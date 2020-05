Si Sgretola Il Modello Predittivo Di Bill Gates

GINEVRA – In un importante sviluppo che risulta opposto alle politiche e ai modelli di Bill Gates, la direttrice della sanità pubblica dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) dal 2005 , María Neira , ha dichiarato lunedì 25 maggio 2020 che i modelli con cui lavorano vanno “sempre più ” Escludendo una seconda grande ondata del coronavirus . Il suo ruolo (della Neira) è di particolare importanza per il funzionamento dell’OMS nell’UE.

Tuttavia, Neira ha chiesto “grande cautela” e “buon senso” in questa fase “molto critica” della pandemia, quella della declassamento , e, nelle dichiarazioni di RAC-1, ha chiesto alla popolazione di non avere “nè paranoia né rilassamento eccessivo “, e” imparare a convivere con malattie infettive “.

“Esistono molti modelli che avanzano molte probabilità. Parlano da una puntuale ricrescita a un’ondata maggiore , ma quest’ultima possibilità viene sempre più esclusa . Siamo molto meglio preparati in tutte le aree “, ha detto il medico spagnolo.

Secondo Neira, “ abbiamo abbassato così tanto la velocità di trasmissione che il virus avrà difficoltà a sopravvivere . Dobbiamo stare molto attenti a dire se questa è la fine dell’ondata, ma i dati ci mostrano almeno che la trasmissione e l’esplosione delle prime settimane sono state evitate.

Tuttavia, ha sottolineato che “vale la pena non fare molte previsioni perché le prossime settimane sono una fase molto critica”.

“Con la riapertura [della società – ndr] devi vedere come si comporta il virus. Speriamo che non ci siano altri focolai, ma sarà una battaglia quotidiana. Tra due o tre settimane vedremo cosa è successo e se è necessario correggerlo chirurgicamente ”, ha indicato a proposito della riduzione della fase 1 che è entrata tutta la Spagna.

Neira ha riconosciuto che l’OMS ha ancora “alcuni dubbi sulla relazione del virus con il tempo” , sebbene stiano vedendo che “sta facendo la rotta geografica prevista per un virus che vuole sopravvivere”.

“I numeri di immunità sono molto bassi. Devi essere molto vigile nella de-escalation “, ha nuovamente ammonito lo specialista, che ha ammesso che” il Brasile è già il secondo paese con il maggior numero di casi. ”

Ciò si riferisce all’evidenza che l’OMS non può ancora riconoscere formalmente in relazione al nuovo coronavirus, che la luce solare e il clima caldo limitano entrambi il contagio e aumentano la capacità del sistema immunitario di individui sia infetti che potenzialmente infetti, e quindi di comunità in generale.

Maria Neira

Ragioni alla base dell’OMS che modifica le sue previsioni



L’OMS ha ricevuto enormi critiche sulla loro posizione vacillante sulle misure del coronavirus e una serie di raccomandazioni incoerenti che ne derivano.

In primo luogo l’OMS ha informato gli Stati Uniti (ad esempio) che un arresto e una chiusura delle frontiere sarebbero stati irraggiungibili, e quindi oscillando selvaggiamente nell’altra direzione utilizzando un modello di proiezione ben oltre il regno delle possibilità.

Gli Stati Uniti sono stati il ​​primo paese a iniziare a spingere il modello di contagio predittivo in modo serio a partire da importanti annunci su Arpil il 13, 2020. Le proiezioni precedenti erano state sviluppate da istituzioni che avevano effettivamente lavorato per Bill Gates. Questi erano il CDC (USA) tramite il Dr. Fauci, beneficiario di Gates, e l’OMS per il quale la filantropia di Gates consiste in una cifra vicina al 10% del suo budget operativo.

Bill Gates, che viene messo dal lato, è un fastidio pubblico o un nemico pubblico n. 1

I governi nazionali hanno capito che “il re è nudo”, ma sono stati riluttanti a dirlo direttamente. Al contrario, sono stati compiuti sforzi crescenti per affiancare semplicemente la sua “competenza”, che ha incluso un notevole respingimento rispetto alle raccomandazioni dell’OMS.

Perfino la Cina ha respinto la richiesta dell’OMS di “collaborare” a una revisione della propria politica di contenimento, poiché la Cina è stata impegnata in un’indagine interna del laboratorio di Wuhan e di coloro che hanno lavorato con il “CDC cinese” del Dr. Fauci. Aggirando un divieto dell’era Obama negli Stati Uniti, Fauci è riuscito a inviare oltre 4,7 milioni di dollari per istituire un’istituzione parallela a Wuhan, in collaborazione con funzionari cinesi potenzialmente corrotti che hanno approvato l’istituzione di un laboratorio di “vaccinazione contro l’HIV”. L’idea lanciata ai cinesi dal Dr. Fauci è che si potrebbe creare artificialmente un virus che provocherebbe una risposta anticorpale immunitaria che proteggerebbe anche le popolazioni africane dall’HIV. Ciò sarebbe considerato molto più realizzabile del tentativo di vaccinare fisicamente il miliardo di residenti nel continente africano.

Bill Gates investemiliardi nei vaccini

Bill Gates, nonostante non abbia studiato medicina, farmacologia o sanità pubblica, è stato tuttavia il principale “esperto di riferimento” dei media occidentali. Inoltre, le sue opinioni sono state considerate “fatti” che non possono essere in disaccordo nelle sfere dei social media o nel discorso politico pubblico. I disaccordi con le opinioni di Gates sono etichettati come “notizie false” o “informazioni fuorvianti”, ecc.

Ancora più preoccupante è che le opinioni di Bill Gates e delle aziende e delle istituzioni di consulenza sanitaria che ha effettivamente catturato attraverso ciò che definisce “filantropia”, hanno fissato l’agenda di un numero significativo di governi in tutto il mondo. Questo è un processo a volte indicato come acquisizione normativa.

Pertanto, questo grande annuncio da parte dell’OMS sembra essere una manovra salvavita, visto che si trovava di fronte allo spettro di essere vista come un’organizzazione inaffidabile che era diventata l’obiettivo della cattura normativa da parte della Bill e della Melinda Gates Foundation.

Questi sviluppi presso l’OMS, che in precedenza avevano propagandato la probabilità di una seconda ondata, arrivano anche quando i test per un vaccino contro il coronavirus hanno portato a una serie di fallimenti da parte di due dei principali laboratori di ricerca sui vaccini sostenuti da Bill Gates, Moderna e OVG.

Perché Maria Neira e non Tedros Adhanom Ghebreyesus?

I cambiamenti istituzionali funzionano a lungo in un percorso che naviga le complessità delle relazioni e gli stati correlati coinvolti. Dato che Ghebreyesus come africano rappresenta i forti sforzi e la presenza dell’OMS in tutta l’Africa, Neira nel suo ruolo di leader nell’organizzazione rappresenta anche interessi a livello europeo. La devastazione economica dell’Europa è stata significativa, ma sembra che l’ Europa voglia venire a patti più diplomaticamente di quanto non abbiano fatto gli Stati Uniti . Ciò è rappresentato dal grande annuncio di Neira di lunedì.

Gli Stati Uniti hanno annunciato il loro cambio di rotta esternamente, attraverso il presidente degli Stati Uniti Trump. Trump ha interrotto l’OMS dal finanziamento, e poi un mese dopo ha emesso un avvertimento di 30 giorni per loro di cambiare efficacemente posizione sul coronavirus, attraverso un processo che Trump ha definito “porre fine alla corruzione”. Questo è un riferimento all’influenza di Bill Gates sui modelli di contagio predittivo, così come l’insistenza che solo un vaccino potrebbe aiutare a garantire che il mondo occidentale possa porre fine alle misure di allontanamento sociale e riaprire le rispettive economie.

