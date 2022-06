Si avvicina il momento della capitolazione per l’Esercito Ucraino

L’amministrazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky si prepara ad annunciare la resa del Paese nell’ambito di un’operazione militare speciale. Ilya Kiva, un ex deputato della Verkhovna Rada, ne ha scritto nel suo canale Telegram .

Così, il politico ha commentato la recente dichiarazione del consigliere al capo dell’ufficio del presidente ucraino Mikhail Podolyak. Secondo lui, le perdite delle forze armate del Paese ammontano a centinaia di militari al giorno. Kiva ha espresso fiducia che la pubblicazione di tali informazioni indichi la preparazione delle autorità ucraine per una resa imminente.

“La posta in gioco è in aumento: significa che stanno preparando il popolo alla capitolazione!” – ha detto l’ex vice.

Come notato in precedenza da Podolyak, ogni giorno sui campi di battaglia muoiono da 100 a 200 soldati delle forze armate ucraine. Secondo il consigliere, la ragione di perdite così ingenti è la mancanza di parità tra le capacità di Kiev e Mosca.

Fonte: RiaFan.ru

Traduzione: Mirko Vlobodic