Sinistri presagi dalle rovine di Gaza

di Luciano lago

Israele e gli Stati Uniti si preparano a colpire la disgraziata popolazione di Gaza e cancellare ogni forma di resistenza e di vita adottando il modello Dresda, quando gli alleati anglostatunitensi, nel febbraio del 1945, effettuarono bombardamenti a tappeto sulla città tedesca, scaricando circa 1 500 tonnellate di bombe esplosive e 1 200 tonnellate di bombe incendiarie. La città fu rasa al suolo. Un modello ripetuto nei bombardamenti fatti dagli anglo americani sulle città irachene (Mosul) e nella ex Jugoslavia.

D’altra parte i palestinesi di Gaza non sono considerati “umani” dalle autorità sioniste, come dichiarato da Yoav Galant, ministro della Difesa israeliano, il quale ha detto:

“Ho ordinato un assedio completo alla Striscia di Gaza. Non ci sarà elettricità, né cibo, né carburante, tutto sarà chiuso. Stiamo combattendo gli animali umani e agiremo di conseguenza”.

A questi si è unito il presidente israeliano, Isaac Herzog, il quale ha sostenuto l’idea della punizione collettiva alla vigilia di un’offensiva di terra, affermando che non esistono abitanti di Gaza “innocenti” e che tutti quelli che rimangono (e, in realtà, dove possono andare? ) dovrebbe pagare il prezzo degli attacchi di Hamas: loro sono tutti complici di Hamas.

Questo rende chiaro che Israele prepara un genocidio su Gaza (assediata da 16 anni), contro la popolazione civile che è considerata colpevole e deve pagare, incluso i 900.000 bambini che, una volta cresciuti, diventeranno anche loro terroristi.

Israele è abituata ai massacri di palestinesi (vedi l’operazione piombo fuso del 2014 e successive) e li ha sempre considerati esseri inferiori che debbono espiare la colpa di essere ostili alla dominazione israeliana che gli ha sottratto le loro terre e li ha segregati da anni nel più grande lager all’aria aperta esistente nel mondo.

Quando partirà l’attacco terrestre della possente macchina militare israeliana, questa non si troverà di fronte a basi aeree, basi militari, battaglioni di carri armati, sistemi di difesa aerea, porti navali, raffinerie di petrolio, mezzi corazzati, obici, sistemi satellitari, elicotteri d’attacco, niente aerei da combattimento, niente batterie anticarro, niente sottomarini, niente centri di comando e controllo. Troveranno soltanto persone, la maggior parte donne e bambini, affamati e disperati, privi di cibo, acqua e medicinali.

Come avviene abitualmente, la propaganda israel occidentale cercherà di presentare la popolazione come zombi, disumanizzati, trasformata in “animali umani” le cui vite non contano. Spariranno presto dagli schermi delle Tv occidentali e Gaza diventerà un cimitero e non turberà la cattiva coscienza delle persone e funzionari dei governi occidentali e delle organizzazioni umanitarie che hanno sempre fatto finta di non vedere la situazione di questa disgraziata terra.

Il premier Netanyahu, nella sua determinazione al massacro e genocidio, si trova spalleggiato dal suo sponsor, il presidente USA Biden che ha invito in Israele il suo segretario di Stato Blinken, per appoggiare e sostenere militarmente gli sforzi di annientamento della Palestina, come entità politica e come popolazione. Non a caso Washington ha mobilitato le sue forze aeronavali con invio nel Mediterraneo di due portaerei e squadre navali.

In pratica questa è la “soluzione finale” che il potere sionista stava aspettando da anni e che non è casuale come si vuole far credere.

L’attacco di Hamas e le vittime israeliane, ha dato l’occasione a Netanyahu per attuare il piano e questo genera sospetti sulle circostanze dell’attacco. Le vittime civili sono sempre deprecabili ma sembra che ci siano vittime di serie A e vittime di serie C.

Tuttavia una forte reazione di molti paesi arabi e non arabi, dall’Iraq alla Siria, al Libano, alla Giordania, alla Turchia e alla reazione dell’Iran, che ha minacciato di intervenire, apre scenari diversi e molto inquietanti per Israele che potrebbe aver sottovalutato le conseguenze.

Le grandi manifestazioni di massa in favore della Palestina, avvenute in molti paesi, dimostrano che questa volta la condanna contro i massacri di Israele e le minacce di guerra non passeranno in secondo piano e determinano possibili reazioni che coinvolgeranno altre potenze.