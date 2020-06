Conflitto in Siria

Siria: Il tentativo degli americani di bloccare una pattuglia militare russa si risolve in un fallimento

da Redazione

Il video mostra un tentativo fallito da parte dell’esercito americano in Siria di trattenere una pattuglia di polizia militare russa come rappresaglia per essere stata precedentemente bloccata nel suo percorso da funzionari russi . Vedi:

https://en.news-front.info/2020/06/08/the-americans-attempt-to-block-a-russian-military-patrol-was-a-failure/

“Una lezione di stile dei militari russi si dimostra in grado di eludere i tentativi di bloccare la pattuglia militare da parte del personale militare americano”, dice la pubblicazione.

Russi in Siria

L’incidente è avvenuto durante una delle pattuglie su una rotta pre-confermata nella provincia di Hasaka. I militari americani, che sono stati fermati all’inizio di giugno per molestie da parte di colleghi russi, hanno deciso di vendicarsi e hanno cercato di bloccare le loro auto. Tuttavia, non c’era modo di fermare i russi e un video è apparso sul web.