Si aggravano i crimini della coalizione saudita e anglo USA nello Yemen





108 yemeniti uccisi da mine, bombe a grappolo, altri residuati bellici dalla tregua: rapporto.

Un rapporto afferma che almeno 108 civili yemeniti sono stati uccisi da mine antiuomo, bombe a grappolo e altri resti mortali della guerra guidata dai sauditi e dalle forze anglo USA da aprile, quando è entrata in vigore una tregua mediata dalle Nazioni Unite nel paese arabo impoverito.

Lo Yemen Executive Mine Action Center (YEMAC), un organismo per i diritti umani con sede nella capitale Sana’a, ha fornito le informazioni domenica.

Ben 216 altre persone , ha aggiunto, erano state ferite nel periodo per le stesse cause.

La coalizione ha invaso lo Yemen nel marzo 2015 per riportare al potere un governo favorevole a Riad. Finora non è riuscito a raggiungere l’obiettivo, uccidendo circa 13.000 yemeniti e creando la peggiore crisi umanitaria del mondo con fame e carestia.

Il cessate il fuoco mediato dalle Nazioni Unite è entrato in vigore il 2 aprile e da allora è stato prorogato due volte. Molti rapporti, tuttavia, hanno accusato la coalizione d’invasione e di numerose violazioni dell’accordo.

Lo YEMAC ha affermato che lo Yemen aveva bisogno di forniture adeguate che potessero aiutarlo a svolgere operazioni di eliminazione delle bombe in tutto il paese.

La tregua ha ordinato che alle autorità yemenite siano forniti i mezzi necessari che potrebbero aiutarli a dissotterrare gli ordigni inesplosi. La coalizione a guida saudita, tuttavia, stava impedendo la loro fornitura nel mezzo di un assedio a tutto campo che ha imposto allo Yemen dall’inizio della guerra nel 2015, aggiunge il rapporto.

Come parte dei suoi sforzi per attuare l’assedio, la coalizione guidata dai sauditi ha impedito al paese di esportare il proprio petrolio, nonostante la forte dipendenza di Sana’a dai ricavi delle vendite di greggio. Funzionari yemeniti affermano che la coalizione ha finora sequestrato almeno 12 petroliere cariche di petrolio diretto all’estero.

La coalizione guidata dai sauditi è stata anche ritenuta colpevole di aver distrutto migliaia di strutture per l’approvvigionamento idrico, comprese le dighe, e di aver contaminato le riserve idriche dello Yemen.

Il mese scorso, Abdul Karim al-Safiani, vicedirettore dell’Organizzazione per le risorse idriche dello Yemen, ha affermato di aver scoperto livelli elevati di sostanze radioattive e metalli tossici nelle risorse d’acqua dolce della provincia marittima di al-Hudaydah, nello Yemen.

Nel paese arabo sono presenti forze speciali USA e britanniche che collaborano con l’esercito degli invasori sauditi, questo mentre l’aviazione saudita è supportata dagli USA per le sue azioni criminali di bombardamenti sulle infrastrutture civili.

I media occidentali provvedono a nascondere quanto accade nel paese arabo. Le notizie sulla guerra vengono censurate.

Fonte: Press Tv.ir

Traaduzioe: Lucino Lago