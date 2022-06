Situazione mercenari stranieri n Ucraina

In una dichiarazione separata, il ministero della Difesa russo ha rilasciato dettagli sulla situazione dei mercenari stranieri coinvolti nel conflitto in Ucraina:

Sullo sfondo dei crescenti fallimenti militari del regime di Kiev e delle massicce perdite giornaliere di manodopera e attrezzature, il flusso di mercenari stranieri verso l’Ucraina non solo è diminuito, ma sta effettivamente girando nella direzione opposta.

Nonostante gli sforzi del regime di Kiev e l’aumento dei pagamenti, il processo di partenza dei mercenari verso “l’altro mondo” o di ritorno nei loro paesi di residenza non è stato fermato dalla leadership di Kiev.

Le vecchie dichiarazioni vuote su quasi “20.000” stranieri che “combattono” contro le forze armate russe sono semplicemente bugie.

Come abbiamo già notato, il ministero della Difesa russo monitora e registra la presenza in Ucraina di ogni rappresentante di questo raduno internazionale di “cavalieri senza testa”.

Inoltre, non sono solo i mercenari direttamente coinvolti nelle operazioni di combattimento come parte delle unità ucraine che ora sono inclusi nei nostri database. Prendiamo anche in considerazione gli addestratori che sono venuti per addestrare, assistere nel funzionamento e nella riparazione delle armi occidentali fornite all’Ucraina.

un’unità pro-Kiev viene distrutta e le armi straniere vengono catturate dalle forze russe:

Pubblicheremo queste statistiche oggi.

Ad esempio, tra i paesi europei, la Polonia è il leader indiscusso in termini di numero di mercenari in arrivo e in morte. Dall’inizio dell’operazione militare speciale, in Ucraina sono arrivate 1.831 persone, di cui 378 sono già state uccise e 272 mercenari sono partiti per la loro patria. Segue la Romania con 504 arrivi, 102 morti e 98 partenze. Il Regno Unito è al terzo posto: 422 arrivi, 101 morti, 95 partenze.

Tra le Americhe, il Canada è in testa: 601 arrivi, 162 morti, 169 partenze. Gli Usa sono secondi: 530 arrivi, 214 morti, 227 partenze.

Dal Medio Oriente, dal Transcaucaso e dall’Asia il maggior numero, 355 mercenari, proveniva dalla Georgia, di cui 120 morirono e 90 lasciarono l’Ucraina. Poi ci sono 200 combattenti terroristi ridistribuiti dalle aree controllate dagli Stati Uniti nella regione di Jazira in Siria. Ad oggi, 80 sono stati eliminati e 66 hanno lasciato l’Ucraina.

In totale, i nostri elenchi al 17 giugno 2022 includono mercenari e specialisti operativi di armi di 64 paesi. Dall’inizio dell’operazione militare speciale, 6.956 persone sono arrivate in Ucraina, 1.956 sono già state eliminate e 1.779 se ne sono andate.

In definitiva 3.321 mercenari sono vivi, non ancora catturati o non sono ancora fuggiti al confine ucraino.

Fonte: South Front

Traduzione: Luciano Lago