Siria: accusare la Russia di crimini di guerra a Idlib per offrire una vittoria politica al clan dei globalisti

da Redazione

La guerra politica e dei media si sta intensificando intorno alla Siria: la coalizione americana deve vincere la pace, poiché ha perso la guerra. E il recupero di Idlib dai terroristi non è ancora stato digerito dal clan globalista, che lancia artiglieria pesante.

Prima le Nazioni Unite si svegliano dal loro torpore nascosto per mostrarsi indignate selettivamente, poi Amnesty International intervista 74 persone per essere in grado di accusare la Russia e la Siria di, niente meno che, crimini di guerra.

Si tratta sempre gli stessi “fatti” ricostruiti, negati, poi riutilizzati, come se nulla fosse successo. Una serie infinita di accuse, prive di fondamento, che usano l’assurdo per disarmare l’avversario. Il crimine della Russia è davvero imperdonabile e giustifica una lotta fino alla morte: come possiamo combattere contro il mondo globale, quindi contro gli interessi della coalizione americana e nel passaggio contro il terrorismo? Non facendo grandi gesti e lasciandolo diffondere, ma eliminandolo. È più di un crimine di guerra che ingannare un nemico, è un crimine di lese maestà.

A marzo, le Nazioni Unite sono emerse da precedenti accuse contro Russia e Siria per aver presumibilmente attaccato ospedali e civili . Questa accusa non è nuova e la fonte è già nota. Abbiamo quindi scritto un articolo su questo argomento ( disponibile qui ). Al momento già aveva provveduto il giornale Liberation, come oggi con il rapporto delle Nazioni Unite, che aveva scritto un pezzo perfettamente impegnato … dalla parte dei terroristi islamisti. E per rafforzare la sua posizione al servizio dei “ribelli”, in altre parole i famosi “terroristi moderati”, quelli che “fanno un buon lavoro in Siria” (come sosteneva il ministro francese di Hollande, Laurent Fabius) aveva messo in discussione l’UOSSM, che aveva già rilasciato lo stesso discorso che troviamo in nuovo oggi su questi ospedali, civili, ecc. :

” La regione sta vivendo i peggiori attacchi da quindici mesi. Quattro ospedali o centri sanitari sono stati distrutti nelle province di Idlib e Hama ” , secondo la “Union of Medical Relief Organizations” (UOSSM). Il presunto osservatore siriano ricorda che quasi 4 milioni di siriani vivono in questa zona e che interi villaggi sono stati evacuati. I centri sanitari dell’UOSSM stanno attualmente ricevendo le 150.000 persone che hanno dovuto fuggire dai bombardamenti “.

Le fonti sono chiaramente in accordo e nessuno vuole chiedersi chi sia questa organizzazione, l’UOSSM, perché altrimenti vedremmo che è affidata ai Fratelli Musulmani. La Russia, già, aveva contestato l’affidabilità della famosa indagine condotta dalle Nazioni Unite e, poiché il file è vuoto, la vicenda si era conclusa lì.

Ma la lotta non può essere abbandonata così facilmente, si trova sotto il dominio del clan atlantista e non stiamo scherzando con questo. Non importa, Amnesty International, come un bravo piccolo soldato disciplinato del mondo globale, viene in aiuto del clan e ci fornisce un magnifico rapporto … basato sull’intervista di 74 persone per dichiarare che la Russia si è impegnata crimini di guerra in Idlib. 74 persone. O più specificamente, ” presumibilmente ” ha commesso questi crimini. Perché uno accusa mentre indietreggia, tra queste persone.

Konstantin Kossatchev , il presidente del comitato per le relazioni internazionali del Consiglio della Federazione, ha giustamente sottolineato che, dal momento che i caschi bianchi sono stati screditati, altre istituzioni altamente indipendenti, come Amnesty, devono essere messe in gioco.

La pacifica regolamentazione dell’area di Idlib non soddisfa la coalizione americana, che sta perdendo terreno diplomatico dopo aver perso terreno militare. E non deve essere difficile trovare 74 persone che si oppongono ad Assad in un paese in guerra. Soprattutto, ricordate, che questa zona era un vero focolaio di terroristi, facendo uno sforzo, Amnesty avrebbe persino potuto trovare altri che collaborano o fanno parte dei gruppi terroristici “in lotta per un mondo migliore e democratico” senza Assad in Siria, terroristi “lotta per i diritti umani” che Amnesty dovrebbe difendere.

Allo stesso modo, Amnesty evidenzia il famoso bombardamento di scuole ad Aleppo , che era già risultato totalmente falso, quando Russia e Siria cercarono di liberare la città dalla morsa dei terroristi ( vedi il nostro testo su questo argomento ). Le informazioni, diventate virali dopo essere state raccolte dall’UNICEF e dai principali media, in particolare AFP, sono state commentate dal portavoce del ministero della Difesa russo , con foto di droni a supporto:

“Abbiamo analizzato le prove fotografiche e video del presunto attacco. Il video pubblicato in molte agenzie mediatiche occidentali sembra consistere in più di dieci diversi estratti, girati in diversi momenti della giornata e in diverse risoluzioni, che sono stati modificati in una singola clip. (…) La fotografia pubblicata da AFP mostra che solo una parete della scuola è danneggiata e che tutti i banchi nell’aula sono al loro posto. La parete esterna che può essere vista attraverso il foro non ha tracce di danni ai frammenti di bomba. In un vero attacco aereo, questo è fisicamente impossibile; i mobili sarebbero stati spazzati via dall’esplosione e ci sarebbero stati segni di danni alle pareti della classe e alla parete esterna. “

Le stesse accuse vengono ripetute regolarmente, respinte e smantellate, quindi riassemblate e aggiornate per essere riutilizzate. Come se nulla fosse successo, come se la loro veridicità non fosse già stata messa in discussione. Fino a quando una delle parti si è esaurita. Questa è la forza di questo clan globalista, questa capacità di non avere etica, morale, memoria, di avere un solo obiettivo: la distruzione dell’altro, per esaurimento, per l’assurdo. Perché l’assurdo esaurisce le forze .

Bambini salvati da Esercito siriano

L’indignazione delle strutture globali e dei loro grandi media è sempre molto selettiva . Che dire dell’annientamento di Raqqa da parte della coalizione americana ( vedi il nostro testo )? Che dire della consegna di attrezzature mediche da parte dei paesi della NATO in un ospedale riservato ai terroristi ( vedi il nostro testo )? Perché gli aiuti umanitari occidentali sono stati principalmente diretti alle aree detenute dai terroristi, creando veri e propri campi di concentramento nella zona americana ( vedi il nostro testo )? Perché troviamo armi provenienti dai paesi della NATO in aree e depositi abbandonate dai terroristi ( vedi il nostro testo )?

Come è possibile, infine, che tutte queste domande non siano oggetto di relazioni o richieste internazionali? Come mai queste domande non interessano organizzazioni come le Nazioni Unite o l’Amnesty Int., che lavorano ufficialmente per la stabilità dell’ordine internazionale e la difesa dei valori umanistici? A meno che non lavorino principalmente per la conservazione di un certo ordine internazionale … Questa domanda può anche essere posta

http://russiepolitics.blogspot.com/2020/05/syrie-accuser-la-russie-de-crimes-de.html

di Karine Bechet-Golovko

Fonte: Russiepolitics

Traduzione: Sergei Leonov