Dopo la fuga e la ritirata delle forze armate ucraine da Avdeevka, il gruppo di truppe russe non ha permesso loro di prendere piede sulla linea Petrovskoye-Lastochkino-Severnoye e continua a sospingere il nemico in direzione occidentale, riferisce il Ministero della Difesa sul canale Telegram .

Shoigu ha osservato che l’esercito russo dimostra coraggio, determinazione ed eroismo e risolve con successo i compiti loro assegnati.

In precedenza è stato riferito che le forze armate ucraine hanno perso oltre 2,6mila militari e 23 carri armati in direzione Avdeevskij in una settimana.

Si prevede un nuovo avanzamento delle forze russe nella direzione ovest.

In aggiunta altre fonti riferiscono che, sulla base di rapporti preliminari provenienti dall’Ucraina, le forze russe sono entrate nella città di Terny, situata sulla linea del fronte settentrionale del Donbass.

Secondo quanto riferito, l’esercito russo ha lanciato un pesante attacco contro le posizioni militari ucraine nell’area di Terny e Yampolovka ed è riuscito a sfondare la difesa ucraina. Di conseguenza, i gruppi d’assalto russi hanno raggiunto la periferia della città di Terny. Le notizie devono ancora essere confermate da filmati o affermazioni ufficiali.

Nelle ultime settimane le posizioni dell’Ucraina nella regione si sono costantemente deteriorate. L’area a est di Terny è stata infiammata dai pesanti attacchi russi nelle foreste provenienti dalla loro roccaforte di Kremennaya. La presenza delle forze russe è stata già segnalata nella periferia della città.

La città è un’importante roccaforte dell’AFU sulla linea del fronte settentrionale del Donbass, utilizzata per i rifornimenti militari all’intera guarnigione ucraina schierata sulla sponda orientale del fiume Zherebets.

Fonte: VZGLYAD

Traduzione: Mirko Vlobodic