Sintomi che Cina e Russia si stanno preparando senza sosta alla guerra

La Cina ha inviato 28 caccia da combattimento vicino a Taiwan; il più grande dispiegamento del suo genere da quando Pechino ha iniziato a spedire aerei quasi quotidianamente lo scorso anno.

In risposta, l’aviazione dell’isola ha schierato le sue forze di pattugliamento aereo da combattimento per monitorare la situazione nella parte sud-occidentale della zona di identificazione della difesa aerea, ha riferito il ministero della Difesa nazionale taiwanese in una dichiarazione martedì.

Il contingente comprendeva vari tipi di aerei militari, tra cui 14 J-16 e sei J-11, oltre a bombardieri, indica la nota. La più grande manovra di questo tipo è avvenuta a marzo, quando la Cina ha inviato 25 caccia da combattimento a Taiwan.

Questa dimostrazione di forza da parte della Cina arriva dopo che i leader del G7 hanno rilasciato una dichiarazione domenica, chiedendo una soluzione pacifica ai problemi su entrambi i lati dello stretto di Taiwan, sottolineando l’importanza della pace e della stabilità.

Per reazione, il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Zhao Lijian, ha affermato all’inizio di questa giornata che il G7 “interferisce deliberatamente negli affari interni della Cina”. “La determinazione della Cina a salvaguardare la sovranità nazionale, la sicurezza e gli interessi di sviluppo è incrollabile”, ha affermato.

Taiwan e la Cina furono separate durante una guerra civile nel 1949, ma la Cina continua a rivendicare quell’isola come parte del suo territorio; Da allora Taiwan si è autogovernata.

Dall’elezione del presidente Tsai Ing-wen a Taiwan nel 2016, la Cina ha aumentato la pressione diplomatica e militare sul governo taiwanese per il suo rifiuto di accettare l’insistenza di Pechino sul fatto che l’isola sia considerata parte del territorio cinese.

La stragrande maggioranza dei taiwanesi rifiuta la prospettiva di un’unione politica con la Cina nell’ambito del quadro “un paese, due sistemi” utilizzato per Hong Kong.

Dallo scorso anno, la Cina ha inviato sull’isola quasi quotidianamente aerei da combattimento, in quella che ha definito una dimostrazione della sua serietà nel difendere la propria sovranità nazionale.

Cina e Taiwan stanno vivendo un’escalation di tensioni su diverse questioni, tra cui gli sforzi separatisti delle autorità taiwanesi, in particolare il presidente, che si oppone al principio di una sola Cina, e il sostegno militare e politico statunitense che l’isola riceve.

Pechino considera Taiwan una parte inseparabile del suo territorio e sottolinea che pattugliamenti e manovre, sia aeree che navali, vicino o all’interno dell’isola sono necessarie per salvaguardare la sovranità e l’integrità territoriale della Cina.

Questa azione di Pechino è arrivata pochi giorni dopo che i leader del G7 hanno rilasciato una dichiarazione congiunta, criticando la Cina per la sua posizione su Hong Kong, Xinjiang e Taiwan. Le dichiarazioni del gruppo sono state categoricamente respinte dai rappresentanti del governo del Paese asiatico.

L’ADIZ è un’area che si estende oltre lo spazio aereo dell’isola, dove i controllori del traffico aereo chiedono agli aerei in arrivo di identificarsi. Di recente, Taiwan ha riportato un aumento dei sorvoli degli aerei dell’Esercito Popolare di Liberazione Cinese. Gli aerei cinesi sono stati tracciati in questo modo 18 volte a marzo, 17 a febbraio e 27 a gennaio di quest’anno. Nel 2020 sono stati osservati 19 volte a dicembre, 22 a novembre e 22 (incluso un drone) a ottobre.

Aerei cinesi sorvolano Taiwan



Dalla parte russa nello stesso momento

Avviene che la flotta russa del Pacifico conduce esercitazioni militari congiunte di tutte le sue forze nella parte centrale dell’oceano

Le esercitazioni della flotta russa del Pacifico, di dimensioni senza precedenti dall’era sovietica, rimangono nella parte centrale del Pacifico, secondo una dichiarazione del ministero della Difesa.

Secondo il piano di addestramento, il gruppo navale russo, interagendo con l’aviazione della Marina Militare, dal 10 giugno pratica missioni antisommergibile a circa 4.000 chilometri dalle sue basi.

In particolare, le task force conducono la ricerca e il monitoraggio dei sottomarini di un potenziale avversario utilizzando sonar installati sotto la chiglia delle navi di superficie, nonché sonoboe e stazioni idroacustiche per elicotteri.

Gli elicotteri antisommergibile Ka-27 imbarcati operano dalla grande nave antisommergibile Admiral Panteleyev, nonché dalle fregate Marshal Sháposhnikov e dalle corvette Gromki e Aldar Tsidenzhápov.

Nel corso delle operazioni pratiche, le navi di superficie interagiscono con gli aerei antisommergibile a lungo raggio Tu-142MZ decollati dalla loro base in Kamchatka, a 5.000 chilometri dall’area delle operazioni.

Questi velivoli sono scortati da caccia ad alta quota MiG-31BM.

Il comando delle esercitazioni viene eseguito dalla telemetria e dalla nave di controllo del maresciallo Krylov.

Le massicce esercitazioni navali russe sono un chiaro segnale che la Russia invia ai suoi potenziali nemici.

Fonti: Swiss info – Civil Beat.org – El Espia Digital

Traduzione e sintesi: Luciano Lago