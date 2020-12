“Sicurezza nazionale” israeliana: la prossima guerra nel nord sarà crudele e devastante

da Redazione





Uno studio israeliano preparato dall’Istituto per la “Ricerca sulla sicurezza nazionale” mostra preoccupazione per la guerra imminente e descrive i suoi pericoli “distruttivi” per il fronte interno di Israele, soprattutto perché “ospiterà molte parti”, mentre la “società israeliana” non è ancora pronta per una simile sfida.

L’Istituto israeliano “Ricerca sulla sicurezza nazionale” ha completato un lavoro di ricerca , in cui ha studiato la potenziale sfida a “Israele” nella prossima guerra del nord.

I media israeliani hanno parlato della ricerca che indica che il direttore del centro, il Maggiore Generale della Riserva, Udi Dekel, ha avvertito che nella prossima guerra “il fronte interno sarà attaccato con migliaia di razzi e proiettili missilistici, tra cui decine di missili di precisione, aerei da attacco senza pilota e da diversi fronti in parallelo: Libano, Siria, L’Iraq occidentale, e forse anche Gaza “.

Gli autori dello studio (Udi Dekel, Orna Mizrahi, Yuval Bezeq) hanno affermato che lo scopo di questo lavoro è “influenzare il pensiero e la prontezza del livello politico e dell’establishment della sicurezza, in vista di un decennio in prospettiva”.

Lo studio analizza i fattori che porterebbero alla prossima guerra nel nord, descrive la forma di realizzazione minacciosa, presenta dilemmi e potenziali alternative alle politiche israeliane e raccomanda “le indicazioni per i preparativi e le misure necessarie da ora in avanti”.

Combattenti di Hamas a Gaza

La conclusione centrale della ricerca è che il prossimo conflitto si svolgerà contro l’asse “Iran e suoi alleati”, alla luce della cristallizzazione dell’asse, e “l’emergere della comunicazione via terra da Teheran a Beirut, che include la costruzione di varie capacità per attaccare Israele con un’ampia gamma di missili, lanciamissili e droni d’attacco”, e “Fazioni di guerriglieri si infiltrano in Israele per controllare insediamenti e siti vitali vicino ai confini con il Libano e il Golan occupato.

Gli autori dello studio hanno anche concluso che “la prossima guerra sarà multi-arena: Libano, Siria, Iraq occidentale, con la possibilità che Hamas e la Jihad islamica si uniscano dalla Striscia di Gaza”.

“La prossima guerra sarà devastante e crudele, e sembra che nessuna delle parti sia interessata al suo scoppio”, ha detto la ricercatrice Orna Mizrahi.

Tuttavia, nonostante le parti vogliano evitare la guerra, secondo quanto mostra lo studio, rimane un rischio significativo che le cose si deteriorino e raggiungano un’escalation incontrollata, che potrebbe portare a una guerra diffusa.

Netanyahu in visita sul Golan

I ricercatori hanno sottolineato che il prossima conflitto “sarà diverso per dimensioni e forza, rispetto alle guerre precedenti”, poiché ci si aspetta che ci sarà “una grande distruzione sul fronte interno, compresi obiettivi strategici sorprendenti in Israele”.

Lo studio ha presentato uno scenario di un attacco a sorpresa, mentre il sistema di difesa in “Israele” non è pronto, uno scenario che potrebbe “influenzare e ostacolare la capacità dell’esercito israeliano di agire nella risposta offensiva immediata, e nella prontezza delle forze di difesa aerea, e nel reclutamento delle forze di riserva”, secondo lo studio.

Lo studio continua, nelle sue previsioni sul futuro della guerra: “Il nemico si concentrerà su un duro colpo al fronte interno civile di Israele, ostacolando le prestazioni dell’economia e cercando di destabilizzare l’immunità nazionale che ha mostrato crepe durante la crisi di Corona”.

Lo studio ha concluso che “la situazione della società israeliana è preoccupante, come appariva durante la crisi Corona, alla luce della mancanza di un senso di destino comune, unità di intenti, solidarietà e disponibilità a sopportarne gli oneri, cosa che suscita grande preoccupazione per l’esito della guerra”, secondo il direttore del centro, Udi Dekel.



Fonte: Al-Mayadeen Net + media israeliani