Siria. Lo status quo persiste e i civili continuano a soffrire

La scorsa settimana Israele ha bombardato illegalmente la Siria di nuovo, violando lo spazio aereo libanese e mettendo in pericolo la vita di innumerevoli civili. E dopo ancora, silenzio radiofonico da parte dei media.

Giovedì 20 agosto, poco dopo le 23:00, i missili israeliani hanno preso di mira le vicinanze di Damasco e Homs, secondo una dichiarazione dell’esercito siriano. Il Centro russo di riconciliazione per la Siria ha affermato che Israele lo ha fatto tramite sei aerei che hanno sparato 24 missili guidati contro la Siria [22 dei quali sono stati intercettati dalle difese siriane, secondo le forze armate russe in Siria].

Gli edifici danneggiati vengono mostrati dopo quello che le autorità siriane hanno detto essere un attacco aereo israeliano nella periferia occidentale di Damasco

Nel loro attacco alla Siria, i missili israeliani hanno messo in pericolo due aerei di linea nello spazio aereo siriano e libanese, in particolare i 130 civili e l’equipaggio di un volo della Middle East Airlines da Abu Dhabi diretto a Beirut. I tracker di volo mostrano che l’aereo ha cambiato bruscamente rotta per evitare di essere preso di mira.

Un “flashback” al 2018, quando Israele ha attaccato la Siria usando la copertura ai radar di un aereo russo – la cui presenza era legale in Siria, essendo stata invitata dal governo siriano, a differenza dell’aereo israeliano invasore. I missili della difesa aerea siriana hanno risposto alla minaccia abbattendo l’aereo russo (per errore).

Nell’ultimo mese, Israele ha attaccato la Siria in diverse occasioni, anche durante l’Eid al-Adha, uno dei periodi più sacri per i musulmani.

La realtà è che i bombardamenti israeliani sulla Siria sono così comuni che quest’ultimo attacco non fa certo “notizia”, ​​ed è difficile renderlo degno di nota. Ho già scritto di tali attacchi in precedenza, annotando anche nel febbraio 2021 che “il capo di stato maggiore militare di Israele si era vantato in precedenza di aver colpito più di 500 obiettivi nel solo 2020”.

Ma ogni attacco è, secondo me, degno di interesse, perché ognuno di questi colpisce, se non uccide, civili inermi.

I bombardamenti di routine di un paese sovrano confinante da parte, ad esempio, della Russia o della Cina, sarebbero certamente considerati degni di nota. La totalità dei media occidentali e l’intera rete Internet sarebbero furibonde e avrebbero chiesto conto allo Stato aggressore.

Il pretesto di Israele quando bombarda la Siria è di solito che “prende di mira i combattenti sostenuti dall’Iran”, un’accusa allegramente ristampata dai media e da fonti che chiedono il rovesciamento del governo siriano.

Infatti, secondo quanto riportato, gli attacchi di giovedì hanno ucciso quattro civili siriani, tra cui almeno un minore.

Terrore psicologico

La giornalista britannica Vanessa Beeley, che vive in un sobborgo densamente popolato alla periferia di Damasco, ha twittato di aver sentito gli impatti dei bombardamenti.

Ora immagina che tutti nelle vicinanze abbiano sentito questo impatto, non sapendo se quella notte alla fine ne sarebbero stati colpiti. Questa è la cosa che non si sente molto, anche quando miracolosamente questi attacchi ottengono una copertura mediatica: il loro impatto sui civili, anche su quelli che non sono stati direttamente feriti ma terrorizzati dalle esplosioni.

Gaza sotto il fuoco israeliano

Conosco molto bene il terrore di essere vicino a un sito che Israele ha appena bombardato. E anche se ho molti aneddoti dei miei tre anni di vita a Gaza, un incidente piuttosto commovente mi ha coinvolto in un sogno ad occhi aperti insonne sul tetto della modesta casa nel centro di Gaza in cui vivevo da una calda notte di agosto nel 2011. Ho scritto :

“Stavo osservando sporadiche stelle cadenti quando il primo F-16 è apparso dal mare. Ne seguono altri tre. Il ruggito è normale, l’apparizione degli F-16 era normale e leggere nei notiziari del giorno dopo che una parte di Gaza è stata bombardata è normale. Proseguono verso est e un bombardamento sembra imminente. Quello è in effetti. Una densa nuvola di fumo nero oscura le luci fioche delle case a est di Deir al Balah dove l’F-16 ha colpito”.

Poi ho parlato degli aerei che hanno attaccato la città di Khan Younis nel sud e hanno improvvisamente bombardato un posto vicino a me.

“Due massicce esplosioni, la casa trema. Hanno bombardato da qualche parte vicino al mare, che dista solo poche centinaia di metri. La polvere di cemento sta cadendo su di noi. C’è un suono di corno sostenuto a Gaza che tutti riconoscono come una richiesta di sgombero del passaggio, perché qui abbiamo un’altra vittima”.

E, se posso soffermarmi su questo semplice aneddoto, ho notato come gli uomini in casa cercassero di apparire calmi e freddi, ma anche se eravamo tutti abituati a bombardamenti così casuali ed eravamo coraggiosi o smettiamola davvero di sussultare, questi momenti colpiscono ancora tutti profondamente.

“Ogni volta che uno di quei fottuti F-16 aleggia su di noi, è un ricordo dell’ultima guerra, o degli attacchi precedenti, o dei bombardamenti casuali, o degli amici e della famiglia che hanno trovato il martirio nel loro sonno, nella loro macchina, nella loro casa… Ogni volta che questi Gli F-16 attraversano intenzionalmente la barriera del suono per creare un boom sonico simile a una bomba, tutti nel raggio d’azione ricordano istintivamente il proprio orrore personale della guerra o della morte a cui hano assistito.

Ho ricordi di attentati più terrificanti per tutta la notte, con enormi bombe che atterrano nelle vicinanze, anche a poche decine di metri di distanza. È stato durante la guerra del 2008/9 contro Gaza. Con la storia di cui sopra, voglio evidenziare come questi terrori possono accadere in qualsiasi giorno casuale, ma non se ne parlerà mai nei media occidentali.

Damasco sotto bombardamento israeliano

Ma non è solo il bombardamento, già abbastanza grave. L’aspetto del terrore psicologico include la presenza quasi continua di droni in alto.

Dopo l’ultimo bombardamento israeliano della Siria, ho parlato con la giornalista libanese Marwa Osman. Ha sottolineato che la violazione da parte di Israele dello spazio aereo libanese è un evento quasi quotidiano.

“Tutto il giorno puoi sentire [i droni israeliani]. Provoca un esaurimento nervoso per qualsiasi essere umano continuare ad ascoltarlo tutto il giorno. Non riesco nemmeno a immaginare come si sentano a Gaza quando li hanno sempre sopra la testa”.

Se non sei mai stato sotto uno di questi, per non parlare di dozzine, di droni militari, non saprai quanto sia profondamente inquietante ascoltarli. È difficile concentrarsi con una cacofonia così minacciosa costantemente sopra le nostre teste.

Quando, all’inizio di agosto, in quello che l’IDF ha definito un attacco “di rappresaglia”, Israele ha sparato proiettili di artiglieria nella zona di Khiam, nel sud del Libano, Osman era a casa entro un quarto di miglio dai bombardamenti. Ha parlato del terrore dei suoi figli.

“Ne ho trovato uno nascosto sotto il lavandino, ne ho trovati due nascosti nella mia stanza vicino all’armadio perché pensavano fosse il posto più sicuro.”

Condanne limitate, ma il mantenimento dello status quo?

Il ministro della Difesa libanese ha condannato il recente attacco di Israele e “ha invitato le Nazioni Unite a dissuadere Israele dall’effettuare attacchi aerei sulla Siria utilizzando lo spazio aereo libanese”. Russia e Iran hanno più volte condannato gli attacchi, rilevando giustamente che violano il diritto internazionale e la sovranità siriana. E, naturalmente, il governo siriano condanna tali attacchi ogni volta che si verificano.

Ma nonostante ciò, le condanne ricevono una risonanza limitata e lo status quo continua. Tra un giorno o due, o una settimana o un mese, ci sarà un altro simile attacco israeliano che, ancora una volta, non sarà ritenuto degno di nota.

Eva Bartlett *



Nota: Bisogna ossevare che, quando avviene un attacco di rappresaglia dalle forze di resistenza palestinesi, libanesi o siriane, allora a questo viene dato risalto dalla fonti occidentali, in modo da far figurare sempre quelli della resistenza come atti di aggressione e quelle di Israele come legittime rappresaglie. Il sistema permette di confondere il pubblico occidentale e convincere che è sempre Israele “la vittima” degli attacchi e gli altri (palestinesi, libanesi o siriani) sono gli aggressori. Una precisa tecnica di falsificazione della realtà.

*Di Eva Bartlett : giornalista canadese e attivista indipendente. Ha trascorso anni sul campo coprendo zone di conflitto in Medio Oriente, in particolare Siria e Palestina (dove ha vissuto per quasi quattro anni).

Fonti : Al Manar French

Traduzione e nota: Gerard Trousson