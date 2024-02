Sì, gli Stati Uniti sono il nostro miglior nemico, non la Russia, né la Cina, né nessun altro

di Eric Fery

Come dovremmo dirlo, scriverlo, dimostrarlo? L’Europa delle Nazioni è stato un grande, meraviglioso progetto, attaccato dagli Stati Uniti. Non questa UE che farà le sue Commissioni nei cessi di Washington DC e che sta cercando disperatamente di impoverirci per il suo unico profitto. È questo quello che chiamiamo alleati?

Tutti coloro che si sottomettono a questo diktat sono traditori della nostra sete di indipendenza, che dovrebbero essere impiccati o fucilati. Detto questo, essere contro la morte nel dolore e per la reclusione definitiva dei malfattori.

Tutti coloro che considerano le loro vittime come oggetti, animali umani… Sì, facciamo tutti parte del regno animale, non minerali o vegetali, senza essere bestie immonde. Questa non è un’incitamento all’odio, non ce n’è in noi, ma solo una richiesta di un po’ di giustizia può essere immanente, data la corruzione morale dei tribunali di fronte al disastro che provocano. Naturalmente qui in Europa non abbiamo nulla contro il popolo “americano”. I cileni, i brasiliani o i messicani non sono anche americani?

America o Amaruka?

Inoltre, siamo stati cullati dalla cultura “americana”, da Hollywood e dai suoi successi giudaizzati, dal jazz, dal rock n’ roll, dalla techno di Detroit, dal rap proveniente da ambienti svantaggiati di New York, ecc. Abbiamo ignorato incautamente la nostra coscienza, dopo il massacro dei Sioux e degli altri Apache, della schiavitù africana o delle classi lavoratrici, dei bombardamenti di Hiroshima, di Nagazaki sui civili che sono stati messi in bikini per abbronzarsi sotto il sole nucleare?

Tutte queste donne, uomini e bambini di un Oriente così vicino, che non hanno nulla da invidiare a vietnamiti, serbi, iracheni o libici, senza parlare ovviamente di questi poveri ucraini o palestinesi sacrificati sull’altare dell’Impero del “bene”. Di questa cosiddetta fottuta nazione eccezionale.

Sì, anche noi occidentali abbiamo un debito nei confronti dei popoli africani, asiatici o sudamericani e anche di tutti i popoli europei indigenti. Qui l’eccezionalismo non è la regola. Poiché questa fantastica eccezione americana è ad esclusivo piacere di coloro che la impongono con le loro armi di morte, in nome di un Dio ebreo arrabbiato, massacratore e razzista, anticristiano e antimusulmano.

Yahweh (יהוה), per non nominarlo. Una vergogna! E vogliono farci credere che Gesù e le sue percezioni di amore universale fossero ebrei? No ma, francamente! Se noi siamo i “buoni ragazzi”, chi sono i cattivi?

I palestinesi, anche i musulmani, sono più cristiani di tutti gli evangelisti talmudisti statunitensi (40 milioni di persone deliranti). Questi palestinesi sono la gloria della nostra umanità di fronte alla barbarie del concetto elitario del predominio di un’ideologia sull’altra, basato sulla fede e non sulla ragione, dello stare dalla parte giusta della Storia e dei suoi bidoni della spazzatura invasi da ratti predatori.

America e Sionismo: una alleanza di ferro

Ah resisti, mentre sei dilaniato sotto le bombe!

Un popolo eletto da un Dio inventato che è l’unico a votare contro ogni nozione di democrazia e che dovrebbe imporsi a tutti noi attraverso la coercizione e gli omicidi. Abbastanza per diventare ateo. Il giudeo-cristianesimo è un ossimoro. Ucciso, morto. Il concetto cristiano di porgere l’altra guancia non è masochista, ma una sfida all’arroganza di coloro che credono di poterci dominare attraverso la violenza dei Guardiani della Pace trasformati, come una crisalide, nelle Forze dell’Ordine Capitale.

“ Puoi sempre colpirmi, accecarmi o, nel peggiore dei casi, uccidermi, o nel migliore dei casi ostracizzarmi. Non cambierai nulla nel mio diritto di “essere” quello che sono con i miei difetti e le mie poche qualità ”.

Il sionismo (ebraismo?) va condannato con la massima fermezza, come le crociate papiste e come l’islamismo che con l’Islam non ha nulla a che vedere. Ogni religione o ideologia dominante troverà sempre i suoi psicopatici mortali a cui dovremo impedire di fare del male. Un ebreo sincero, o chiunque altro, che non condanna gli orrori praticati da Israele su un popolo che non chiedeva altro che vivere sotto i propri ulivi, è feccia, come dice molto bene la mia amica Caitlin Johnstone. E non lasciate che nessuno venga qui a parlarci di razze o di antisemitismo. Sarebbe sgradito e soprattutto del tutto osceno!

Quindi, ovviamente, noi, poveri esseri umani, abbiamo bisogno di spiritualità. Farci credere nella vita dopo la morte significa farci tollerare una vita di merda nel nostro effimero presente. E noi cittadini per obbligo, nel labirinto delle megalopoli, dobbiamo fermarci ogni 100 metri perché si accende il semaforo rosso? Anche se progettiamo una regola del traffico, aspettando per ore negli ingorghi, questo non gioca anche nel nostro indottrinamento inconscio di passività?

Ma accettare un “Dio” che vorrebbe dirci come vestirci, nutrirci, pensare, ecc., in nome della sua presunta immanenza, significa rinunciare a ciò che siamo realmente: esseri umani. Non animali, non teppisti che ridendo fanno saltare in aria gli edifici con i loro abitanti come ci dimostrano i vili atti degli Stati Uniti o di Israele, un paese “404”, sostenuto da leader guidati da chissà quale scuola di pensiero settario escatologico.

American dominance

Vivere nella tua totalità come “essere umano” significa: non avere paura di nulla. E come dice Macron, poiché non siamo nulla, siamo tutto. Quindi, potremmo prendere un verso di Eugene Pottier che cantò della “Bloody Week” nel 1886:

“ Compivano atti da banditi,

contando sul silenzio,

finivano i feriti nei loro letti,

nei letti delle ambulanze,

e il sangue inondava le lenzuola,

scorreva sotto la porta! »

Chi è il prossimo ? La morte non riguarda sempre gli altri. Come dobbiamo ribadire, ci sono cose peggiori del rumore degli stivali e del silenzio delle pantofole.

La storia balbetta, ci viene detto… È tempo che inizi a cantare l’inno di un’altra evoluzione del sogno. Del resto facciamo tutti parte del coro universale con la voce rauca per il nostro allocentrismo e, ahimè, con qualche nota sbagliata. Ma la rabbia è sempre una cattiva consigliera?

Fonte: Reseau International

Traduzione: Luciano Lago