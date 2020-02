Siria News. Israele ha attaccato la Siria, abbattuto un secondo elicottero dell’aeronautica militare siriana. video

Le ultime notizie sui combattimenti in Siria il 14 febbraio 2020

Gli aerei israeliani colpiscono la Siria per l’ennesima volta

Gli aerei da combattimento israeliani hanno lanciato un altro attacco in Siria sulla zona di Damasco

Secondo i dati ufficiali, un totale di 10 missili da crociera sono stati lanciati in tutta la Siria, dieci dei quali sono stati abbattuti con successo dai sistemi di difesa aerea, tuttavia, contrariamente alle informazioni secondo cui questi ultimi sono stati neutralizzati dalla guerra elettronica, si è saputo che in realtà ha inferto un colpo. con conseguente tre morti.

Va chiarito che, secondo una serie di informazioni, Israele ha cercato di ingannare la difesa aerea russa e siriana sostituendo i dati trasmessi in onda, come evidenziato dalla dichiarazione di Netanyahu, in cui affermava che era possibile che non fossero israeliani, ma aerei da combattimento belgi.

Un altro elicottero è stato abbattuto in Siria

In Siria, il secondo elicottero Mi-8 appartenente all’Aeronautica siriana è stato abbattuto per la seconda settimana. L’aereo è stato colpito da MANPADS sulla provincia di Aleppo (inizialmente è stata segnalata la distruzione di un elicottero su Idlib). Tutti a bordo dell’elicottero sono morti.

La distruzione del secondo elicottero suggerisce che la Turchia ha consegnato un gran numero di MANPAD ai terroristi: potrebbero essere più di un migliaio di armi, il che indica un grave pericolo per le forze aeree russe, che continuano a colpire i militanti di Aleppo e Idlib.

http://avia.pro/blog/novosti-sirii-14-fevralya-2020-goda-izrail-nanyos-udary-po-sirii-sbit-vtoroy-vertolyot

Fonte: Aviapro

Traduzione: Sergei Leonov