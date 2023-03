Si avvicina l’ora della verità nel conflitto: guerra totale o negoziato

di Luciano Lago

Un certo numero di analisti statunitensi ed occidentali iniziano a sostenere che Washington dovrebbe trovare un modo per porre fine al conflitto in Ucraina prima che questo sconfini in una guerra nucleare con tutte le conseguenze. Questo mentre a mezza bocca i più ammettono che sarà impossibile per le forze ucraine/Nato sconfiggere la Russia, anche con la sbandierata controffensiva di primavera, il cui massimo risultato potrebbe essere quello di mantenere le attuali posizioni.

Significativo l’articolo pubblicato dal Wall Street Journal di lunedì in cui, l’ex tenente colonnello delle US. Forces ed analista militare, Daniel Davis, ha criticato la valutazione fatta da vari commentatori statunitensi secondo i quali la Russia non sarebbe stata in grado di vincere il conflitto in Ucraina.

Tuttavia, sostiene Davis, un esame impassibile ed equilibrato dei fondamenti del combattimento in gioco rivela che, nonostante il massiccio rifornimento di armi pesanti ricevuto dai paesi occidentali, l’Ucraina lotterà semplicemente per mantenere le sue posizioni raggiunte, figuriamoci per sconfiggere la Russia.

Di conseguenza Davis afferma che I leader occidentali dovrebbero iniziare a ricalibrare le loro aspettative alla luce delle tendenze attuali. Persistere nell’idea incontrastata che la Russia perderà la guerra potrebbe lasciare l’Occidente colto alla sprovvista se l’offensiva ucraina non riuscisse a degradare materialmente le posizioni russe.

Al di fuori delle posizioni di principio espresse dallo schieramento occidentale, come da quelle sostenute dalla parte russa, quello che conta ai fini della prevalenza sul campo di battaglia è il potenziale di combattimento nazionale. Questo riguarda i fondamentali: la capacità industriale militare di sfornare quantità adeguate di armi e munizioni, il maggior numero di truppe sufficientemente addestrate e la resistenza politica per continuare a combattere.

Quello che fa la differenza è la capacità industriale e il numero di truppe potenzialmente disponibili per ciascuna parte. In quelle categorie, i russi hanno un netto vantaggio. Questo lo afferma il colonnello Davis, esperto analista militare.

Inoltre continuare a considerare che il conflitto possa essere deciso sulla base di strategie e di rifornimenti di armi convenzionali forniti dalla NATO alle forze ucraine, sembra ignorare l’elefante multimegaton presente nella stanza, cosa che potrebbe portare a un esito oscuro e potenzialmente catastrofico per l’Occidente, afferma Davis.

Proprio sabato scorso, Putin ha fatto un passo avanti sulla scala dell’escalation quando ha annunciato che la Russia avrebbe posizionato armi nucleari tattiche sul territorio bielorusso. Molti in Occidente respingono questa azione come mera retorica, un bluff di Putin .

US Missili GL SDB forniti all’Ucraina, armi a lungo raggio

Realtà dei fatti contrasta le valutazioni di Davis

Quelli che pensano ad una finta azione diversiva russa, non hanno calcolato che lo zar russo non bluffa ma ha fatto una mossa in risposta simmetrica alla fornitura di armi a lungo raggio da parte della NATO all’Ucraina.

Il missile USA intercettato pochi giorni fa a soli 20 Km, da Mosca, del tipo GL SDB Grumman, con una portata di circa 170 Km. è un campanello d’allarme per la Russia che vede minacciata la sua stessa sicurezza. Il fatto che la NATO abbia varcato tutte le linee rosse tracciate da Putin e abbia fornito armi a lungo raggio all’Ucraina, minacciando le città russe e gli obiettivi strategici, assume due significati.

Primo, che la stessa sicurezza dello stato Russo viene messa in pericolo, secondo, che tutte le affermazioni contrarie fatte da Washington erano solo menzogne.

Di conseguenza la mossa di Putin significa prossima predisposizione all’uso di armi nucleari tattiche, come scritto e affermato pubblicamente dalla dottrina militare russa. Non è un bluff ma una realtà.

Questo significa che, se gli Stati Uniti vogliono evitare un conflitto nucleare, devono fermarsi per tempo e trattare con la Russia un negoziato onorevole, bypassando (o eliminando) il pazzo di Kiev che vuole portare allo sterminio totale il suo popolo.

Soltanto questo gesto in extremis potrà evitare un olocausto nucleare che (non si illudano) investirà gli stessi Stati Uniti e produrrà effetti devastanti per tutti.

Alla cabala guerrafondaia mondialista di Washington rimane l’ultima opportunità di fermare la guerra prima che sia troppo tardi.