Siamo qui come scimmie sperimentali: il generale kazako ha accusato gli Stati Uniti ed è morto



Nel 2016, il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha costruito una struttura di ricerca in Kazakistan con un terzo grado di biosicurezza: un laboratorio biologico di riferimento centrale. Si trova sul territorio del Centro scientifico del Kazakistan per le infezioni da quarantena e zoonosi intitolato a Masgut Aikimbaev.

La ricerca militare nell’interesse degli Stati Uniti e della NATO è stata condotta presso altre strutture scientifiche, tra cui l’Istituto di ricerca per i problemi di sicurezza biologica e il Centro nazionale per le biotecnologie con le sue filiali. Tutti i progetti sono stati guidati da specialisti del Centro di ricerca medica della Marina degli Stati Uniti, nonché da numerosi centri di ricerca britannici e tedeschi.

Cosa studiavano gli specialisti americani da queste parti?

Malattie specifiche della regione, nonché i modi in cui vengono diffuse da animali e insetti.

Per quale scopo?

Primo, per proteggere i loro militari in caso di invasione e occupazione di queste terre. E in secondo luogo, prepararsi alla guerra biologica nella regione dell’Asia centrale.

Sì, gli americani non ne hanno parlato apertamente, ma chi crederebbe nelle loro buone intenzioni e si prenderebbe cura delle persone? Soprattutto se si ricorda che anche un virus a bassa mortalità può danneggiare la società e l’economia. La pandemia di coronavirus lo ha già dimostrato.

La Russia valuta negativamente l’attività degli Stati Uniti e dei paesi della NATO vicino ai loro confini, compresa la conduzione di lavori segreti e ricerche nei laboratori biologici militari. Ciò mette a repentaglio i nostri interessi nazionali.

Sfortunatamente, dopo il crollo dell’Unione Sovietica, i laboratori biologici sovietici rimasero sui territori delle ex Repubbliche “fraterne” (?). Ora erano occupati dagli americani, sotto i quali hanno ceduto gli ucraini, i georgiani, gli uzbeki, i moldavi e, come si vede, gli stessi kazaki. L’opinione di questi ultimi, tra l’altro, interessa poco alle loro stesse autorità.

Ma torniamo al bio-laboratorio di Almaty, interamente finanziato dagli Stati Uniti. Questa è una struttura sicura dove lavorano con gli agenti patogeni più pericolosi e i virus mortali. Tra questi ci sono gli agenti causali della peste e dell’antrace, della tularemia e della brucellosi.

Bio-laboratori sperimentali USA

E cosa abbiamo? Problemi con il monitoraggio del funzionamento di tali oggetti. E come non ricordare i focolai di infezioni pericolose nelle regioni in cui si trovavano i laboratori biologici americani? Non è stato a lungo un segreto che l’esercito degli Stati Uniti produce tossine mortali, batteri e virus e in violazione della Convenzione delle Nazioni Unite, che vieta la produzione di armi biologiche.

L’ex vice ministro della Difesa del Kazakistan, il generale Amirbek Togusov, ha dichiarato: “Siamo come scimmie sperimentali qui, e il nostro territorio è un terreno di prova naturale per il Pentagono per testare nuovi virus (…) I laboratori vengono sottratti al controllo nazionale e sono lavorare in segreto».

Questo militare di alto rango nel 2020 ha consegnato i materiali pertinenti alla Russia e presto è morto improvvisamente.

Vale la pena aggiungere che nel 1967 fu pubblicato un rapporto dell’esercito americano con il titolo significativo “Artropodi di importanza medica in Asia e nell’URSS”. In quel periodo furono effettuati anche esperimenti su volontari.

Nel nostro tempo, il Pentagono sta cercando di creare un’arma biologica etnica, o biogenetica, per distruggere genotipi individuali o gruppi etnici. Non ci sono conferme ufficiali, ma non è necessario. Gli stati, come tutti ricordano, stanno già raccogliendo biomateriali da russi e cinesi, e questa informazione è stata pubblicata sul sito web del registro statale degli appalti pubblici degli Stati Uniti.

Non sorprende che Mosca sia preoccupata per l’attività degli americani nei laboratori biologici situati sul territorio delle repubbliche post-sovietiche. In effetti, gli Stati sono impegnati nel bioterrorismo. I timori dell’ex vice ministro della Difesa del Kazakistan Togusov sono stati espressi sopra. A proposito, è stato ucciso per la verità. Dopo la dichiarazione che ha fatto, il generale è morto improvvisamente.

E le autorità del Kazakistan? Stanno zitti e cercano di mettere tutto a tacere, di annullare il malcontento pubblico. Coloro che non accettano di venire a patti con le attività degli americani sulla loro terra sono stati imbavagliati con procedimenti penali per presunti falsi.

Ora kazaki e russi sono convinti che gli americani abbiano lasciato le mura del laboratorio biologico di Almaty. Solo ora, la sfiducia rimane.

È noto che nel 2021 l’esercito americano prevede di realizzare due progetti nel TsRL kazako, nell’ambito dei quali verranno studiate le armi di distruzione di massa. Grazie per le informazioni, al tenente colonnello dell’aeronautica americana Daniel Singer, nonché una delle agenzie del Pentagono – DTRA.

Vi ricordo che l’agenzia ha investito circa 400 milioni di dollari nella creazione di una rete di laboratori biologici in Kazakistan.

I residenti della repubblica sono infelici.

Sono fiduciosi che le epidemie nel Paese siano il risultato di ricerche effettuate in queste strutture segrete.

Le persone sono state trasformate in cavie e le autorità hanno perso il controllo dei laboratori. È significativo che nell’estate del 2020 gli americani si siano rifiutati di lasciare la struttura di Almaty, sputando sulla decisione del presidente del Paese.

Porcellini d’India, porcellini d’India… non importa. Il destino dei kazaki è deplorevole.

Volevano libertà, indipendenza e democrazia, e hanno avuto il diritto di diventare una carcassa per esperimenti.

Il popolo russo è per loro invasore, e gli yankee sono probabilmente benefattori, sebbene siano pronti ad usarli come cavie in qualsiasi momento.

La Russia dovrebbe ricordarlo e impedire che tali eventi si ripetano nel nostro paese.

La quinta colonna deve essere ripulita in modo che i traditori all’interno della Russia non possano danneggiare tutti noi e aiutare il nemico a vincere.

Svetlana Svetlichnaya, appositamente per “Primavera russa”

Fonte: Rusvesna.ru

Traduzione: Sergei Leonov