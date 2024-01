“Siamo noi i cattivi?” Il sostegno occidentale al genocidio di Gaza dimostra che la risposta è sì

di Jonathan Cook

La disperata campagna diffamatoria per difendere i crimini di Israele sottolinea il mix tossico di bugie che ha sostenuto per decenni l’ordine liberale democratico.

In un popolare sketch comico britannico ambientato durante la seconda guerra mondiale, un ufficiale nazista vicino al fronte si rivolge a uno dei suoi colleghi e improvvisamente chiede, in un dubbio (comico): “Noi siamo i cattivi “. »

Molti di noi hanno la sensazione di vivere questo momento, che dura da quasi tre mesi, anche se non c’è nulla di ridicolo.

I leader occidentali non solo hanno sostenuto con i loro discorsi la guerra genocida di Israele contro Gaza, ma hanno anche fornito copertura diplomatica, armi e assistenza militare.

L’Occidente è pienamente complice della pulizia etnica di quasi due milioni di palestinesi e della morte di oltre 22.000 di loro, per non parlare delle decine di migliaia di feriti, la maggior parte dei quali donne e bambini.

I politici occidentali hanno insistito sul “diritto di Israele” a difendersi, con questo diritto hanno raso al suolo le infrastrutture critiche di Gaza, compresi gli edifici governativi, ospedali, scuole, moschee e chiese cristiane e hanno causato il collasso del settore sanitario. La fame e le malattie cominciano ad attaccare il resto della popolazione.

I palestinesi di Gaza non hanno nessun posto dove andare, nessun posto dove nascondersi dalle bombe israeliane fornite dagli Stati Uniti. Se alla fine i superstiti riusciranno a fuggire, sarà nel vicino Egitto. Dopo decenni di sfollamento, saranno finalmente esiliati definitivamente dalla loro patria.

E mentre le capitali occidentali cercano di giustificare queste oscenità incolpando Hamas, i leader israeliani lasciano che i loro soldati e le milizie coloniali appoggiate dallo stato si scatenino nella Cisgiordania occupata, dove Hamas non è presente, attaccando e uccidendo i palestinesi.

Nel difendere la distruzione di Gaza, i leader israeliani si sono affrettati a ricorrere all’analogia con i bombardamenti alleati di città tedesche come Dresda – apparentemente non imbarazzati dal fatto, ormai accettato da tempo, che si trattasse di crimini tra i peggiori della Seconda Guerra Mondiale.

Israele sta conducendo una guerra coloniale spudorata e vecchio stile contro una popolazione nativa, di un tipo che precede il diritto umanitario internazionale. E i leader occidentali ne sono felicissimi.

Siamo sicuri che non siamo noi i cattivi?

Rivolta degli schiavi

L’attacco di Israele a Gaza viene respinto da così tante persone nel mondo perché razionalizzarlo sembra impossibile. È come un passo indietro nel tempo. Mette in luce qualcosa di primitivo e brutto nel comportamento dell’Occidente, che è stato nascosto per più di 70 anni da una patina di “progresso”, dai discorsi sul primato dei diritti umani, dallo sviluppo delle istituzioni internazionali, dalle regole della guerra, da pretese umanitarie.

Sì, queste affermazioni erano invariabilmente false. Vietnam, Kosovo, Afghanistan , Iraq , Libia e Ucraina si basano tutti su bugie. Il vero obiettivo degli Stati Uniti e dei suoi accoliti della NATO era saccheggiare le risorse altrui, mantenere Washington in cima alle classifiche globali e arricchire l’élite occidentale.

Ma soprattutto, l’inganno è stato mantenuto da una narrazione globale che ha trascinato sulla sua scia molti occidentali. Le guerre dovevano contrastare la minaccia del comunismo sovietico, o del “terrorismo” islamico, o della rinascita dell’imperialismo russo. E come corollario positivo, queste guerre pretendevano di liberare le donne oppresse, proteggere i diritti umani e promuovere la democrazia.

Nessuna di queste chiacchiere funziona questa volta.

Non c’è nulla di umanitario nel bombardare i civili intrappolati a Gaza, trasformando la loro piccola enclave carceraria in macerie che ricordano le zone terremotate, ma questa volta di origine interamente umana.

Persino Israele non ha il coraggio di affermare di liberare le donne e le ragazze di Gaza da Hamas mentre il suo esercito le uccide e le fa morire di fame . Né afferma di essere interessato a promuovere la democrazia. Al contrario, Gaza è piena di “animali umani” e deve essere “ rasa al suolo ” (hanno detto).

È stato anche praticamente impossibile far apparire Hamas, un gruppo di poche migliaia di combattenti asserragliato nella Striscia di Gaza, come una minaccia credibile allo stile di vita occidentale.

Hamas non può inviare alcun tipo di testata in Europa, tanto meno in 45 minuti. Il suo campo di prigionia, anche prima della sua distruzione, non è mai stato il plausibile cuore di un impero islamico pronto a invadere l’Occidente e a sottometterlo alla legge della “Sharia”.

In effetti, è stato a malapena possibile parlare delle ultime settimane come di una guerra. Gaza non è uno Stato, non ha un esercito. La fascia costiera è sotto occupazione da decenni e sotto assedio da 16 anni – un blocco in cui Israele ha contato le calorie per mantenere bassi i livelli di malnutrizione tra i palestinesi.

Come ha notato lo studioso ebreo americano Norman Finkelstein , lo scoppio di Hamas del 7 ottobre è meglio inteso non come una guerra ma come una rivolta degli schiavi. E come tutte le ribellioni degli schiavi nel corso della storia – da quella di Spartacus contro i romani a quella di Nat Turner in Virginia nel 1831 – non poteva che essere brutale e sanguinosa.

Siamo dalla parte delle guardie carcerarie assassine? Stiamo armando i proprietari delle piantagioni?

Manipolazione di massa

In assenza di una motivazione convincente per aiutare Israele nella sua campagna di genocidio a Gaza, i nostri leader devono intraprendere una guerra parallela contro l’opinione pubblica occidentale – o almeno per manipolare le menti.

Mettere in discussione il diritto di Israele di sterminare i palestinesi a Gaza, scandire uno slogan che chiede la liberazione dei palestinesi dall’occupazione e dall’assedio, volere uguali diritti per tutti nella regione – tutto questo viene ora considerato l’equivalente dell’antisemitismo .

Manipolazione dei media

Chiedere un cessate il fuoco per evitare che i palestinesi muoiano sotto le bombe significherebbe odiare gli ebrei.

La misura in cui queste manipolazioni discorsive non solo sono ripugnanti, ma costituiscono esse stesse antisemitismo, dovrebbe essere ovvia, se non fossimo così incessantemente e completamente manipolati dalla nostra classe dirigente.

Coloro che difendono il genocidio di Israele suggeriscono che non sono solo il governo e l’esercito di estrema destra israeliani, ma tutti gli ebrei che vogliono la distruzione di Gaza, la pulizia etnica della sua popolazione e l’uccisione di migliaia di bambini palestinesi.

Questo è il vero odio verso gli ebrei.

Ma la strada verso questa operazione di manipolazione di massa è già aperta da tempo. Tutto è iniziato molto prima che Israele radesse al suolo Gaza.

Quando Jeremy Corbyn è stato eletto leader del partito laburista nel 2015, ha portato per la prima volta un significativo programma antimperialista nel cuore della politica britannica. E come convinto difensore dei diritti dei palestinesi, era visto dall’establishment come una minaccia per Israele, uno stato cliente di cruciale importanza degli Stati Uniti e il fulcro della proiezione della potenza militare israeliana nell’Occidente nel Medio Oriente ricco di petrolio.

Le élite occidentali potevano solo rispondere con un’ostilità senza precedenti a questa sfida alla loro eterna macchina da guerra. Questo sembra essere stato debitamente notato dal successore di Corbyn, Keir Starmer, che da allora si è assicurato di presentare il Partito Laburista come il maggiore sostenitore della NATO .

Durante il mandato di Corbyn, l’establishment non ha perso tempo e ha sviluppato rapidamente la migliore strategia possibile per mettere il leader laburista permanentemente sulla difensiva e minare le sue consolidate credenziali antirazziste. È stato descritto come antisemita .

L’ex leader laburista Jeremy Corbyn (al centro) in una manifestazione per la Palestina

La campagna diffamatoria non solo ha danneggiato Corbyn personalmente, ma ha anche fatto a pezzi il Partito Laburista, trasformandolo in una marmaglia di fazioni rivali, divorando tutta l’energia del partito e rendendolo ineleggibile.

Campagna diffamatoria

Questa stessa strategia viene ora impiegata contro gran parte del pubblico britannico e americano.

A dicembre, la Camera dei Rappresentanti ha approvato a stragrande maggioranza una risoluzione che equipara l’antisionismo – in questo caso, l’opposizione alla guerra genocida di Israele contro Gaza – all’antisemitismo.

I manifestanti che si sono riuniti per chiedere un cessate il fuoco per porre fine alle uccisioni a Gaza vengono definiti “rivoltosi”, mentre il loro slogan ” dal fiume al mare ” che chiede pari diritti tra ebrei israeliani e palestinesi è denunciato come un “grido di battaglia per l’eradicazione dello Stato di Israele e del popolo ebraico.”

Inoltre, si tratta di un’ammissione involontaria da parte della classe dirigente occidentale che Israele – costituito come uno stato ebraico sciovinista e coloniale di coloni – non potrà mai consentire ai palestinesi l’uguaglianza o libertà significative, non più di quanto il Sudafrica dell’apartheid avrebbe potuto fare per la popolazione nera indigena.

In una completa inversione della realtà, l’opposizione al genocidio viene presentata dai politici americani come un genocidio.

Questa campagna diffamatoria di massa è così priva di significato che le élite occidentali si stanno addirittura rivoltando contro se stesse per porre fine alle libertà di parola e di pensiero nelle istituzioni in cui dovrebbero essere fortemente protette.

I presidenti di tre importanti università americane – da cui emergeranno i prossimi esponenti della classe dirigente – sono stati interrogati dal Congresso sulla minaccia di antisemitismo posta agli studenti ebrei dalle proteste nei campus che chiedono la fine delle stragi a Gaza.

La presidentessa di Harvard Claudine Gay (a sinistra) e

la presidentessa dell’Università della Pennsylvania Liz Magill (al centro) testimoniano davanti al Congresso sull’antisemitismo

nel campus, 5 dicembre 2023 (AFP)

L’ordine delle priorità dell’Occidente è stato messo a nudo: proteggere la sensibilità ideologica di una parte di studenti ebrei che sostengono con fervore il diritto di Israele di uccidere i palestinesi si è rivelato più importante che proteggere i palestinesi dal genocidio o difendere le libertà democratiche fondamentali in Occidente per opporsi al genocidio.

La riluttanza dei tre rettori universitari a cedere alle richieste dei politici di soffocare la libertà di parola e di pensiero nel campus ha portato a una campagna per tagliare i fondi alle loro istituzioni e a chiedere di avere la loro testa.

Una di loro, Elizabeth Magill dell’Università della Pennsylvania, è già stata costretta a lasciare il suo incarico .

Crisi su tutti i fronti

Questi sviluppi non sono il risultato di una psicosi strana, temporanea e collettiva che ha attanagliato le istituzioni occidentali. Sono un’ulteriore prova del disperato fallimento nel fermare la traiettoria a lungo termine dell’Occidente verso crisi su più fronti.

Sono un segno, in primo luogo, che la classe dominante capisce che è ancora una volta visibile agli occhi del pubblico come classe dominante, e che i suoi interessi cominciano a essere visti come completamente separati da quelli della gente comune. I nostri occhi si spalancano.

Il fatto stesso che possiamo ancora una volta parlare di “establishment”, “classe dominante” e “lotta di classe” senza sembrare sconvolti o vivere negli anni ’50 è un’indicazione del fallimento della gestione della percezione – e della manipolazione narrativa – così centrale a sostenere il progetto politico occidentale a partire dalla fine della Seconda Guerra Mondiale.

Le affermazioni sul trionfo dell’ordine liberale-democratico proclamate a gran voce alla fine degli anni ’80 da intellettuali come Francis Fukuyama – o sulla “fine della storia ”, come lui pomposamente la chiamava – sembrano oggi “chiaramente assurde”.

E questo perché, in secondo luogo, le élite occidentali chiaramente non hanno risposte alle più grandi sfide del nostro tempo. Si dibattono nel tentativo di affrontare i paradossi inerenti all’ordine capitalista che la democrazia liberale era lì per nascondere.

La realtà sta sfondando la patina ideologica.

La più catastrofica è la crisi climatica . Il modello capitalista del consumo di massa e della concorrenza fine a se stessa si sta rivelando suicida.

Le risorse limitate – soprattutto nelle nostre economie dipendenti dal petrolio – rendono la crescita una stravaganza sempre più costosa. Coloro che sono cresciuti fin dalla nascita per aspirare a un tenore di vita migliore di quello dei loro genitori non diventano più ricchi, ma più disillusi e amareggiati.

E la promessa di progresso – di società migliori, più gentili e più egualitarie – ora suona come un brutto scherzo alla maggior parte degli occidentali sotto i 45 anni.

Miscela di bugie

L’affermazione che l’Occidente è il migliore comincia a dare la sensazione che poggi su fondamenta instabili, anche per il pubblico occidentale.

Questa idea è crollata da tempo all’estero, nei paesi devastati dalla macchina bellica occidentale o in attesa del proprio turno. L’ordine liberale democratico non offre loro altro che minacce: esige lealtà o punizione.

È in questo contesto che avviene l’attuale genocidio a Gaza.

Come sostiene, Israele è in prima linea, ma non nello scontro di civiltà. È un avamposto esposto e precario dell’ordine democratico liberale, dove l’intruglio di bugie sulla democrazia e sul liberalismo è nella sua forma più tossica e meno convincente.

Israele è uno stato di apartheid che si autodefinisce “l’unica democrazia in Medio Oriente”. Le sue brutali forze di occupazione si autodefiniscono “l’esercito più morale del mondo”. E ora il genocidio di Israele a Gaza viene mascherato da “eliminazione di Hamas”.

Israele ha sempre dovuto nascondere queste bugie con l’intimidazione. Chiunque osi denunciare gli inganni viene definito antisemita.

Ma questa strategia sembra gravemente offensiva – addirittura disumana – quando si tratta di fermare il genocidio a Gaza.

Dove porta tutto questo, in definitiva?

Quasi dieci anni fa, l’accademico e attivista pacifista israeliano Jeff Halper scrisse un libro, “ Guerra contro il popolo ”, in cui avvertiva: “ In una guerra senza fine al terrorismo, siamo tutti condannati a diventare palestinesi ”.

Non solo i “nemici” dell’Occidente, ma anche le loro popolazioni finirebbero per essere visti come una minaccia agli interessi di una classe dirigente capitalista determinata a mantenere i propri privilegi e ad arricchirsi continuamente, qualunque sia il costo per il resto di noi.

Questo argomento – che sembrava iperbolico quando lo mandò in onda per la prima volta – comincia a sembrare preveggente.

Gaza non è solo la prima linea della guerra genocida condotta da Israele contro il popolo palestinese. È anche una prima linea nella guerra delle élite occidentali contro la nostra capacità di pensare in modo critico, sviluppare stili di vita sostenibili e chiedere che gli altri siano trattati con la dignità e l’umanità con cui noi stessi vogliamo essere trattati.

Sì, le linee del fronte sono tracciate. E chiunque si rifiuti di schierarsi con i malvagi è il nemico.

Fonte: Middle East Eye

Traduzione: Luciano Lago