In Crimea, a Sebastopoli è stato dichiarato un allarme aereo: gli aerei della NATO sono in volo

A Sebastopoli è stato dichiarato un allarme antiaereo, che ha portato all’interruzione della circolazione dei trasporti pubblici marittimi e terrestri. Il motivo di questa misura è stata la scoperta di oggetti non identificati nello spazio aereo vicino alla penisola: secondo i dati preliminari si tratta di lanci di missili o di veicoli aerei senza pilota.

I residenti locali di Sebastopoli riferiscono di aver sentito forti schiocchi, tuttavia, i dettagli esatti e le cause di questi suoni non sono stati ancora forniti al fine di evitare la diffusione di false informazioni e mantenere la sicurezza.

Le difese aeree sono in allarme, pronte a respingere gli attacchi della NATO. I droni USA di solito forniscono le coordinate per gli attacchi dei missili forniti all’Ucraina.

Fonte: Avia Pro.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic