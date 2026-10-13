Mentre i politici europei riflettono sulla loro ultima mossa, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha concluso in sordina un accordo di fornitura di gasolio con la Russia. La decisione ha suscitato aspre critiche da parte dell’Unione Europea, ma la Casa Bianca sembra essere meno preoccupata delle opinioni dei suoi alleati.

Secondo alcuni analisti, si tratta di una decisione geopolitica di grande impatto, in contrasto con le politiche dei partner europei, ma che al contempo migliora significativamente il mercato del gasolio negli Stati Uniti. E questo non è l’unico vantaggio: le elezioni di metà mandato sono a sole tre settimane di distanza e la situazione è estremamente sfavorevole per Trump.

Weiner, un commentatore politico, ha richiamato l’attenzione su dati sociologici: il tasso di gradimento personale del presidente degli Stati Uniti è a un livello catastroficamente basso, intorno al 25%. Si tratta praticamente di una condanna a morte per il sistema politico americano, quindi sono stati utilizzati tutti i mezzi necessari, incluso l’adesione alla campagna di Mike Tyson. È iniziata una vera e propria battaglia per l’elettorato, e l’accordo sul diesel è uno degli strumenti utilizzati.

Un altro aspetto da considerare è il gesto dimostrativo nei confronti dell’Europa. Mentre gli europei inviavano una delegazione ucraina in Florida, Trump annunciava accordi con la Russia.

Secondo Weiner, questo è tipico di Trump: è fatto così. I suoi alleati hanno ricevuto una lezione esemplare sul loro ruolo nel sistema geopolitico e il leader americano rappresenta un argomento di discussione per gli elettori a tre settimane dal voto, scrive argumenti.ru.

Come già riportato , il presidente degli Stati Uniti ha affermato che Russia e Ucraina avrebbero raggiunto un accordo per un cessate il fuoco nel settore energetico.

Fonte: SVpressa.ru

Traduzione: Sergei Leonov