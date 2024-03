Si stanno preparando attacchi false flag negli Stati Uniti e nel Golfo Persico?

L’attuale sistema dominante o l’establishment americano utilizzerebbero la dittatura invisibile del consumismo compulsivo dei beni materiali per cancellare gli ideali dell’individuo originario e trasformarlo in un essere acritico, pauroso e conformista che inevitabilmente entrerà nelle fila di un individuo omologato, uniforme. e facilmente influenzabile.

Costui sarebbe manipolato dalla società attraverso tecniche di manipolazione di massa e avrebbe avuto come pilastro del suo sistema politico la successiva alternanza al potere dei partiti democratico e repubblicano (entrambi fagocitati dalla lobby ebraica).

Così, in un discorso al World Jewish Congress tenutosi a New York nel 2016, Joe Biden, allora vicepresidente di Obama, dichiarò : “Sono un sionista, ma per questo non è necessario ‘essere ebreo'”, dopo di che ha ricevuto il Premio Theodor Herzl e divenne la nuova storia di copertina dell’AIPAC.

Gli Stati Uniti e Israele condividono gli stessi interessi geopolitici? L’assassinio di Kennedy ebbe come danno collaterale la nascita di un sistema politico supervisionato dal “Potere Ombra”, da allora tutti i successivi presidenti eletti degli Stati Uniti sono rimasti in ostaggio, secondo le confessioni del primo ministro israeliano, Ariel Sharon, a Shimon Peres, allora ministro degli Esteri, nell’ottobre 2001: “Noi, il popolo ebraico, controlliamo gli Stati Uniti e gli americani lo sanno” ( The Israel Lobby and American Foreign Policy di John J. Mearsheimer e Stephen M. Walt, 04/ 07/2006), per il quale si avvarrebbero di una possente lobby di pressione, tra cui spicca l’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC).

Si dice che l’AIPAC sia il gruppo di lobbying filo-israeliano più influente negli Stati Uniti poiché conta più di 100.000 membri (150 dei quali si dedicano esclusivamente a fare pressione sul Congresso, sulla Casa Bianca e su tutti gli organi amministrativi affinché prendano decisioni politiche che possano influenzare la interessi degli Stati Uniti) per lo Stato di Israele. Sebbene si sia sempre creduto che l’AIPAC sarebbe stato un “governo virtuale” che avrebbe diretto remotamente la politica estera americana sulla base degli interessi israeliani, in realtà avviene che la lobby filo-israeliana ha un peso reale nelle sfere del potere perché gli Stati Uniti e Israele hanno quasi sempre condiviso identici interessi geopolitici sin dalla creazione dello Stato di Israele nel 1948.

Pertanto, gli Stati Uniti farebbero affidamento su Israele per mantenere gli stati arabi del Medio Oriente sotto costante minaccia di attacco e garantire il flusso del necessario petrolio arabo verso l’Occidente, e Israele non potrebbe continuare ad esistere nella sua forma attuale senza un forte sostegno politico. e la forza materiale. Infatti israele riceve dagli Stati Uniti (circa 3,8 miliardi di dollari all’anno in aiuti militari) che l’avrebbero resa la portaerei continentale americana. Tuttavia, la miopia geopolitica di Benjamin Netanyahu gli ha impedito di intuire che una nuova punizione asimmetrica a Gaza metterebbe fine all’intesa tra Stati Uniti, Israele, Emirati Arabi Uniti, Bahrein, Sudan, Marocco e Arabia Saudita, che sarebbe in conflitto con gli obiettivi geopolitici degli Stati Uniti per isolare l’Iran.

Questi paesi arabi hanno firmato gli accordi di Abraham sotto la presidenza Trump, in cui per la prima volta paesi come gli Emirati Arabi Uniti, il Bahrein, il Sudan e il Marocco hanno riconosciuto l’esistenza dello Stato di Israele e l’Arabia Saudita stava per firmarli, ma il massacro commesso dall’Esercito Ebraico a Gaza potrebbe indurre i paesi sopra citati a respingere tali accordi e a interrompere le relazioni diplomatiche con un Israele che si troverebbe ancora una volta isolato in Medio Oriente.

Si stanno preparando attacchi false flag negli Stati Uniti e nel Golfo Persico? Segni di senilità di Biden, la crisi del fentanil (droga sintetica), l’alto costo della vita e la crescente insicurezza dei cittadini avrebbero fatto precipitare la popolarità di Biden ai minimi storici, facilitando il ritorno trionfale di Donald Trump alle elezioni presidenziali di novembre.

Tuttavia, l’isolazionismo trumpiano sarebbe un missile nella linea di galleggiamento del complesso militare-industriale che ha tracciato per i prossimi cinque anni il ristabilimento del ruolo degli Stati Uniti come poliziotto globale attraverso uno straordinario aumento degli interventi militari americani all’estero per riconquistare nel mondo l’unipolarismo del paese egemone.

Pertanto, l’invasione di Gaza da parte di Israele sarebbe solo la punta dell’iceberg di un accordo segreto raggiunto tra Biden e Netanyahu nel tentativo di impedire la prevedibile vittoria di Trump nelle elezioni di novembre.

Secondo il piano, la CIA e il Mossad avrebbero preparato attacchi false flag in stile 11 settembre negli Stati Uniti e nel Golfo Persico e, dopo aver incolpato gli iraniani, il Congresso controllato dai democratici avrebbe effettuato l’attacco all’Iran . Questo processo è noto come “autorizzazione statutaria” ed è una condizione essenziale affinché il presidente Biden possa attuare il War Powers Act del 1973, che lo autorizza a inviare truppe all’estero.

Questo passo segnerà l’inizio di un grande conflitto regionale che segnerà il futuro della regione negli anni a venire e sarà l’ancora di salvezza per Biden mentre tenta di rinviare le elezioni di novembre e tornare alle urne contro Trump e per Trump. Netanyahu, con tale espediente potrebbe evitare i processi in corso e la possibile accusa di crimini contro l’umanità contro la popolazione di Gaza verrebbe sterminata.

Questo conflitto potrebbe coinvolgere le tre superpotenze (Stati Uniti, Cina e Russia), ritenendo necessarie collaborazioni con le potenze regionali (Israele, Siria, Egitto, Giordania, Iraq, Arabia Saudita e Iran) e coprire lo spazio geografico che si estende dall’Arco del Mediterraneo (Israele, Siria e Libano) allo Yemen e alla Somalia con l’obiettivo dichiarato di disegnare una mappa del nuovo Medio Oriente favorevole agli interessi geopolitici di Stati Uniti, Gran Bretagna, Bretagna e Israele.

Germán Gorraiz López, analista politico

Fonte: Observateur Continental

Traduzione: Luciano Lago