Siria – Israele ammette ufficialmente di fornire armi ai “ribelli” in Siria

da Redazione

l capo dell’esercito israeliano ha riconosciuto infine che Israele ha fornito armi ai ribelli siriani. Un segreto aperto che costituisce ancora un tabù-cospirazione per i media mainstream. Forse Israele alla fine riconoscerà che l’IDF è stato un velicolo per gruppi terroristici per anni …

In un’intervista al British Sunday Times, il comandante uscente dell’esercito israeliano, Gadi Eisenkot, ha affermato che Israele aveva fornito armi ai gruppi di opposizione “per difendersi”.

Il capo dello staff IDF uscente Gadi Eisenkot ha riconosciuto per la prima volta questo fine settimana che Israele aveva effettivamente fornito armi ai gruppi ribelli siriani sulle alture del Golan durante la guerra civile che è durata più di otto anni.

Fino a domenica, Israele riconosceva ufficialmente di aver fornito aiuti umanitari ai gruppi di opposizione siriani oltre confine, mentre nega o rifiuta di commentare le notizie che ha anche fornito loro armi.

In un’intervista con il British Sunday Times prima di terminare il suo mandato come capo di stato maggiore questa settimana, Eisenkot ha affermato che Israele aveva effettivamente fornito armi leggere ai gruppi ribelli lungo il confine, dicendo che era era “per autodifesa”.

La fornitura di armi da parte di Israele a questi gruppi di opposizione era stata segnalata per anni (sia dall’esercito siriano, mirato a screditare i ribelli come tirapiedi sionisti, sia dai gruppi di opposizione interessati estendere la loro cooperazione con Israele nella lotta contro il leader siriano Bashar al-Assad) ma non era mai stato confermata da funzionari israeliani.

La confessione di Eisenkot sul Sunday Times sembrava far parte di un movimento più ampio all’interno dell’establishment militare e di difesa israeliano per essere più aperto sulle attività dell’esercito israeliano contro l’Iran in Siria.

Mentre il capo dell’esercito uscente rilascia interviste di uscita con media israeliani e internazionali, sono emerse sempre più informazioni precedentemente classificate sulla lotta dell’IDF sulla trincea militare iraniana in Siria.

Gadi Eisenkott, ex capo dello staff IDF

Nelle sue apparizioni sui media, Eisenkot ha riconosciuto che l’IDF aveva effettuato centinaia di incursioni in Siria (in alcune interviste, il numero indicato era 200, in altri 400) e aveva lanciato 2000 bombe su soli obiettivi iraniani nel 2018.

” Abbiamo effettuato migliaia di attacchi [negli ultimi anni] senza assumerci la responsabilità e senza chiedere il riconoscimento ” , ha dichiarato il capo dell’esercito israeliano al Sunday Times .

Il primo ministro uscente Benjamin Netanyahu ha anche abbandonato la politica di “riconoscimento generale e ambiguità specifica” in Siria, in base alla quale Israele afferma di condurre operazioni in Siria, senza reclamare attacchi individuali.

Domenica Netanyahu ha dichiarato che l’IDF ha bombardato i depositi di armi iraniane all’aeroporto internazionale di Damasco due giorni prima.

Tuttavia, il riconoscimento del sostegno di Israele ai gruppi ribelli in Siria è stato molto irregolare, poiché per anni funzionari israeliani avevano ripetutamente affermato che il paese non era coinvolto in combattimenti interni in Siria. Si scopre ora che questa era una menzogna manifesta, alla luce delle osservazioni di Eisenkot.

Terroristi e soldati israeliani fotografati sul Golan

Ma mentre il tema del sostegno ai gruppi di opposizione non è stato pubblicizzato all’interno dello stato ebraico, i media all’estero hanno riferito liberamente sulla questione.

La rivista Foreign Policy ha riferito a settembre che Israele aveva segretamente fornito armi e fondi ad almeno 12 gruppi ribelli siriani al fine di prevenire forze sostenute dall’Iran e jihadisti dell’ISIS [come se gruppi armati non erano fossero terroristi] a stabilirsi lungo il confine.

Il rapporto, citando interviste con molte figure ribelli, afferma che il sostegno israeliano includeva il pagamento di uno stipendio di $ 75 al mese per ribellarsi alle autorità e fornire armi e altro materiale ai gruppi.

Israele non ha commentato il rapporto in quel momento.

La Foreign Policy ha affermato che il sostegno di Israele ai gruppi ribelli è iniziato nel 2013, finanziando gruppi in luoghi come Quneitra e Deraa. Questo sostegno sarebbe terminato quest’estate, poiché le forze del regime stavano avanzando e guadagnando sempre di più nella Siria meridionale contro i ribelli. Le truppe del presidente siriano Bashar al-Assad hanno riguadagnato il controllo dell’area di frontiera a luglio 2018.

Nel 2013 l’ esercito siriano ha dichiarato di aver sequestrato armi ai ribelli di fabbricazione israeliana.

Il rapporto afferma che Israele ha inviato armi ai gruppi ribelli, tra cui fucili d’assalto, mitragliatrici, lancia-proiettili e veicoli. Israele originariamente ha inviato fucili M16 fabbricati negli Stati Uniti ai ribelli che non avrebbero identificato Gerusalemme come la fonte, e poi ha iniziato a fornire armi e munizioni da un carico iraniano al gruppo libanese di Hezbollah che Israele ha sequestrato nel 2009, secondo la Foreign Policy. .

Il rapporto ha osservato che il sostegno totale di Israele era basso rispetto al finanziamento e al sostegno di gruppi ricevuti da altre parti interessate, tra cui Qatar, Arabia Saudita, Turchia e Stati Uniti.

Sebbene non abbia mai commentato gli aiuti militari ai ribelli, Israele ha rivelato l’anno scorso l’entità del suo aiuto umanitario in Siria , che includeva il trattamento di bambini con malattie croniche che non avevano accesso a ospedali, costruzione di dispensari in Siria e fornitura di centinaia di tonnellate di cibo, medicine e vestiti ai villaggi dilaniati dalla guerra oltre confine. [Ti farebbe quasi venire le lacrime agli occhi, se fossi abbastanza credulone da crederci.]

Inizialmente Israele ha risposto fornendo assistenza medica ai combattenti terroristi feriti nella guerra, curando diverse migliaia di persone negli ospedali da campo al confine e negli ospedali pubblici, principalmente nel nord di Israele, dal 2013.

Ma i militari hanno rivelato che, da giugno 2016, ha lavorato discretamente all’operazione Bon Voisin, un’operazione umanitaria dalle molteplici sfaccettature, volta a rimuovere la carestia dalle migliaia di siriani che vivono lungo il confine e a fornire assistenza medica di base per coloro che non sono stati in grado di accedervi in ​​Siria a causa della guerra. [Non scherzo.]

Il programma si sarebbe concluso quest’estate con il ritorno delle forze di Assad nell’area di confine.

https://reseauinternational.net/syrie-israel-admet-officiellement-avoir-fourni-des-armes-aux-rebelles/

Fonte: Reseau International

Traduzione: Luciano Lago