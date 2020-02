Siria: decine di soldati turchi muoiono e altri rimangono feriti in un attacco aereo su Idlib

da Redazione

Il corrispondente di Al Mayadeen a Damasco ha confermato che decine di soldati turchi sono stati uccisi e che altri sono rimasti feriti da un attacco aereo vicino al villaggio di al-Bara sul Monte Al-Zawiya a sud di Idleb.

Secondo il rapporto, quattro elicotteri dell’esercito turco sono entrati nello spazio aereo siriano con l’obiettivo di trasportare i corpi dei soldati morti e quelli feriti nell’attacco.

Il giornalista ha citato fonti vicine ai gruppi terroristici, che hanno denunciato un duro colpo contro le truppe turche nel campo inattivo.

Secondo fonti militari, il convoglio turco si stava preparando a compiere un attacco contro l’esercito siriano.

Il corrispondente di Al Mayadeen in Turchia nel suo rapporto descriveva una grande tensione al confine turco-siriano, mentre diverse fonti indicavano che il numero di morti tra le truppe turche arrivava a 35 soldati.

Da parte sua, l’osservatorio dell’opposizione siriana ha confermato la morte di almeno 37 soldati turchi e dozzine di feriti.

Le autorità turche hanno riconosciuto che finora circa 22 soldati turchi sono stati uccisi da un attacco aereo effettuato dalle truppe siriane contro l’esercito turco a Idleb.

Da terra, il corrispondente di Al Mayadeen in Siria ha riferito che due missili erano stati lanciati dal territorio turco contro la Latakia rurale.

Fonti vicine ai gruppi terroristici hanno riferito che l’esercito siriano ha effettuato un bombardamento aereo contro uno dei punti di osservazione turchi sul Monte Al-Zawiya, uccidendo e ferendo dozzine di soldati turchi, e ha osservato che le vittime furono portate negli ospedali nel distretto turco di Rehanli.

Due fonti turche hanno riferito che il presidente Recep Tayyip Erdogan, ora presiede una riunione di sicurezza di emergenza per analizzare gli eventi a Idleb, in Siria, mentre il ministro degli esteri turco ha contattato il segretario generale della NATO.

Inoltre, i deputati del Partito popolare repubblicano dell’opposizione in Turchia sono andati nella provincia di Hatay dopo aver sentito le notizie relative ai soldati turchi uccisi e feriti nel territorio siriano.

Parallelamente, il segretario alla Difesa americano Mark Esper ha discusso con il suo omologo turco Khulusi Akar l’attacco dell’esercito siriano contro i gruppi armati a Idlib, mentre il Pentagono ha annunciato che Washington stava discutendo dei modi di lavorare in futuro con la Turchia e la comunità internazionale.

L’agenzia “Reuters” ha citato un alto funzionario turco affermando che la Turchia ha deciso di non impedire ai rifugiati siriani di arrivare in Europa, né via aerea né via mare.

Un alto funzionario turco ha dichiarato all’agenzia che “sono stati emessi ordini alla polizia, alla guardia costiera e alle forze di sicurezza delle frontiere per non impedire ai rifugiati di muoversi”.

Le difese aeree alla base russa di Hmeimim hanno abbattuto due missili lanciati dal territorio turco “Antonuz” verso Latakia, ha rivelato il rapporto.

Da terra, il corrispondente di Al Mayadeen in Siria ha riferito che due missili erano stati lanciati dal territorio turco contro la Latakia rurale.

Ministero della Difesa russo: “I soldati turchi attaccati a Idlib erano tra le formazioni di gruppi terroristici”

Il ministero della Difesa russo ha detto venerdì che i soldati turchi attaccati il ​​27 febbraio dalle forze del governo siriano a Idlib erano tra le “formazioni di gruppi terroristici”.

Forze turche alla frontiera con Siria

Ankara attacca “tutti i bersagli noti” del governo siriano in rappresaglia per la morte di 33 soldati turchi a Idlib

Secondo l’entità, il 27 febbraio, i membri del gruppo terroristico Hayat Tahrir al Sham (ex Fronte di Al Nusra) hanno tentato di mettere in atto un’ampia offensiva contro le posizioni delle truppe del governo siriano. “Durante il giorno precedente, i rappresentanti del Centro russo per la riconciliazione hanno chiesto ai colleghi turchi e confermato le coordinate di localizzazione di tutte le unità delle forze armate turche situate vicino alle regioni delle attività militari terroristiche”, afferma una nota .

In tale contesto, il ministero ha dichiarato che “secondo le coordinate fornite dalla parte turca”, ” non c’erano e non dovevano essere unità delle forze armate turche nell’area di Behun”, dove si è verificato l’attacco.

Fonti: Al Mayadeen – RT Actualidad

Traduzione: Luciano Lago