invasione americana dell’Iraq, che ha provocato la morte di centinaia di migliaia di iracheni innocenti. Il New York Times sta fallendo un test di apertura delle note effettuato molte volte.

In particolare, invece di riferire sui casi confermati di genocidio, il New York Times sembra concentrato su false controversie scatenate da legislatori controversi tali come la deputata Elise Stefanik (R–N.Y.) che alimentano la falsa idea che sostenere i palestinesi e chiedere la fine del genocidio sia antisemita. Questo tipo di resoconto crea un falso senso di pericolo e arma le persone inducendole a rifiutare la lotta palestinese in quanto è una questione di diritti umani.

La giornalista palestinese (cristiana) Abu Akleh assassinata dagli israeliani in Cisgiordania

Mentre l’esercito israeliano intensifica il suo attacco a Gaza, l’urgenza di fornire resoconti accurati diventa fondamentale. Il costante perseguimento di obiettivi genocidi da parte di Netanyahu, evidenziato dal bombardamento di scuole, ospedali ed edifici delle Nazioni Unite, richiede attenzione senza filtri. Sorprendentemente, i leader israeliani hanno messo a nudo le loro intenzioni di pulizia etnica attraverso il genocidio, eppure i media statunitensi rimangono vistosamente silenziosi.

Il tradimento di giornalisti come Bisan, Motaz e innumerevoli altri che hanno messo a rischio la propria vita diventa ancora più eclatante se confrontato con il fallimento del New York Times nel sostenere gli standard giornalistici. Non è più una questione di resoconti fuorvianti; è la perpetuazione di un modello storico che dà priorità al profitto e all’imperialismo rispetto alla verità e alla giustizia.

I media occidentali hanno il potenziale per fungere da catalizzatore del cambiamento. Abbiamo visto l’impatto dei servizi giornalistici non filtrati durante la guerra del Vietnam quando i giornalisti scelsero di rivelare la verità, indipendentemente dai vincoli del governo. Ci sono gli equivalenti dell’offensiva del Tet e del massacro di My Lai attualmente in corso a Gaza da parte di Israele. Qualsiasi notizia da parte dei media occidentali che non incentri il contesto su questo è un disservizio per l’umanità.

Il giornalismo, in sostanza, dovrebbe riguardare il salvataggio di vite umane. Invece, pubblicazioni influenti scelgono di fornire un consenso artificiale alla violenza e all’oppressione, mantenendo la posizione dei criminali di guerra mentre le atrocità si svolgono in tempo reale. Così facendo, ciò rende pubblicazioni come il New York Times complici del genocidio in corso in Palestina, mescolando il sangue di palestinesi innocenti con quello di coloro che furono assassinati in Iraq vent’anni fa: vergogna per il New York Times e tutto il resto.

*Nour Jaghama è l’attivista per la Palestina e l’Iran di CODEPINK.

Melissa Garriga è la responsabile delle comunicazioni e dell’analisi dei media per CODEPINK. Scrive dell’intersezione tra militarismo e costo umano della guerra. Collabora frequente a Global Research.

Fonte: Global Research

Traduzione: Gerad Trousson