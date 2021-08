Signori, non vi saluto perché un soldato non saluta mai i criminali”

Besançon il 28 luglio 2021

Signor Presidente della Repubblica,

Signor Primo Ministro,

Signor Ministro della Salute,

Qualunque cosa mi costi, non esito ad affermare che siete dei criminali e associo a questa accusa tutti coloro che vi sostengono nel vostro compito fatale: alcuni eletti, giornalisti, (non sto generalizzando).

I vostri primi delitti risalgono all’inizio del 2020 quando, con decreto, si negava ai medici di medicina generale la possibilità di curare i propri pazienti con pretesti spuri. Da quel momento hai sulla coscienza decine di migliaia di morti perché molti dei nostri concittadini avrebbero potuto essere curati e salvati.

Vi sfido a dimostrare che mi sbaglio, perché le medicine in tutto il mondo hanno dimostrato di funzionare. All’inizio del 2020 è stato inoltre scoperto che la Clorochina, ampiamente utilizzata da più di 70 anni, soprattutto in Africa, era misteriosamente diventata un prodotto pericoloso.

L’unico obiettivo di questa decisione del tutto illogica e riprovevole era riuscire a imporre un “vaccino” cercando di giustificare che non c’erano altre soluzioni.

La verità alla fine verrà alla luce; non sarete in grado di nasconderla a lungo.

Da più di un anno il generale Delaward fa ricerche meticolose e pubblica analisi approfondite con le quali ha dimostrato che i paesi che praticano il trattamento precoce hanno in proporzione molti meno decessi della Francia; molto tardi anche l’Institut Pasteur ha appena confermato l’interesse per l’ Ivermectina. Il generale ha anche dimostrato che la “pandemia” era ampiamente sopravvalutata e che poteva essere gestita in modo molto meno distruttivo. Altre malattie sono molto più mortali, ma se ne parla molto poco.

Siete delinquenti perché, sempre a causa di questo rifiuto delle cure, gli ospedali sono stati sovraffollati, le operazioni urgenti e le cure sono state rinviate con le conseguenze di numerosi decessi; per non parlare dell'”omicidio” di anziani da parte di Rivotril per mancanza di fondi dovuta alla vostra disattenzione.

Siete delinquenti perché, sempre per questo motivo, avete provocato il crollo dell’economia con conseguente disoccupazione di massa, suicidi…

Signori dell’esecutivo, io non sono antivaccino; Da anni, con mia moglie, siamo stati vaccinati contro l’influenza e non critico chi viene “vaccinato” perché è una loro scelta che, spesso, è stata in gran parte provocata dalla propaganda mediatica agli ordini.

Non dobbiamo stupirci di questo atteggiamento di molti media perché molti di questi sono proprietà di coloro che vi hanno spinti al potere irrompendo e occupando posizioni, con l’aiuto effettivo del sistema giudiziario, che ha opportunamente squalificato il signor Fillon.

D’altronde è mostruoso voler iniettare a forza ai francesi prodotti, ancora in via di sperimentazione e di cui non si conoscono assolutamente gli effetti, soprattutto nel medio-lungo termine. I francesi, ai vostri occhi, non sono altro che cavie sottoposte alla buona volontà di potenti laboratori farmaceutici.

Ovviamente state rispettando scrupolosamente la road map pianificata da tempo dai globalisti la cui unica preoccupazione è imporre un “vaccino” per raccogliere miliardi di dollari.

Per imporre questa tabella di marcia, avete costantemente mentito ai francesi e governato diffondendo paure, casi clamorosi, ricoveri e morti ampiamente sopravvalutati.

Le misure che avete deciso il 12 luglio sono il frutto dell’immaginazione di psicopatici tirannici. Siamo uno dei cinque paesi al mondo ad essere entrati in una tirannia più che draconiana. Che ne è della patria dei diritti umani?

Attraverso diverse letture ho capito che per imporre la governance mondiale, i globalisti dovevano eliminare preventivamente le nazioni sovrane; Avevo ancora un piccolo dubbio ma ora non ne ho più.

Il colonnello Jacques Amiot viene decorato con la Legion d’Onore

I signori Klaus Schwab, Jacques Attali, Georges Soros, Bill Gates, Anthony Faucy e molti altri non lo nascondono; per convincersene basta trovare le dichiarazioni e gli scritti di questi oligarchi che già si considerano i padroni del mondo.

Con loro state dunque partecipando attivamente alla distruzione della Francia, e attualmente state preparando il colpo di stato della variante Delta, sicuramente non più letale delle precedenti, così da sottomettere un po’ di più il popolo.

Il Consiglio costituzionale e il Consiglio di Stato dimostrano che da loro non si può pretendere nulla; sono complici.

Abbiamo capito che volete far sentire in colpa le persone non vaccinate e, soprattutto, che il vostro obiettivo principale è mettere i francesi uno contro l’altro. Spero che abbiano l’intelligenza per non cadere in questa trappola malvagia; altrimenti tutto può succedere.

Per me non è solo una questione di libertà di scelta ma, soprattutto, di preservare la mia integrità fisica e quella dei miei parenti. Dire che i “vaccini” non presentano gravi rischi è “chiaroveggenza” e non scienza.

Al vostro posto non starei zitto perché la storia ha dimostrato che i tiranni e i loro collaboratori in genere finiscono molto male. Capisco che i francesi, forse ingenui e creduloni per alcuni, vogliano diventare deputati (è un buon posto); Capisco che i giornalisti vogliono mantenere il loro posto, ma molti dovrebbero stare attenti a non collaborare troppo con un potere che è diventato tirannico perché rischiano di pagare un prezzo pesante. Osserviamo, notiamo vi teniamo sotto controllo.

Non vi saluto perché un soldato non saluta i criminali.

