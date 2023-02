Shoigu: La Russia intende allontanare la minaccia occidentale dai suoi confini





MOSCA , 26 febbraio 2023 , 15:56 — ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha risposto a una domanda del giornalista Pavel Zarubin su quanto la Russia intende allontanare la minaccia occidentale dai suoi confini.

Il capo del ministero della Difesa ha sottolineato che dipende da quali armi l’Occidente fornirà a Kiev.

“Dipende dalle armi che verranno fornite alle forze ucraine”.

Ha detto Sergej Shoigu

Come riportato da varie fonti , il 23 febbraio, durante una serata di gala presso il Teatro accademico centrale dell’esercito russo in occasione della Giornata dei difensori della patria, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu ha affermato che l’Occidente minaccia la Russia con tentativi di privare la Russia dell’indipendenza e divisione, ma questi sono destinati al fallimento.

Il presidente Vladimir Putin ha affermato in precedenza che la Federazione Russa sarebbe costretta a spostare la minaccia lontano dai suoi confini se il regime di Kiev dovesse ricevere più sistemi di armi a lungo raggio dall’Occidente.

Fonte Agenzie

Traduzione: Luciano Lago