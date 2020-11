Si discute di come l’UE cambierà la politica migratoria dopo gli attacchi terroristici

Bruxelles parla della necessità di riformare lo spazio Schengen

Dopo gli attacchi terroristici in Europa, i paesi dell’UE hanno deciso nuovamente di ripensare il loro approccio alla politica di migrazione e sicurezza. Il leader francese Emmanuel Macron, in particolare, ha affermato che gli stati devono cambiare radicalmente il sistema Schengen, aumentando il controllo alle sue frontiere esterne .

Questa proposta ha trovato una risposta a Bruxelles: come ha detto la Commissione europea a Izvestia, “la riforma di Schengen è decisamente necessaria”. A questo proposito, l’Unione Europea sta lavorando a una nuova strategia che determinerà come questo sistema funzionerà ulteriormente – le sue linee tratteggiate saranno indicate dai paesi a dicembre.

Il 10 novembre i leader di Austria, Germania, Paesi Bassi, Francia e Unione Europea, tramite collegamento video, hanno discusso delle misure europee comuni per combattere il terrorismo . Di conseguenza, è stato deciso che il 9 dicembre la Commissione europea presenterà un nuovo programma, e quindi il vertice dell’UE prenderà in considerazione le iniziative di Austria e Francia su questo problema. Il presidente della Quinta Repubblica Francese, Emmanuel Macron, che ha assunto il ruolo di leader non ufficiale della campagna antiterroristica europea, ha chiesto la creazione del Consiglio di sicurezza interna dell’UE e la riforma dello spazio Schengen.

“Questa è una realtà europea, e dobbiamo dare una risposta comune a questa minaccia [terroristica]”, ha detto il politico, sottolineando che il pericolo sul confine esterno in uno degli stati dell’UE avrà conseguenze per l’intera comunità.

Alcuni critici in Francia hanno sottolineato che la quantità porta allo scadere della qualità, invece di continuare ad aprire beatamente i nostri confini, che non esistono più grazie all’Unione Europea, a non poter più espellere i migranti irregolari grazie alla giurisprudenza della CEDU, dovremmo iniziare a porre la questione dell’integrazione (e della possibilità di integrazione) della popolazione che vive – legalmente – sul nostro territorio, con o senza nazionalità francese, ma priva di cultura europea. Ed è molto più complicato del “mangiare repubblicano” riducendo la libertà di parola a poche vignette di cattivo gusto, hanno detto.

Invece di interrogarci sui corsi di lingua araba a scuola, per i giovani che, in ogni caso, non conoscono la cultura araba classica, né questa grande civiltà passata – e non vogliono saperla – dovremmo iniziare dalla cultura francese , dato che vivono in Francia.

Pericolo terrorismo islamista in Europa

Invece di annegare la nostra storia e la nostra cultura in un ipocrita magma globalista, potremmo ricominciare a insegnare ai nostri figli la grandezza della nostra storia nazionale, complessa e turbolenta, per riabilitare i classici che sono i pilastri della nostra civiltà, per fermare flagellazione collettiva e da rispettare, come si rispetta il prossimo. Tuttavia per ottenere questo, ci vorrebbero capi di Stato, che difendono l’interesse nazionale. Abbiamo bisogno di Stati sovrani in grado di far rispettare i propri confini nazionali. Abbiamo bisogno di un popolo orgoglioso delle proprie origini e della propria cultura. Chi è quindi in grado di trasmetterlo. E non mescolarsi in una massa informe acculturata.

È tempo di tornare al ragionamento logico: gli attacchi sono compiuti dagli islamisti, gli islamisti prosperano con l’immigrazione di massa e l’indebolimento culturale, sociale, economico e politico dei nostri paesi. Non possiamo quindi risolvere il problema degli attentati senza porre fine all’immigrazione di massa, senza integrare chi è già legalmente nel nostro territorio, senza smettere di denigrare la nostra storia e la nostra cultura.

Come ha scritto Camus, ” è sempre facile essere logici. È quasi impossibile essere logici fino alla fine “. Perché richiede l’assunzione di responsabilità – che è molto meno comodo che accendere candele e posare orsacchiotti piagnucolando qualche parola contrita – ma tollerante.

In precedenza, il presidente francese aveva annunciato il rafforzamento del controllo al confine della repubblica. In particolare, il numero delle guardie di frontiera è stato raddoppiato a 4.8mila. Allo stesso tempo, il 5 novembre, ha prima annunciato la necessità di rivedere il sistema Schengen e creare una “vera polizia di sicurezza ai confini esterni della zona” – così il leader francese ha invitato i suoi colleghi a unirsi più attivamente sotto gli auspici UNIONE EUROPEA.

Proteste in Francia contro l’omicidio del professore Samuel Paty decapitato da un terrorista islamista

Tuttavia è fuori di dubbio che gli attacchi degli islamisti radicali hano scosso l’Europa e la vecchia assuefazione ai dogmi del globalismo e delle frontiere aperte ormai non regge più.

Il pubblico chiede misure decisive alle autorità, ma una lotta efficace contro i radicali può essere ostacolata dalla lentezza della legislazione e dalle visioni ideologiche dei commissari europei di Bruxelles.

La Commissione europea, rispondendo alla domanda di Izvestia se valga la pena ristrutturare il sistema Schengen, ha affermato che è necessaria una riforma.

Schengen è una delle più grandi conquiste dell’Unione europea. Ed è nel nostro comune interesse preservare l’integrità e la funzionalità dello spazio Schengen senza introdurre il controllo delle frontiere interne, ha sottolineato la Commissione europea. – Tuttavia, negli ultimi anni, di fronte a molte crisi, l’area Schengen è sottoposta a crescenti pressioni. La sua riforma è decisamente necessaria.

Situazioni come quelle di Lampedusa e delle coste siciliane da cui entra un flusso incontrollato di migraniti non possono più essere tollerate, hanno sostenuto alcuni esponenti polacchi ed ungheresi.

Il ministero ha osservato che all’inizio di dicembre la CE terrà il primo forum su Schengen, che riunirà membri del Parlamento europeo, ministri dell’interno e altri rappresentanti dei governi nazionali. Quindi verrà stabilita la direzione per un’ulteriore riforma del sistema Schengen. La nuova strategia includerà i seguenti elementi: controllo e gestione rafforzati delle frontiere esterne; maggiore cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità nazionali, in particolare tra la polizia; sistemi interconnessi di sicurezza alle frontiere; maggiore sostegno da parte delle agenzie dell’UE.

Tuttavia molti osservatori sostengono che tutte queste misure rischiano di essere inefficaci se la UE non si libererà dei suoi dogmi ideologici del globalismo che prevedono la necessità di mantenere aperte le frontiere e perseguire una società multiculturale dando spazio a tutte le nazionalità, religioni e culture, negando il fatto che alcune di queste sono incompatibili con la cultura europea. Gli esempi di questo non mancano ed i recenti episodi di violenza e terrorismo avvenuti in Francia, in Belgio, in Germania ed in Svezia lo dimostrano in maniera inconfutabile.

Fonti: Reseau International – Iz.ru

Traduzione e sintesi di Gerard Trousson