Siria sull’attentato terroristico di Homs: il sangue versato aumenterà la nostra determinazione per completare la vittoria

La presidenza siriana conferma che ogni goccia di sangue caduta nell’attacco terroristico di Homs non farà altro che rendere la Siria, il suo esercito e il suo popolo più forti e più coesi.

La presidenza siriana ha affermato che “il terrorismo non potrà trasformare la nostra forza in debolezza, la nostra fermezza in declino e la nostra fede in dubbio”, in una dichiarazione pubblicata sul sito presidenziale dopo l’attacco terroristico che ha preso di mira la cerimonia di consegna dei diplomi degli ufficiali a il Collegio Militare di Homs, ieri, giovedì .

La presidenza ha sottolineato che “ogni goccia di sangue caduta ieri aumenterà la nostra forza, coesione e determinazione per portare a termine la nostra vittoria”, rilevando che “il terrorismo colpisce il popolo della nazione, trasformando un momento di gioia e di orgoglio in tristezza e dolore. “

Questa mattina la Siria ha pianto i martiri dell’attacco terroristico davanti all’ospedale militare di Homs, dove sono stati trasportati 28 corpi, alla presenza del ministro della Difesa, generale Ali Abbas.

Abbas, che ieri aveva partecipato alla cerimonia ed è sopravvissuto all’attacco pochi minuti prima che avvenisse, ha confermato ai giornalisti durante il funerale: “Stiamo pagando un prezzo alto per l’orgoglio del nostro Paese a causa dei partiti interni che si vendono all’estero”.

Venerdì mattina il Ministero della Sanità siriano ha annunciato che il numero dei martiri nell’attacco terroristico di Homs è salito a 89 martiri, tra cui 31 donne e 5 bambini, mentre sono rimaste ferite 277 persone, con lesioni gravi tra le famiglie degli invitati.

In risposta all’attacco, all’alba di oggi l’esercito siriano ha lanciato bombardamenti di artiglieria e missili, prendendo di mira principalmente il quartier generale del “Partito islamico del Turkistan” e la Brigata Muhajireen a Gerico, Jisr al-Shughur, Idlib, Binnish e Sarmin.

Un bombardamento aereo siro-russo ha preso di mira anche le posizioni del “Partito islamico del Turkistan” nella pianura di Al-Ghab, a nord-ovest di Hama e nella campagna occidentale di Idlib.

Le incursioni si sono concentrate su una collina vicino alla città di Qarqour nella pianura di Al-Ghab, a nord-ovest di Hama, oltre ai siti intorno alla città di Jisr al-Shughur, a ovest di Idlib.

Il corrispondente di Al-Mayadeen ha sottolineato che, secondo informazioni attendibili, il Partito Turkestan e la Brigata Muhajireen sono “le due fazioni che possiedono la tecnologia dei droni”.

Le informazioni indicavano che parti di droni avanzati “sono state trasferite alle due fazioni tre mesi fa, e che è stata la Francia a fornire loro questa tecnologia”.

Diversi partiti hanno condannato questo attacco , sottolineando che la minaccia del terrorismo è ancora presente nella regione “a causa della volontà internazionale di sostenerlo”.

Fonte: AL Mayadeen

Traduzione: Fadi Haddad