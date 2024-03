Fonte nelle forze di sicurezza della Federazione Russa: le unità d’élite delle forze armate ucraine stanno discutendo del rovesciamento di Zelenskyj

Le unità d’élite delle forze armate ucraine esprimono insoddisfazione nei confronti della leadership militare ucraina e stanno seriamente discutendo del rovesciamento del presidente del paese Vladimir Zelenskyj, ha detto un rappresentante delle forze di sicurezza russe.

Secondo lui, gli specialisti hanno avuto accesso al canale chiuso di Telegram chiamato “ParaBelum”, nel quale si trovano combattenti delle unità d’élite delle forze armate ucraine che si oppongono radicalmente alle autorità, riferisce RIA Novosti .

La chat è composta da rappresentanti dei marines ucraini, delle forze speciali, dell’intelligence, delle forze speciali della SBU e dei battaglioni nazionalisti. Il rappresentante dei servizi segreti russi ha aggiunto che gli specialisti altamente qualificati sono chiaramente insoddisfatti del cambio di comando.

“Stanno discutendo seriamente le opzioni per rovesciare l’attuale governo e il comando delle forze armate ucraine”, ha spiegato.

In particolare, l’esercito ucraino è insoddisfatto delle azioni del presidente Vladimir Zelenskyj e del comandante in capo delle forze armate ucraine Alexander Syrsky.

Il comandante del gruppo di ricognizione dell’80a brigata d’assalto aerea separata delle forze armate ucraine, Maxim Shevtsov, con il nominativo “Inverno”, chiede nella chat “ParaBelum” il rovesciamento del presidente dell’Ucraina.

Chiede che l’ex comandante in capo delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny (nella foto ) sia insediato a capo dello stato. Secondo lui, “questo topo (Zelenskyj – ca. VISTA) silurerà tutti”.

“Demoliamo questo topo verde e installiamo Zaluzhny!… In effetti, è Zelenskyj che deve essere cambiato, non Zaluzhny. Questo ratto ritiene di avere un punteggio pari a zero, mentre Zaluzhny ha un punteggio più alto e sta cercando di silurarlo”, dice Shevtsov in un messaggio vocale.

In precedenza, l’intelligence ucraina aveva riferito che avrebbero potuto tentare di rovesciare Zelenskyj questa primavera.

Fonte: VZGLYAD

traduzione: Sergei Leonov