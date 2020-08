Siria – Il sistema “Khordad-3” puntato sugli F-16 israeliani

da Redazione

BEIRUT, LIBANO (13:00) – La pubblicazione russa Avia.Pro ha pubblicato domenica un’immagine satellitare di quello che affermano essere un sistema di difesa aerea iraniano vicino al confine siriano-libanese.

Citando una fonte anonima, la pubblicazione ha pubblicato un’immagine satellitare che presumibilmente mostra il dispiegamento del sistema di difesa aerea Khordad-3 di fabbricazione iraniana vicino al confine siriano-libanese.

“La fonte dell’agenzia di stampa Avia.pro ha fornito immagini satellitari che mostrano almeno tre sistemi missilistici antiaerei Khordad-3 di fabbricazione iraniana al confine siriano-libanese, da dove vengono effettuati la maggior parte degli attacchi israeliani F-16. Il raggio effettivo di distruzione degli obiettivi di quest’ultimo va da 75 a 105 chilometri, il che è sufficiente per sconfiggere i combattenti israeliani in caso di nuovi attacchi alla Siria “, afferma la pubblicazione.

Secondo Avia.Pro, il trasferimento di queste unità di difesa aerea in Siria potrebbe essere stato effettuato tramite trasporto aereo dalla Repubblica islamica in Siria.

Missili iraniani difesa aerea

“Dovrebbe essere chiarito che la comparsa in questa regione della Siria dei sistemi di difesa aerea iraniani è stata una sorpresa piuttosto grande, e se inizialmente si pensava che si stesse parlando del ‘Cubo di fabbricazione sovietica; complessi, poi in seguito si è scoperto che l’esercito siriano ha in tutto solo alcuni di questi sistemi di difesa aerea, che si trovano vicino a Damasco ”, hanno continuato.

Un’autorità iraniana ha precedentemente annunciato l’intenzione dell’Iran di inviare sistemi di difesa aerea in Siria perché, secondo questa, i sistemi russi non forniscono sicurezza all’esercito iraniano. È anche possibile che i sistemi di difesa BAVAR-373 siano installati lì.

In precedenza, il sistema Khordad-3 ha distrutto un drone strategico americano MQ-4 che sorvolava il Golfo Persico.

Fonti: Al Masdar News – Pars Today France

Traduzione: Gerard Trousson