Video scioccante: i francesi combattono all’ultimo sangue per le gocce di benzina

Continua il caos in Francia per l’arresto delle raffinerie e sebbene metà delle stazioni di servizio soffra di carenze, il governo non lascia nulla di intentato per la riapertura.

Per due settimane, le stazioni di servizio in Francia stanno affrontando la crisi energetica , impoverita da uno sciopero dei lavoratori delle grandi compagnie petrolifere Total Energies ed Exxon Mobil in sei delle sette raffinerie, per chiedere salari migliori.

Il conflitto interessa già il 44% delle stazioni di servizio e lascia il governo alle corde, in quanto ricorda l’inizio della crisi dei gilet gialli, il movimento iniziato nel 2018, con Emmanuel Macron recentemente salito al potere, in segno di protesta contro l’ascesa nel prezzo del carburante e nella perdita di potere d’acquisto.

Di fronte a questa situazione, mercoledì il governo francese ha avviato una prima requisizione di personale in un deposito di carburante, visto il mantenimento dello sciopero che provoca carenze alle stazioni di servizio e la rabbia degli automobilisti.

Si tratta di una misura eccezionale, che costringe gli scioperanti a lavorare sotto la minaccia di sanzioni penali. Tuttavia, nonostante gli inviti a revocare i blocchi e le minacce di intervento del governo, i lavoratori hanno deciso di mantenerli.

#France’s government announced it will order workers at an #ExxonMobil fuel depot back to their posts in an attempt to secure #petrol supplies following weeks-long #strikes that have led to shortages and a rise in social tensions.#PoliticalUprising pic.twitter.com/ElfNLinbwy — Political Uprising (@Political_Up) October 12, 2022

Non solo la Francia, ma diversi paesi europei sperimentano proteste contro il costo della vita . Queste manifestazioni si sono svolte, mentre giorni fa l’Unione Europea (Ue) ha approvato l’ottavo pacchetto di sanzioni contro la Russia per la sua operazione militare in Ucraina. Per reazione, Mosca ha iniziato a giugno a interrompere il flusso di gas , il che ha comportato un pesante costo per i cittadini europei e un danno significativo per l’economia dei paesi del vecchio continente.

