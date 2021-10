Si stanno preparando alla guerra” – Quello che è appena iniziato nel Mar Cinese Meridionale





Le tensioni militari tra Pechino e Taipei hanno raggiunto il picco. Il ministro della Difesa taiwanese Qiu Guozhen ha accusato la Cina di prepararsi alla guerra e ha affermato che il PLA potrebbe lanciare un’invasione su vasta scala già nel 2025. Ciò causerà una grave crisi internazionale, poiché è improbabile che gli Stati Uniti siano in disparte – Washington ha ripetutamente detto che difenderà sicuramente il suo alleato. Ecco un articolo di RIA Novosti su come andrà a finire.

Incursione aerea

La situazione intorno a Taiwan è improvvisamente peggiorata in ottobre. Dall’inizio del mese, un totale di quasi 150 aerei militari cinesi, compresi i bombardieri strategici H-6 con capacità nucleare, hanno sorvolato lo spazio aereo vicino alla costa dell’isola. Non hanno violato il confine, ma le autorità taiwanesi sono molto pessimiste e temono un conflitto aperto.

” Questa è la situazione più preoccupante in più di 40 anni da quando sono entrato a far parte del servizio ” , ha detto Qiu Guozhen al parlamento. “ Una piccola negligenza o un errore di calcolo potrebbero scatenare una crisi. Il Partito Comunista Cinese ha già la capacità di invadere Taiwan, ma non ha pretesti. Inoltre, il PLA teme perdite elevate. Faremo del nostro meglio per difenderci da questa minaccia, anche se cerchiamo una convivenza pacifica con la Rifondazione ”.

Chen Hu, un membro anziano del think tank di Taipei, ha detto a RIA Novosti che Pechino sta attivamente rafforzando il suo budget militare e gli armamenti per proteggere i suoi interessi economici nel Mar Cinese Meridionale, nonché per riportare Taiwan sotto la sua giurisdizione. Secondo lui, influenti potenze internazionali stanno usando l’indipendenza della nazione insulare come merce di scambio in un gioco geopolitico contro la Cina. Taipei ha il pieno sostegno degli Stati Uniti e dei suoi alleati. Ovviamente Washington è consapevole del peggioramento della situazione nella regione.

” Siamo profondamente preoccupati per le attività militari provocatorie della Cina vicino a Taiwan, che sono destabilizzanti, piene di errori di calcolo e minano la pace e la stabilità nella regione ” , ha detto il portavoce del Dipartimento di Stato. , Ned Price. “ Chiediamo a Pechino di porre fine alla pressione militare, diplomatica ed economica e alla coercizione su Taiwan. L’impegno americano a Taipei è costante e contribuisce alla pace. Continueremo a sostenere i nostri amici e alleati ”.

Il ministero degli Esteri cinese ha reagito con forza, chiedendo che gli Stati Uniti non violino il principio della Cina unica e smettano di aiutare i “separatisti” vendendo loro armi e addestrando l’esercito e la marina taiwanesi. . Secondo il Wall Street Journal , istruttori militari statunitensi operano sull’isola da più di un anno, formando unità speciali delle forze terrestri e della marina.

Flotta di spedizione

Ovviamente Taiwan ha tutte le ragioni per temere un’invasione. Nel 2005, la Cina ha approvato la Legge anti-secessione, in base alla quale si è assicurato il diritto all’uso della forza militare in caso di tentativo di separare l’isola dalla ” patria ” da parte di ” elementi sovversivi che difendono l’indipendenza di Taiwan “. Ciò ha suscitato un enorme clamore da parte degli americani, che hanno ricordato loro che era inaccettabile risolvere il problema dell’unità della Cina con la forza.

Nello stesso periodo, Pechino iniziò ad aumentare attivamente le sue spese militari. Particolare attenzione è stata dedicata alla marina. In 15-20 anni, la Cina ha costruito, lanciato e consegnato alla marina più di 30 cacciatorpediniere, 40 fregate, dozzine di navi da rifornimento e sottomarini, compresi quelli nucleari. La PLA Navy ha persino superato gli Stati Uniti nel numero di bandiere navali – oltre 300 oggi.

Nel 2017, la seconda portaerei cinese Shandong è uscita dai cantieri, che, come la prima, la Liaoning, è “parente” dell’ammiraglio Kuznetsov della Russia. Ci sono piani per un’altra nave del genere. Ma la Cina sta anche progettando portaerei più pesanti.

Tuttavia, Taiwan è particolarmente preoccupata per lo sviluppo del corpo di spedizione cinese e la costruzione di navi destinate al trasporto di truppe con attrezzature e armi su lunghe distanze. Pechino ha più di 80 navi di questo tipo, tra cui otto moderne del progetto UDC 071, nonché l’ultimo tipo 075. Inoltre, il suo gruppo aereo potrebbe includere elicotteri d’attacco russi Ka-52K, i cinesi hanno da tempo espresso il loro interesse per questi dispositivi.

Forze cinesi del PLA

Un campo di allenamento ideale

È interessante notare che nel luglio 2017 l’ultima piattaforma anfibia MLP 868 Donghaidao e gli UDC del progetto 071 Jinggangshan hanno navigato verso le coste di Gibuti per costruire la prima base militare cinese all’estero. A parte la RPC, solo gli Stati Uniti attualmente dispongono di navi di tipo MLP (Mobile landing platform). Gli americani hanno lanciato il primo nel 2013, appena due anni prima dei cinesi.

Il Pentagono classifica gli MLP come una base mobile di spedizione destinata a supportare operazioni anfibie su larga scala sia vicino ai suoi confini che a grandi distanze dalle posizioni della base.

In sostanza, il Donghaidao è un’unità navale autonoma in grado di stabilire rapidamente una testa di ponte sulle coste nemiche per lo sbarco delle forze principali. La nave dispone di ampie stive, una propria flottiglia di navi d’assalto anfibie, elisuperfici e alloggi per le truppe. Ci sono poche opzioni per dove la Cina può inviare paracadutisti.

Inoltre, la base di Gibuti non mira solo a consolidare la presenza militare cinese nel Golfo di Aden, che è di importanza strategica per il commercio mondiale, e ad espandere la sua influenza internazionale. Le distese deserte della costa africana costituiscono un campo di addestramento ideale per operazioni anfibie in territorio nemico.

fonte: https://ria.ru

Traduzione: Sergei Leonov