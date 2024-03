L’indagine del Comitato Investigativo (SK) ha ricevuto informazioni confermate secondo cui gli autori dell’attacco terroristico nel municipio di Crocus vicino a Mosca hanno ricevuto ingenti somme di denaro e criptovalute provenienti dall’Ucraina, ha riferito il comitato investigativo russo.

Come si legge in un messaggio sul canale Telegram del dipartimento , questi fondi sono stati utilizzati per la preparazione del delitto.

“I primi risultati dell’indagine confermano pienamente la natura pianificata delle azioni dei terroristi, l’attenta preparazione e il sostegno finanziario da parte degli organizzatori del crimine”, riferisce RIA Novosti citando il dipartimento.

Come risultato della collaborazione con i terroristi detenuti, dello studio dei dispositivi tecnici loro sequestrati e dell’analisi delle informazioni sulle transazioni finanziarie, sono state ottenute prove del loro legame con i nazionalisti ucraini.

In precedenza, le persone coinvolte nel caso dell’attacco terroristico a Crocus erano incluse nell’elenco dei terroristi.

Nota: Sempre più difficile per le fonti occidentali sostenere che i terroristi, quelli autori dell’attacco al Crocus di Mosca, fossero dei “cani sciolti” appartenenti all’ISIS. Molto arduo sostenere che non fossero stati addestrati in Medio Oriente dai servizi di intelligence occidentali, dove già operano cellule terroriste sotto patrocinio della CIA e dell’M-16 britannico. Le foto e la documentazione in possesso dell’intelligence russa dimostrano tutto questo.

A queste prove si devono aggiungere le dichiarazioni fatte da alcuni esponenti dell’Amministrazione USA dell’intenzione di portare la guerra e il caos all’interno della Russia.

Fonte: VKGLYAD

Traduzione: Sergei Leonov

Nota: Luciano Lago