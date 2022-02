Sii un cittadino sottomesso per sopravvivere economicamente





FOLLIA ECONOMICA: FINE RSA E DISOCCUPAZIONE IN ITALIA!

Secondo RT Francia :

Dal prossimo 1 febbraio sarà necessario il pass sanitario per l’equivalente italiano della RSA francese (Reddito di Cittadinanza) oltre che per l’accesso al pieno impiego ed ai servizi pubblici.

In Italia il governo di Mario Draghi ha fatto un nuovo giro di vite alla stretta sanitaria.

Gli italiani e gli europei con sede in Italia e idonei al reddito di cittadinanza, l’equivalente italiano della RSA francese, dovranno avere il pass sanitario per continuare a ricevere assistenza finanziaria.

Per ottenere questo pass sanitario, devi essere vaccinato, essere in grado di fornire un test negativo da meno di 48 ore o dimostrare una guarigione in meno di sei mesi.

Allo stesso tempo, senza questo sesamo ti sarà vietato l’ingresso al pieno impiego e ai servizi pubblici, come riporta il quotidiano La Repubblica ”.

Per avere accesso ai sussidi sociali, per i nostri cugini transalpini saranno possibili solo queste tre alternative:

essere vaccinato,

Essere in grado di fornire un test negativo entro 48 ore,

Giustificare una cura di meno di sei mesi.

La giustificazione per una cura di meno di 6 mesi è complicata, perché la maggior parte dei casi è asintomatica come ricorda questa fonte .

E alla fine, come si può essere sicuri di essere stati ammalati di Covid-19, per giunta con la variante giusta e al momento giusto? È complicato…

Inoltre, ora i test PCR sono a pagamento, ma il “vaccino” è gratuito. (” Quando è gratis, il prodotto sei tu! “)

Ho la strana sensazione che l’ingegneria sia stata messa in atto per ingiungerci di adottare una soluzione che sembra “semplice, veloce e gratuita”.

Prima il lavoro, poi la salute, e poi?

Abbi fiducia, non c’è trappola, è per il tuo bene…

Sempre secondo RT France :

Molte le voci che si sono levate per denunciare la natura discriminatoria delle nuove restrizioni sanitarie messe in atto dal governo.

Il 14 gennaio, Amnesty International Italia ha esortato il governo italiano a riconsiderare alcuni aspetti della sua politica sanitaria, al fine di evitare discriminazioni nei confronti di coloro che non sono stati vaccinati.

“Il governo deve continuare a garantire che l’intera popolazione possa godere dei propri diritti fondamentali, come il diritto all’istruzione, al lavoro e alle cure mediche, con particolare attenzione ai pazienti non covid che hanno bisogno di un intervento chirurgico urgente”, ha affermato la Ong .

Vi ricordate il crepuscolo dell’epidemia di Covid-19?

L’Italia è stata la prima a essere colpita da questa ondata e per una buona ragione: è il paese con la popolazione più anziana d’Europa, quindi inevitabilmente queste anime povere e anziane sono state spazzate via come foglie morte quando è arrivata l’ondata dell’autunno.

Allora, per questa puntata “pilota” della saga antologica che è il Covid, l’Italia è in prima linea nelle misure coercitive pre-grande reset? Un campo di sperimentazione?

Non ci stupiremo, tutto è stato annunciato fin dall’inizio.

Tutto sta andando bene per l’agenda globalista di questo paese, così come per la nostra.

Il modo migliore per costringere una persona a un obiettivo specifico è passare attraverso livelli progressivi, sempre da uno stadio leggero di stress all’altro.

Questa è la base del coping psicologico, sviluppato nella terapia cognitivo-comportamentale .

Prima una mascherina, poi un certificato, poi un pass sanitario e infine un pass vaccinale.

Prima la paura della malattia, poi la paura dell’altro e infine la paura del subumano, il mostro che incarna la malattia eterna, impedendo il ritorno di “lavidavan”.

Prima la sua libertà di “igiene” – costringere a indossare la mascherina -, poi la libertà di movimento, proseguendo la sua libertà di lavorare, di scivolare verso la libertà di curarsi e infine, perché no, la libertà di scegliere di essere vivi domani nonostante la sua impronta di carbonio?

Tuttavia, un popolo latino, con il suo stile di vita mediterraneo, non ha normalmente la natura di essere facilmente soggetto a queste ingiunzioni, si spera per questo bel paese che il suo carattere profondo emerga in superficie.

Fonte: https://geopolitique-profonde.com/2022/02/04/folie-italienne-fin-du-rsa-et-du-chomage/

Traduzione: Gerard Trousson